Celeb News 01.10.2026

Meghan Markle: Γιατί ο manager της χαρακτήρισε «υπέροχο πράγμα» τη διακοπή συνεργασίας τους

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο πρώην μάνατζερ της Meghan Markle, Ari Emanuel, μίλησε για πρώτη φορά για τη λήξη της συνεργασίας τους, προκαλώντας συζητήσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο μάνατζερ της Meghan Markle, Ari Emanuel, επιβεβαίωσε τη διακοπή της συνεργασίας τους, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχο πράγμα».
  • Η συνεργασία είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2023 με στόχο την εδραίωση της Δούκισσας στην παραγωγή περιεχομένου και τις συνεργασίες με brands.
  • Φήμες για διακοπή υπήρχαν από τον Φεβρουάριο του 2023, αν και η WME τις είχε διαψεύσει αρχικά.
  • Η Meghan Markle εξακολουθεί να εκπροσωπείται από την WME, παρά την αποχώρηση του Emanuel από την ομάδα της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κορυφαίος ατζέντης του Χόλιγουντ, Ari Emanuel, επιβεβαίωσε για πρώτη φορά τη διακοπή της συνεργασίας του με τη Meghan Markle, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως «υπέροχο πράγμα». Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από δημοσιεύματα που ήθελαν τη σχέση τους να έχει ψυχρανθεί, βάζοντας τέλος στην προσπάθεια της Δούκισσας να εδραιωθεί στον χώρο της παραγωγής περιεχομένου και των συνεργασιών με brands.

Η πρώτη εμφάνιση στη Βρετανία μιας γυναίκας με μαύρο σακάκι και διακριτικό κολιέ, με άλλη γυναίκα στο φόντο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Meghan Markle είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον όμιλο William Morris Endeavor (WME) τον Απρίλιο του 2023, με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής της πορείας. Στην ομάδα της WME συμμετείχαν σημαντικά ονόματα της βιομηχανίας, όπως η Jill Smoller, ατζέντης της Serena Williams, και ο Brad Slater, που εκπροσωπεί τον Dwayne «The Rock» Johnson. Ωστόσο, από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, διάφορες πηγές υποστήριζαν ότι η WME είχε διακόψει τη συνεργασία της με τη Δούκισσα, ενώ η ίδια δεν είχε συναντηθεί με τον Emanuel από τον Ιανουάριο του 2024.

Διάβασε επίσης: Το trailer του Moana κυκλοφόρησε και όλοι μιλούν για τον Dwayne Johnson

Εκείνη την περίοδο, η WME είχε διαψεύσει τις φήμες, δηλώνοντας ότι η συνεργασία με τη Meghan Markle συνεχιζόταν, ειδικά σε projects που σχετίζονταν με το Archewell Foundation, το ίδρυμα που ίδρυσε μαζί με τον πρίγκιπα Harry.

Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry σε επίσημη εμφάνιση, μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους με το Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Sunday Times, σε συνέντευξη με τον Emanuel για την προώθηση των νέων του απομνημονευμάτων, «Roll the Calls», επιβεβαίωσαν ότι η συνεργασία του με τη Meghan Markle έληξε πέρυσι. Όταν ρωτήθηκε για το πώς βλέπει την εξέλιξη της καριέρας της, ο Emanuel απάντησε στο περιοδικό της εφημερίδας: «Να το σπουδαίο: δεν χρειάζεται πλέον να το σκέφτομαι αυτό».

Η Meghan Markle χαμογελάει σε εξωτερικό χώρο, με το άρθρο να αναφέρεται στη συνεργασία της με το Netflix.
https://www.instagram.com/meghan/

Μια πηγή επιβεβαίωσε στην Daily Mail ότι ο Emanuel δεν ανήκει πλέον στην ομάδα της Meghan Markle, αν και η ίδια εξακολουθεί να εκπροσωπείται από τη WME, με έδρα το Μπέβερλι Χιλς. Το βιβλίο του Emanuel, γραμμένο με τη βοήθεια του ghostwriter John Moehringer  αναμένεται να ρίξει φως στην πορεία του ισχυρού αυτού παράγοντα της βιομηχανίας του θεάματος. Ο Emanuel, ιδρυτής του πρακτορείου ταλέντων Endeavor το 1995, υπήρξε έμπνευση για τον χαρακτήρα Ari Gold στην επιτυχημένη σειρά του HBO «Entourage».

Διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ που εγκατέλειψαν την υποκριτική για μια νέα ζωή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων γύρω από το καθεστώς του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle. Μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία, έχουν υπάρξει δημόσιες αντιπαραθέσεις με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ τα παιδιά τους άλλαξαν σχολείο λόγω ζητημάτων ασφαλείας. Η απόφαση του ζεύγους να αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020, για προσωπικούς και οικονομικούς λόγους, συνεχίζει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα μετά την απροσδόκητη μετακόμισή τους από την Καλιφόρνια στη Βρετανία.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Meghan Markle
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Όλες οι δράσεις και τα νέα προγράμματα για μικρούς και μεγάλους

Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Όλες οι δράσεις και τα νέα προγράμματα για μικρούς και μεγάλους

01.10.2026
Επόμενο
Tom Ford SS27: Ο Haider Ackermann φέρνει την απόλυτη πρόκληση στην πασαρέλα

Tom Ford SS27: Ο Haider Ackermann φέρνει την απόλυτη πρόκληση στην πασαρέλα

01.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Ήταν μια τρελή στιγμή για μένα»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Kelly Clarkson για την Dolly Parton
Celeb News

«Ήταν μια τρελή στιγμή για μένα»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Kelly Clarkson για την Dolly Parton

01.10.2026
Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε το photo dump του Σεπτεμβρίου: Το στιγμιότυπο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Celeb News

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε το photo dump του Σεπτεμβρίου: Το στιγμιότυπο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

01.10.2026
Η Anne Hathaway διάλεξε τους New York Knicks αντί για δεύτερο Όσκαρ – Η αντίδρασή της έγινε viral
Celeb News

Η Anne Hathaway διάλεξε τους New York Knicks αντί για δεύτερο Όσκαρ – Η αντίδρασή της έγινε viral

01.10.2026
«Δεν είχε καμία απαίτηση»: Ο Παντελής Τουτουντζής μιλά για το make up της Βίσση στο ΟΑΚΑ
Celeb News

«Δεν είχε καμία απαίτηση»: Ο Παντελής Τουτουντζής μιλά για το make up της Βίσση στο ΟΑΚΑ

01.10.2026
«Μου έβαλαν μαχαίρι στον λαιμό»: Η τρομακτική στιγμή που ο Ben Affleck γλίτωσε από δολοφόνο
Celeb News

«Μου έβαλαν μαχαίρι στον λαιμό»: Η τρομακτική στιγμή που ο Ben Affleck γλίτωσε από δολοφόνο

01.10.2026
Η Sydney Sweeney με καλοκαιρινή διάθεση στη λίμνη Powell – Οι φωτογραφίες που θυμίζουν Baywatch
Celeb World

Η Sydney Sweeney με καλοκαιρινή διάθεση στη λίμνη Powell – Οι φωτογραφίες που θυμίζουν Baywatch

01.10.2026
Dakota Johnson: Η στιγμή που έχασε την υπομονή της στο κόκκινο χαλί
Celeb News

Dakota Johnson: Η στιγμή που έχασε την υπομονή της στο κόκκινο χαλί

01.10.2026
Γιώργος Παπαδόπουλος: Ετοιμάζεται για γάμο στην Κύπρο τον Δεκέμβριο
Celeb News

Γιώργος Παπαδόπουλος: Ετοιμάζεται για γάμο στην Κύπρο τον Δεκέμβριο

01.10.2026
Ο Jim Carrey παντρεύτηκε την Min Ah: Ένας νέος κύκλος για τον ηθοποιό
Celeb News

Ο Jim Carrey παντρεύτηκε την Min Ah: Ένας νέος κύκλος για τον ηθοποιό

01.10.2026
Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…