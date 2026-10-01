Meghan Markle: Γιατί ο manager της χαρακτήρισε «υπέροχο πράγμα» τη διακοπή συνεργασίας τους

Ο πρώην μάνατζερ της Meghan Markle, Ari Emanuel, μίλησε για πρώτη φορά για τη λήξη της συνεργασίας τους, προκαλώντας συζητήσεις

Με μια ματιά Ο μάνατζερ της Meghan Markle, Ari Emanuel, επιβεβαίωσε τη διακοπή της συνεργασίας τους, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχο πράγμα».

Η συνεργασία είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2023 με στόχο την εδραίωση της Δούκισσας στην παραγωγή περιεχομένου και τις συνεργασίες με brands.

Φήμες για διακοπή υπήρχαν από τον Φεβρουάριο του 2023, αν και η WME τις είχε διαψεύσει αρχικά.

Η Meghan Markle εξακολουθεί να εκπροσωπείται από την WME, παρά την αποχώρηση του Emanuel από την ομάδα της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κορυφαίος ατζέντης του Χόλιγουντ, Ari Emanuel, επιβεβαίωσε για πρώτη φορά τη διακοπή της συνεργασίας του με τη Meghan Markle, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως «υπέροχο πράγμα». Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από δημοσιεύματα που ήθελαν τη σχέση τους να έχει ψυχρανθεί, βάζοντας τέλος στην προσπάθεια της Δούκισσας να εδραιωθεί στον χώρο της παραγωγής περιεχομένου και των συνεργασιών με brands.

Η Meghan Markle είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον όμιλο William Morris Endeavor (WME) τον Απρίλιο του 2023, με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής της πορείας. Στην ομάδα της WME συμμετείχαν σημαντικά ονόματα της βιομηχανίας, όπως η Jill Smoller, ατζέντης της Serena Williams, και ο Brad Slater, που εκπροσωπεί τον Dwayne «The Rock» Johnson. Ωστόσο, από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, διάφορες πηγές υποστήριζαν ότι η WME είχε διακόψει τη συνεργασία της με τη Δούκισσα, ενώ η ίδια δεν είχε συναντηθεί με τον Emanuel από τον Ιανουάριο του 2024.

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Εκείνη την περίοδο, η WME είχε διαψεύσει τις φήμες, δηλώνοντας ότι η συνεργασία με τη Meghan Markle συνεχιζόταν, ειδικά σε projects που σχετίζονταν με το Archewell Foundation, το ίδρυμα που ίδρυσε μαζί με τον πρίγκιπα Harry.

Οι Sunday Times, σε συνέντευξη με τον Emanuel για την προώθηση των νέων του απομνημονευμάτων, «Roll the Calls», επιβεβαίωσαν ότι η συνεργασία του με τη Meghan Markle έληξε πέρυσι. Όταν ρωτήθηκε για το πώς βλέπει την εξέλιξη της καριέρας της, ο Emanuel απάντησε στο περιοδικό της εφημερίδας: «Να το σπουδαίο: δεν χρειάζεται πλέον να το σκέφτομαι αυτό».

Μια πηγή επιβεβαίωσε στην Daily Mail ότι ο Emanuel δεν ανήκει πλέον στην ομάδα της Meghan Markle, αν και η ίδια εξακολουθεί να εκπροσωπείται από τη WME, με έδρα το Μπέβερλι Χιλς. Το βιβλίο του Emanuel, γραμμένο με τη βοήθεια του ghostwriter John Moehringer αναμένεται να ρίξει φως στην πορεία του ισχυρού αυτού παράγοντα της βιομηχανίας του θεάματος. Ο Emanuel, ιδρυτής του πρακτορείου ταλέντων Endeavor το 1995, υπήρξε έμπνευση για τον χαρακτήρα Ari Gold στην επιτυχημένη σειρά του HBO «Entourage».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων γύρω από το καθεστώς του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle. Μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία, έχουν υπάρξει δημόσιες αντιπαραθέσεις με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ τα παιδιά τους άλλαξαν σχολείο λόγω ζητημάτων ασφαλείας. Η απόφαση του ζεύγους να αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020, για προσωπικούς και οικονομικούς λόγους, συνεχίζει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα μετά την απροσδόκητη μετακόμισή τους από την Καλιφόρνια στη Βρετανία.

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