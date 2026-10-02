Η Dua Lipa αυτοσαρκάζεται με τις γνώσεις της στα ιταλικά και γίνεται viral στο TikTok

Η Dua Lipa κάνει πλάκα με τα ιταλικά της σε ένα νέο βίντεο από το Μιλάνο και αποδεικνύει γιατί την αγαπάμε τόσο πολύ

Με μια ματιά Η Dua Lipa αυτοσαρκάζεται με τις ιταλικές της γνώσεις σε βίντεο TikTok.

Το βίντεο αποτελεί αναφορά σε προηγούμενη καμπάνια της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες στο Instagram με παρόμοια χιουμοριστική λεζάντα.

Οι θαυμαστές αντέδρασαν θετικά, αποθεώνοντας το χιούμορ και την αυτοσαρκαστική της διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη pop star πώς να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, διατηρώντας παράλληλα μια αβίαστη, cool διάθεση. Με μια νέα της ανάρτηση στα social media, η Βρετανίδα τραγουδίστρια κατάφερε να κάνει ξανά όλο το διαδίκτυο να μιλάει γι’ αυτήν, αξιοποιώντας με τον πιο χιουμοριστικό τρόπο ένα στιγμιότυπο από την πρόσφατη προωθητική της καμπάνια. Το αποτέλεσμα; Ένα κύμα σχολίων και μια ακόμα απόδειξη ότι η Dua διαθέτει εξαιρετικό αυτοσαρκασμό.

Σε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στοTikTok, η δημοφιλής τραγουδίστρια καταγράφεται να περπατά χαλαρή σε έναν γραφικό ιταλικό δρόμο. Η εμφάνισή της, απόλυτα εναρμονισμένη με την effortlessly chic ευρωπαϊκή αισθητική, συνδύαζε ένα κομψό λευκό μακρυμάνικο τοπ, μια μίνιμαλ μαύρη φούστα και εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου με κίτρινη φιμέ απόχρωση. Με τα μαλλιά της πλεγμένα σε μια αυστηρή, προσεγμένη πλεξούδα, η Dua Lipa κοίταξε την κάμερα και μίλησε στα ιταλικά, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα των εκατομμυρίων followers της.

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Αυτό το στιγμιότυπο δεν ήταν τυχαίο. Αποτελεί απευθείας αναφορά στην προηγούμενη, επίσημη εμφάνισή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026. Σε εκείνη την καμπάνια, η Dua Lipa είχε εντυπωσιάσει το κοινό επιδεικνύοντας τις γνώσεις της στην ιταλική γλώσσα για τα πρώτα δευτερόλεπτα του μονολόγου της, προτού γυρίσει ξανά στα αγγλικά για να εκφράσει τον θαυμασμό της με την ατάκα: «Milan, such a cool place». Η καμπάνια εκείνη συνοδευόταν από την ορχηστρική εκδοχή του επιτυχημένου τραγουδιού της «Training Season», του single από το 3ο της στούντιο άλμπουμ, «Radical Optimism», που κυκλοφόρησε το 2024 και έφτασε μέχρι το No. 27 του Billboard Hot 100.



Η Dua Lipa, ωστόσο, δεν σταμάτησε στο TikTok. Λίγο αργότερα, μοιράστηκε ένα φωτογραφικό καρουσέλ στο Instagram, αποτυπώνοντας στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές και τις εξόδους της με φίλους στην Ιταλία. Κλείνοντας το μάτι στους θαυμαστές της, επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Milan…such a cool place», κάνοντας ανοιχτά πλάκα με τη δική της ατάκα από τη διαφήμιση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το χιούμορ της δεν πέρασε απαρατήρητο. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να κατακλύσουν τα σχόλια, σχολιάζοντας με χιούμορ τις γνώσεις της στην ιταλική γλώσσα και αποθεώνοντας την αυτοσαρκasτική της διάθεση. Με αυτή την κίνηση, η Dua Lipa κατάφερε να μετατρέψει μια τυπική διαφημιστική στιγμή σε ένα ζωντανό inside joke ανάμεσα σε εκείνη και το κοινό της, αποδεικνύοντας ότι η σχέση της με τους fans βασίζεται στην αυθεντικότητα, το στυλ και πολύ καλό χιούμορ.

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