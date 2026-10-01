Life 01.10.2026

Πας σε γάμο και φοβάσαι τον καιρό; Τα μυστικά για να μη σου χαλάσει το look

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Μην αφήσεις τον καιρό να σου χαλάσει το look και δες τι να προσέξεις σε ρούχα παπούτσια μαλλιά και μακιγιάζ για να είσαι κομψή και άνετη ως καλεσμένη
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Για τον κρύο καιρό, συμπλήρωσε το ντύσιμό σου με κομψό πανωφόρι, εσάρπα ή παλτό.
  • Σε περίπτωση βροχής, επίλεξε κατάλληλα παπούτσια και πρόσεξε το μήκος του φορέματος.
  • Προτίμησε υφάσματα που αντέχουν στην υγρασία και το κρύο, και σκέψου το layering.
  • Επίλεξε χτένισμα και μακιγιάζ ανθεκτικά στην υγρασία και τη βροχή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις λάβει την πρόσκληση, έχεις βρει το φόρεμα και έχεις ήδη φανταστεί το τέλειο wedding look. Τι γίνεται όμως όταν η πρόγνωση του καιρού δείχνει… βροχή, αέρα ή χαμηλές θερμοκρασίες;

Pexels
Pexels

Πριν πανικοβληθείς και αρχίσεις να ψάχνεις τελευταία στιγμή τι θα φορέσεις, υπάρχουν μερικά πράγματα που αξίζει να προσέξεις.

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Μην κοιτάς μόνο το φόρεμα

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να επιλέξεις το outfit σαν να πρόκειται να πας σε έναν γάμο με καλοκαιρινό καιρό. Αν περιμένεις κρύο, σκέψου το συνολικό look από την αρχή. Ένα κομψό σακάκι, μια εσάρπα ή ένα εντυπωσιακό παλτό μπορούν να ολοκληρώσουν το σύνολό σου και, κυρίως, να σε κρατήσουν ζεστή. Αν ο γάμος είναι πιο formal, προτίμησε ένα πανωφόρι που δείχνει μέρος του outfit και όχι κάτι που θα αναγκαστείς να βγάλεις αμέσως μόλις φτάσεις.

Ρούχα σε κρεμάστρες που προσφέρουν αρώματα και φρεσκάδα στη ντουλάπα, σύμφωνα με τα 7 tricks του άρθρου.
Πηγή: Unsplash

Η βροχή θέλει… στρατηγική

Αν υπάρχει πιθανότητα βροχής, μην αφήσεις τα παπούτσια για τελευταία στιγμή. Ένα πανέμορφο ζευγάρι γόβες μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή αν χρειαστεί να περπατήσεις σε βρεγμένο δρόμο, γρασίδι ή χώμα. Δώσε προσοχή και στο μήκος του φορέματος. Ένα πολύ μακρύ φόρεμα μπορεί να λερωθεί εύκολα, ειδικά αν η δεξίωση ή η τελετή γίνεται σε εξωτερικό χώρο. Και φυσικά, βάλε στην τσάντα σου μια μικρή ομπρέλα, εφόσον χωράει. Μπορεί να μην είναι το πιο glamorous αξεσουάρ, αλλά θα αποδειχθεί σωτήρια.

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Pinterest.com

Πρόσεξε τα υφάσματα

Το κρύο και η υγρασία μπορούν να αλλάξουν εντελώς την αίσθηση ενός outfit. Πολύ λεπτά υφάσματα ίσως σε κάνουν να κρυώνεις, ενώ κάποια υλικά μπορεί να τσαλακωθούν ή να δείχνουν διαφορετικά όταν βραχούν. Αντίθετα, ένα πιο «βαρύ» ύφασμα ή ένα κομψό layering μπορεί να σου προσφέρει περισσότερη άνεση χωρίς να θυσιάσεις το στιλ σου.

Γυναίκα τακτοποιεί ρούχα, εφαρμόζοντας tricks για να μοσχοβολάει η ντουλάπα όλο τον χρόνο.
Πηγή: Unsplash

Μην ξεχάσεις τα μαλλιά και το μακιγιάζ

Η βροχή και η υγρασία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ενός χτενίσματος που χρειάστηκε ώρα για να γίνει. Αν ο καιρός προβλέπεται άστατος, προτίμησε ένα χτένισμα που μπορεί να παραμείνει κομψό ακόμα κι αν έχει λίγη υγρασία. Το ίδιο ισχύει και για το μακιγιάζ. Ένα σταθερό προϊόν χειλιών και μια καλή βάση μπορούν να σε γλιτώσουν από συνεχείς διορθώσεις μέσα στη βραδιά.

Γυναίκα με πετσέτα στα μαλλιά κοιτάζεται στον καθρέφτη ενώ περιποιείται τα χείλη της.
Unsplash

Και το σημαντικότερο: σκέψου πού θα γίνει ο γάμος

Άλλο ένας γάμος σε κλειστό χώρο και άλλο μια τελετή σε κήπο, παραλία ή κάποιο κτήμα. Πριν αποφασίσεις τι θα φορέσεις, δες αν υπάρχουν εξωτερικοί χώροι και πόσο χρόνο θα χρειαστεί να περάσεις σε αυτούς. Τελικά, το μυστικό είναι απλό: μην επιλέξεις μόνο αυτό που δείχνει ωραίο στον καθρέφτη. Επίλεξε κάτι που θα σε κάνει να νιώθεις όμορφα, άνετα και προετοιμασμένη για ό,τι κι αν κάνει ο καιρός.

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