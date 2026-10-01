Life 01.10.2026

Οι Metallica και adidas Originals ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη μεγαλύτερη συνεργασία της χρονιάς

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Η θρυλική μπάντα καταλαμβάνει το The Sphere στο Λας Βέγκας και κυκλοφορεί μια αποκλειστική συλλογή ρούχων μαζί με την adidas
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Metallica συνεργάζονται με την adidas Originals για μια νέα συλλογή merchandise.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει ρούχα όπως hoodies, T-shirts και tank tops σε διάφορα μεγέθη.
  • Τα σχέδια συνδυάζουν το ύφος των Metallica με τα λογότυπα της adidas.
  • Η συλλογή κυκλοφόρησε για να τιμήσει το residency των Metallica στο Λας Βέγκας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η metal μουσική και το street style συναντιούνται σε μια από τις πιο απρόσμενες και συναρπαστικές συνεργασίες της χρονιάς. Οι Metallica ετοιμάζονται να καταλάβουν το εντυπωσιακό «The Sphere» στο Λας Βέγκας για ένα τεράστιο φθινοπωρινό residency, και η adidas Originals δίνει το παρών με μια ολοκαίνουργια, αποκλειστική συλλογή merchandise που φιλοδοξεί να γίνει ανάρπαστη από τους fans σε ολόκληρο τον πλανήτη.

https://www.instagram.com/metallica/
https://www.instagram.com/metallica/

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη συνεργασία ανάμεσα στους θρύλους της μουσικής και το εμβληματικό brand αθλητικών ειδών, η οποία περιλαμβάνει από hoodies και T-shirts μέχρι μακρυμάνικα μπλουζάκια και tank tops, σχεδιασμένα σε αντρικά, γυναικεία αλλά και παιδικά μεγέθη. Η αισθητική της συλλογής συνδυάζει ιδανικά το κλασικό ύφος των περιοδειών των Metallica με τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες και τα λογότυπα της adidas, όπως το θρυλικό Trefoil και τις 3 χαρακτηριστικές ρίγες στα μανίκια.

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Τα κομμάτια αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να τιμήσουν το πολυαναμενόμενο residency με τίτλο «Life Burns Faster», το οποίο ξεκινάει επίσημα στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο του 2027, περιλαμβάνοντας συνολικά 24 μοναδικές συναυλίες με τη λογική των No Repeat Weekends. Ορισμένα μάλιστα από τα ρούχα φέρουν τυπωμένες τις ημερομηνίες της περιοδείας, καθιστώντας τα συλλεκτικά αντικείμενα για τους αφοσιωμένους οπαδούς του συγκροτήματος.

https://www.instagram.com/metallica/
https://www.instagram.com/metallica/
https://www.instagram.com/metallica/
https://www.instagram.com/metallica/
https://www.instagram.com/metallica/
https://www.instagram.com/metallica/

Η διάθεση της συλλογής ξεκίνησε δυναμικά στο Λας Βέγκας και στο The Venetian, ενώ η ευρύτερη online και φυσική κυκλοφορία της είναι πλέον γεγονός, δίνοντας την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να αποκτήσει κομμάτια αυτής της ιστορικής σύμπραξης μέσα από τα επίσημα καταστήματα και τις πλατφόρμες των δύο brand.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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adidas Originals Metallica
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