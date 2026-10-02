Ο Trouf παρουσιάζει το νέο album «6 Ευκαιρίες» – Η αναπάντεχη συνεργασία με τον Bloody Hawk και την Ελένη Τσαλιγοπούλου

Ο Trouf επιστρέφει με το νέο album «6 Ευκαιρίες» από τη Minos EMI, με 13 tracks και συνεργασίες με Bloody Hawk, FANN, Mente Fuerte και Tsaki

Με μια ματιά Ο Trouf κυκλοφόρησε το νέο album «6 Ευκαιρίες» με 13 τραγούδια.

Το album περιλαμβάνει συνεργασίες με Bloody Hawk, Hawk, FANN, Mente Fuerte και Tsaki.

Ο Trouf και ο Bloody Hawk συνεργάζονται με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο τραγούδι «Πάρε με στ’ όνειρο».

Το album «6 Ευκαιρίες» βρίσκεται στη rap λίστα του Spotify, Hot Greek Rap. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Trouf, ένας από τους πιο ταλαντούχους rappers της νέας γενιάς, επιστρέφει με το νέο του album «6 Ευκαιρίες», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Το album περιλαμβάνει 13 τραγούδια, με τις μουσικές παραγωγές να υπογράφουν ο Mateos NPS και ο ίδιος ο Trouf, καθώς και δυνατές συνεργασίες με σημαντικά ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, όπως οι Bloody Hawk, Hawk, FANN, Mente Fuerte και Tsaki.

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Οι Trouf & Bloody Hawk δίνουν τη δική τους σύγχρονη διάσταση στο «Πάρε με στ’ όνειρο», έχοντας στο πλευρό τους την Ελένη Τσαλιγοπούλου, που ερμήνευσε μοναδικά με τη χαρακηριστική φωνή της.

Το «Πάρε με στ’ όνειρο» σε μουσική και στίχους του Γιώργου Ανδρέου κυκλοφόρησε το 1999 και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Στη νέα του εκδοχή, ο σύγχρονος rap ήχος των Trouf & Bloody Hawk συναντά την ξεχωριστή ερμηνεία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Η σύμπραξη των Trouf, Bloody Hawk & Ελένης Τσαλιγοπούλου φέρνει τη νοσταλγία του «Πάρε με στ’ όνειρο» στο σήμερα, μέσα από μια απρόσμενη συνεργασία που ενώνει διαφορετικές γενιές και μουσικές αναφορές.

Ήδη από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του, το album «6 Ευκαιρίες» ξεχωρίζει και στο Spotify, εξασφαλίζοντας εξώφυλλο στη πιο δημοφιλή rap λίστα του Spotify, Hot Greek Rap.

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