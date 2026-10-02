Celeb World 02.10.2026

Presley Gerber: Η απώλεια που σημάδεψε τον George Clooney – Η αδελφική φιλία του με τον Rande Gerber

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Η συνήθεια της δημοσιότητας να καταστρέφει τις νεαρές ψυχές συνάντησε την αφοπλιστική και προστατευτική αντίδραση του σταρ για την ασφάλεια των δικών του παιδιών
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο George Clooney θρηνεί τον θάνατο του Presley Gerber, γιου του στενού του φίλου Rande Gerber.
  • Ο Clooney, που θεωρούσε τον Presley "θείο George", είναι συντετριμμένος από την απώλεια.
  • Η τραγωδία ενίσχυσε την απόφαση του Clooney να προστατεύει τα δικά του παιδιά από τη δημοσιότητα.
  • Ο Clooney στήριζε πάντα τον Presley, μοιραζόμενος εμπειρίες και συμβουλές για την καριέρα.
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Η είδηση για τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου Presley Gerber σκόρπισε απέραντη θλίψη στο Hollywood, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια συντετριμμένη οικογένεια. Ο νεαρός, γιος της Cindy Crawford και του Rande Gerber, βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, βυθίζοντας στο πένθος όσους τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν από παιδί. Ανάμεσα σε αυτούς που επηρεάστηκαν βαθύτατα από τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη είναι και ο George Clooney, ο οποίος διατηρεί μια αδελφική φιλία με τον πατέρα του, Rande Gerber, εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η σχέση των δύο ανδρών ξεκίνησε όταν ο διάσημος ηθοποιός επισκέφθηκε το μπαρ του Rande Gerber στη Νέα Υόρκη για ένα ποτό κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, με τη γνωριμία τους να εξελίσσεται γρήγορα σε μια σπουδαία φιλία και αργότερα σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχειρηματική συνεργασία με τη δημιουργία της εταιρείας τεκίλας Casamigos. Όλα αυτά τα χρόνια, οι δύο οικογένειες δέθηκαν τόσο πολύ που ο George Clooney απέκτησε τον τίτλο του «θείου George» για την Kaia και τον Presley Gerber, βλέποντάς τα σαν δικά του παιδιά. Ο αδόκητος θάνατος του 27χρονου λειτούργησε ως βαρύ πλήγμα για τον σταρ και τη σύζυγό του, Amal Clooney, οι οποίοι συμπαραστέκονται με όλες τους τις δυνάμεις στους συντετριμμένους γονείς.

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Παράλληλα, αυτή η τραγική απώλεια ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το συναίσθημα προστασίας που νιώθει ο George Clooney απέναντι στα δικά του παιδιά, τα δίδυμα Alexander και Ella. Το ζευγάρι είχε ήδη λάβει την απόφαση να κρατήσει την ταυτότητα και την καθημερινότητα των παιδιών του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τόσο για λόγους ασφαλείας λόγω της επικίνδυνης φύσης της δουλειάς της Amal Clooney ως δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και για να τα προστατεύσει από τις παγίδες της αναγνωρισιμότητας. Τα νέα δεδομένα απλά επιβεβαίωσαν την ορθότητα της επιλογής τους να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να εκτεθούν στον κόσμο του θεάματος πριν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Ο γιος της Cindy Crawford, Presley Gerber, σε κέντρο απεξάρτησης, με θλίψη στο Hollywood.
https://www.instagram.com/presleygerber/

Η στήριξη του George Clooney στον νεαρό και οι συμβουλές ζωής

Ο George Clooney βρισκόταν πάντοτε στο πλευρό του Presley Gerber, προσφέροντάς του στήριξη χωρίς καμία διάθεση κριτικής, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές του. Όταν ο νεαρός συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2018 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο ηθοποιός στάθηκε δίπλα του, μοιραζόμενος τις δικές του παρόμοιες εμπειρίες από τη νεανική του ηλικία. Του θύμιζε συνεχώς να μην αγχώνεται για την επιτυχία, φέρνοντας ως παράδειγμα τη δική του πορεία, αφού η μεγάλη του ευκαιρία με τη σειρά ER ήρθε όταν είχε πλέον ξεπεράσει τα 30 του χρόνια.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Το πέπλο προστασίας για τα δίδυμα Alexander και Ella

Ο αδόκητος χαμός του 27χρονου λειτούργησε ως ηχηρή υπενθύμιση για τον George Clooney και την Amal Clooney σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η πρόωρη έκθεση στη δημοσιότητα. Το ζευγάρι παραμένει ανένδοτο στο να μην δημοσιεύει φωτογραφίες των παιδιών του στο Instagram, να μην τα συνοδεύει σε κόκκινα χαλιά και να αναφέρεται σε αυτά μόνο με γενικούς όρους. Η προστασία της ιδιωτικής τους ζωής θεωρείται απόλυτη προτεραιότητα, διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μακριά από την πίεση των μέσων ενημέρωσης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η αλήθεια για την οικογένεια Gerber και η προσπάθεια της Cindy Crawford

Παρά τα σχόλια που ακούγονται κατά καιρούς για τα παιδιά των διασήμων, το περιβάλλον του ηθοποιού ξεκαθαρίζει ότι η Cindy Crawford και ο Rande Gerber έκαναν το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά τους. Μεγαλώνοντας τα σε μια ήσυχη περιοχή στο Malibu, μακριά από τα κακόφημα στέκια της νυχτερινής διασκέδασης, προσπάθησαν να τα κρατήσουν προστατευμένα. Αν και ο Presley Gerber θέλησε από μικρός να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, η μητέρα του στάθηκε δίπλα του με φροντίδα και καθοδήγηση σε κάθε του βήμα, σεβόμενη απόλυτα τις μετέπειτα επιλογές του να αποτραβηχτεί από τον χώρο.

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GEORGE CLOONEY Presley Gerber
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