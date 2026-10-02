Celeb World 02.10.2026

Ακόμα και η Kate Middleton πλένει πιάτα – Τι αναλαμβάνει ο Prince William

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Ακόμα και το royal ζευγάρι έχει τις δικές του δουλειές στο σπίτι με την Kate Middleton και τον Prince William να μοιράζονται τους ρόλους στις οικιακές εργασίες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kate Middleton δεν την ενοχλεί να πλένει πιάτα και μάλιστα το απολαμβάνει.
  • Ο Prince William αναλαμβάνει το στέγνωμα των πιάτων όταν η Kate τα πλένει.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται τις δουλειές του σπιτιού, δείχνοντας μια καθημερινή πλευρά τους.
  • Η λεπτομέρεια αυτή δείχνει μια πιο απλή ζωή μακριά από τις βασιλικές υποχρεώσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kate Middleton και ο Prince William μπορεί να έχουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα lifestyles στον κόσμο, όμως στο σπίτι τους υπάρχουν και αρκετές απλές καθημερινές συνήθειες. Μία από αυτές φαίνεται πως έχει να κάνει με κάτι τόσο συνηθισμένο όσο το πλύσιμο των πιάτων.

Η Kate Middleton και ο πρίγκιπας William παρευρέθηκαν σε εκδήλωση για την υποστήριξη των ασθενών, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή τους.
https://www.instagram.com/_kate_middleton_royal/

Η Princess of Wales έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι δεν την ενοχλεί καθόλου να ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού και μάλιστα φαίνεται πως το πλύσιμο των πιάτων είναι μία από τις δουλειές που απολαμβάνει. Ο Prince William, από την άλλη, έχει τον δικό του ρόλο σε αυτή τη μικρή καθημερινή «ομάδα».

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όταν η Kate Middleton αναλαμβάνει να πλύνει τα πιάτα, ο Prince William είναι εκείνος που αναλαμβάνει να τα στεγνώσει. Μπορεί να ακούγεται αρκετά απλό, όμως η συγκεκριμένη λεπτομέρεια έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, καθώς δείχνει μια πιο καθημερινή πλευρά του ζευγαριού μακριά από τις επίσημες εμφανίσεις και τις βασιλικές υποχρεώσεις.

kate_middleton
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Η Kate Middleton και ο Prince William μοιράζονται τις δουλειές του σπιτιού

Η εικόνα ενός μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας να πλένει πιάτα ίσως δεν είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς. Ωστόσο, η Kate Middleton έχει μιλήσει κατά καιρούς για την αξία των απλών οικογενειακών στιγμών και της καθημερινότητας με τα παιδιά της.

william_kate_middleton
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/?hl=el

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τον Prince George, την Princess Charlotte και τον Prince Louis, και έχει προσπαθήσει να κρατήσει αρκετά στοιχεία της οικογενειακής ζωής τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Kate Middleton, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, σε επίσημη εμφάνιση μετά την επιστροφή της στη δημόσια ζωή.
https://www.instagram.com/katemiddletonprincessofwalesuk/

Μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, λοιπόν, φαίνεται πως υπάρχουν και οι κλασικές δουλειές του σπιτιού. Η Kate Middleton έχει δηλώσει ότι της αρέσει να πλένει τα πιάτα, ενώ ο Prince William φέρεται να αναλαμβάνει το στέγνωμα.


Μπορεί να πρόκειται για μια μικρή λεπτομέρεια, όμως είναι από εκείνες που κάνουν τη ζωή πίσω από τις πόρτες του Kensington Palace να μοιάζει λίγο πιο… καθημερινή. Γιατί ακόμη και για ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια του κόσμου, κάποιος πρέπει τελικά να πλύνει και κάποιος να στεγνώσει τα πιάτα.

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Kate Middleton prince william
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