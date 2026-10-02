Τέχνες 02.10.2026

«Titanic: An Immersive Voyage»: Η Αθήνα επιβιβάζεται στο πιο διάσημο πλοίο της ιστορίας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Titanic: An Immersive Voyage» έρχεται στο Digital Theater Γουδί από 12 Οκτωβρίου, με VR, 3D προβολές και αφηγήσεις γνωστών Ελλήνων ηθοποιών
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η immersive έκθεση «Titanic: An Immersive Voyage» εγκαινιάζεται στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου.
  • Η εμπειρία καλύπτει την ιστορία του Τιτανικού από την κατασκευή έως το ναυάγιο, με αναπαραστάσεις και VR.
  • Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν το ναυάγιο του Τιτανικού μέσω πρωτοποριακής τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας.
  • Επτά Έλληνες καλλιτέχνες δανείζουν τις φωνές τους σε πρόσωπα και στιγμές της ιστορίας του Τιτανικού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Van Gogh: The Immersive Experience», που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες, το Digital Theater Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το «Titanic: An Immersive Voyage», μια διεθνή immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπερωκεάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό.

ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ_1

 

Η έκθεση aκολουθεί τη διαδρομή του Τιτανικού από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του: την επιβίβαση, τη λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία της σύγκρουσης, τη σιωπή του ναυαγίου.

Διάβασε επίσης: Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Όλες οι δράσεις και τα νέα προγράμματα για μικρούς και μεγάλους

Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες αισθάνονται τον ενθουσιασμό καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολουθεί όταν το πλοίο αρχίζει να βυθίζεται.

Το «Titanic: An Immersive Voyage» δημιουργεί μια εμπειρία που κινείται ανάμεσα στην ιστορική τεκμηρίωση και τη συναισθηματική αφήγηση. Οι επισκέπτες περνούν από τις καμπίνες, τις αίθουσες και τα καταστρώματα του πλοίου, ενώ έρχονται σε επαφή με προσωπικές ιστορίες επιβατών, αυθεντικά αντικείμενα που ανασύρθηκαν μέχρι χειρόγραφες επιστολές επιβατών, που φωτίζουν την ανθρώπινη πλευρά της ιστορίας.

TITANIC_Linus Harwig_13

Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της έκθεσης είναι η πρωτοποριακή εμπειρία περιήγησης μέσω VR, η οποία μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια μοναδική εξερεύνηση του σημείου όπου βρίσκεται σήμερα το ναυάγιο του Τιτανικού, πάνω από τέσσερα χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού.

Οι επισκέπτες έχουν τη σπάνια ευκαιρία να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως υπάρχουν σήμερα, σιωπηλά στον βυθό του ωκεανού. Αυτή η μοναδική εμπειρία μετατρέπει τους επισκέπτες από απλούς παρατηρητές σε ενεργούς συμμετέχοντες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά θαλάσσια ταξίδια της ιστορίας.

TITANIC_Linus Harwig_14

Στο «Titanic: An Immersive Voyage», επτά σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες δίνουν φωνή σε πρόσωπα και στιγμές που σημάδεψαν την ιστορία του Τιτανικού. Η Πέμη Ζούνη αναλαμβάνει την κεντρική αφήγηση, συνδέοντας τις διαφορετικές ιστορίες και οδηγώντας τον επισκέπτη στη διαδρομή του πλοίου. Ο Γιάννης Μπέζος, ως εικονικός κυβερνήτης, συνοδεύει την κατάδυση μέσω VR στο ναυάγιο, σε βάθος άνω των τεσσάρων χιλιομέτρων στον Βόρειο Ατλαντικό.

TITANIC_Linus Harwig_24 copy

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αφηγείται την ιστορία των τηλεγραφημάτων, των προειδοποιήσεων και των μηνυμάτων κινδύνου που ανταλλάχθηκαν εκείνη τη νύχτα, ενώ ο Σωτήρης Τσαφούλιας μεταφέρει τον επισκέπτη στο λεβητοστάσιο και στον σκληρό κόσμο των ανθρώπων που κρατούσαν το πλοίο σε λειτουργία. Ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Γιάννης Στάνκογλου δίνουν φωνή στους δύο παρατηρητές που εντόπισαν το παγόβουνο λίγες στιγμές πριν από τη σύγκρουση.

TITANIC_Linus Harwig_9

Τέλος, η Κατερίνα Λέχου δίνει φωνή στο ίδιο το παγόβουνο, έναν από τους καθοριστικούς «πρωταγωνιστές» της ιστορίας. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, η immersive εμπειρία φωτίζει διαφορετικές πλευρές της νύχτας της 14ης Απριλίου 1912 και φέρνει στο προσκήνιο τους ανθρώπους, τις αποφάσεις και τις στιγμές που συνέθεσαν την ιστορία του Τιτανικού.

TITANIC_Linus Harwig_7

Την παραγωγή υπογράφει η Exhibition Hub, παραγωγός και διανομέας μεγάλων immersive εκθέσεων διεθνώς, σε συμπαραγωγή με την Placebo Events, την ελληνική εταιρεία που τα τελευταία χρόνια φέρνει στην Αθήνα μεγάλες διεθνείς παραγωγές.

Από τις 12 Οκτωβρίου, η Αθήνα επιβιβάζεται στον Τιτανικό. Στο Digital Theater Γουδί ζωνταντεύει η πιο διάσημη θαλάσσια ιστορία του 20ού αιώνα.

INFO
Από 12 Οκτωβρίου 2026

Μέρες & Ώρες
Δευτέρα έως Πέμπτη
13:00 & 13.30 (δυο slots εισόδου)
* οργανωμένες επισκέψεις σχολείων 09:00-13:00

Παρασκευή
13.30 – 19.00 (είσοδος ανά 30′)
* Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 19:00

Σάββατο
10.00 – 20.00
* Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 20:00

Κυριακή
10.00 – 19.00
* Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 19:00

Τιμές Εισιτηρίων
20€ Γενική είσοδος
57€ Πακέτο 3 ατόμων (3 x 19€)
72€ Πακέτο 4 ατόμων (4 x 18€)
Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 3 ετών

Προπώληση Εισιτηρίων:
https://www.ticketservices.gr/event/titanic/

Σημείωση: Η έκθεση δεν ενδείκνυται για άτομα που έχουν φωτοευαισθησία και πάσχουν από επιληπτικές κρίσεις.

Χορηγοί επικοινωνίας: MAD TV, Mad Radio 106,2, Mad.gr

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Titanic: An Immersive Voyage
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ακόμα και η Kate Middleton πλένει πιάτα – Τι αναλαμβάνει ο Prince William

Ακόμα και η Kate Middleton πλένει πιάτα – Τι αναλαμβάνει ο Prince William

02.10.2026
Επόμενο
«Ο όρος nepo baby είναι φρικτός»: Η Catherine Zeta-Jones σπάει τη σιωπή της για τα παιδιά της

«Ο όρος nepo baby είναι φρικτός»: Η Catherine Zeta-Jones σπάει τη σιωπή της για τα παιδιά της

02.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Ένα Κουκλόσπιτο»: Η παράσταση της ομάδας Loxodox επιστρέφει για 2η χρονιά στη Σκηνή Μπέκετ
City Guide

«Ένα Κουκλόσπιτο»: Η παράσταση της ομάδας Loxodox επιστρέφει για 2η χρονιά στη Σκηνή Μπέκετ

02.10.2026
«Κομπλεξικό»: Όταν οι λέξεις γίνονται εκρηκτικοί μηχανισμοί στη νέα παράσταση της Νοητής Γραμμής
City Guide

«Κομπλεξικό»: Όταν οι λέξεις γίνονται εκρηκτικοί μηχανισμοί στη νέα παράσταση της Νοητής Γραμμής

02.10.2026
Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Όλες οι δράσεις και τα νέα προγράμματα για μικρούς και μεγάλους
City Guide

Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Όλες οι δράσεις και τα νέα προγράμματα για μικρούς και μεγάλους

01.10.2026
«Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά»: Δες τις πρώτες φωτογραφίες από τη νέα παράσταση στο Θέατρο Ιλίσια
City Guide

«Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά»: Δες τις πρώτες φωτογραφίες από τη νέα παράσταση στο Θέατρο Ιλίσια

01.10.2026
KINO Athens 2027: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου
City Guide

KINO Athens 2027: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου

01.10.2026
«Titanic: An Immersive Voyage»: Ο Τιτανικός επιστρέφει μέσα από μία εντυπωσιακή immersive εμπειρία στο Γουδί
City Guide

«Titanic: An Immersive Voyage»: Ο Τιτανικός επιστρέφει μέσα από μία εντυπωσιακή immersive εμπειρία στο Γουδί

01.10.2026
Η «Οδύσσεια» ζωντανεύει στο Village Shopping & More του Ρέντη: Μια συναρπαστική βιωματική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους
City Guide

Η «Οδύσσεια» ζωντανεύει στο Village Shopping & More του Ρέντη: Μια συναρπαστική βιωματική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους

01.10.2026
Ανακοινώθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για το 2026/27 -Όλα όσα θα δούμε τη νέα θεατρική σεζόν
City Guide

Ανακοινώθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για το 2026/27 -Όλα όσα θα δούμε τη νέα θεατρική σεζόν

30.09.2026
«Να ζει κανείς ή να μη ζει;»: Η εκρηκτική κωμωδία του Nick Whitby έρχεται στο Θέατρο Λαμπέτη
City Guide

«Να ζει κανείς ή να μη ζει;»: Η εκρηκτική κωμωδία του Nick Whitby έρχεται στο Θέατρο Λαμπέτη

29.09.2026
Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…