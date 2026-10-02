«Ο όρος nepo baby είναι φρικτός»: Η Catherine Zeta-Jones σπάει τη σιωπή της για τα παιδιά της

Με μια ματιά Η Catherine Zeta-Jones θεωρεί τον όρο "nepo baby" φρικτό και απαίσιο.

Η ηθοποιός και ο Michael Douglas προετοίμασαν τα παιδιά τους για τις δυσκολίες του επαγγέλματος.

Τα παιδιά τους, Dylan και Carys, σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Brown και ακολουθούν την υποκριτική μέσω auditions.

Η Zeta-Jones είναι περήφανη για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά των παιδιών της στην τέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο όρος nepo baby έχει κατακλύσει τα τελευταία χρόνια το Hollywood και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοχοποιώντας σχεδόν κάθε παιδί διάσημων γονέων που προσπαθεί να κάνει τα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία του θεάματος. Η συζήτηση γύρω από τις ευκαιρίες, τις προσβάσεις και τα προνόμια που προσφέρει ένα βαρύ επώνυμο βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο, προκαλώντας συχνά έντονες αντιδράσεις. Ωστόσο, όταν η κουβέντα φτάνει στη δική της οικογένεια, η Catherine Zeta-Jones δεν προτίθεται να μείνει σιωπηλή ή να απολογηθεί για τις επιλογές των παιδιών της.

Η 57χρονη σταρ, η οποία είναι παντρεμένη από το 2000 με τον 82χρονο Michael Douglas, αποφάσισε να τοποθετηθεί ανοιχτά για την πορεία του 26χρονου Dylan και της 23χρονης Carys. Μιλώντας στο περιοδικό AARP αλλά και στη βρετανική εφημερίδα The Times, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη έκφραση ως «φρικτή» και «απαίσια», υπογραμμίζοντας ότι κανένα παιδί δεν ζήτησε να γεννηθεί σε μια διάσημη οικογένεια. Παράλληλα, εξήγησε με ειλικρίνεια πως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της φρόντισαν να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για τις πιο σκληρές πλευρές του επαγγέλματος πριν τα αφήσουν να ακολουθήσουν το όνειρό τους.

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Η υπεράσπιση των παιδιών της δεν βασίζεται μόνο στο μητρικό ένστικτο, αλλά στη σκληρή δουλειά που έχει δει η ίδια να καταβάλλουν καθημερινά. Από τις θεατρικές κατασκηνώσεις και τις φοιτητικές ταινίες μέχρι τις ατελείωτες οντισιόν, ο Dylan και η Carys προσπαθούν να χαράξουν τον δικό τους αυτόνομο δρόμο. Η στάση της Catherine Zeta-Jones αναδεικνύει την πραγματικότητα πίσω από τη λάμψη της δημοσιότητας, υπενθυμίζοντας ότι το πραγματικό πάθος για την τέχνη δεν εξαγοράζεται απλά με ένα γνωστό όνομα.

Οι δοκιμασίες του Hollywood και οι «τρομακτικές» ιστορίες

Πριν επιτρέψουν στα παιδιά τους να μπουν στον απαιτητικό χώρο της υποκριτικής, η Catherine Zeta-Jones και ο Michael Douglas φρόντισαν να τους παρουσιάσουν την πραγματικότητα χωρίς ωραία περιτυλίγματα. Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, τους διηγήθηκαν όλες τις τρομακτικές ιστορίες της βιομηχανίας για να σιγουρευτούν ότι η αφοσίωσή τους ήταν αυθεντική. Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Dylan και η Carys συμμετείχαν ενεργά σε κάθε σχολική παραγωγή, θεατρική κατασκήνωση και φοιτητικό μιούζικαλ, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη τους για την υποκριτική ήταν αληθινή.

Η απόρριψη του όρου nepo baby και τα πτυχία από το Brown

Η Catherine Zeta-Jones εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για τον χαρακτηρισμό nepo baby, εξηγώντας ότι τα παιδιά της δεν πρέπει να κρίνονται αρνητικά λόγω των γονιών τους. Και οι δύο έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Brown, με τον Dylan να παίρνει πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες και την Carys στον Κινηματογράφο και τις Διεθνείς Σχέσεις. Η μητέρα τους τόνισε ότι αν διαπίστωνε πως δεν είχαν ταλέντο, θα ήταν η πρώτη μαζί με τον Michael Douglas που θα τους προέτρεπε να ακολουθήσουν τη Νομική.

Ο δικός τους δρόμος μέσα από auditions και σκληρή προσπάθεια

Αναλογιζόμενη τις πόρτες και τις ευκαιρίες που της προσέφερε η υποκριτική, η ηθοποιός δήλωσε περήφανη που βλέπει τα παιδιά της να κυνηγούν το ίδιο όνειρο με αφοσίωση. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να ξεπεράσουν τη σκιά των ονομάτων της οικογένειας, συνεχίζουν να πηγαίνουν σε auditions και να διεκδικούν μόνοι τους τους ρόλους τους. Η ίδια η Catherine Zeta-Jones θυμάται με συγκίνηση τις δικές της εγκυμοσύνες κατά τη διάρκεια σταθμών της καριέρας της, όπως όταν κέρδισε το Όσκαρ για το «Chicago», και νιώθει υπερήφανη που η νέα γενιά συνεχίζει την παράδοση με τον δικό της τρόπο.

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