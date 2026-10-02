Cinema 02.10.2026

«Βλέπω παραισθήσεις»: Η Scarlett Johansson μιλά για την εξάντληση από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας

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Η συνήθεια των σταρ του Hollywood να γυρίζουν τη μία υπερπαραγωγή μετά την άλλη οδήγησε τη γνωστή ηθοποιό σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα με πτήσεις express και δηλώσεις που συζητήθηκαν
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Scarlett Johansson μίλησε για την εξάντληση από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας "Paper Tiger".
  • Η ηθοποιός ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, αμέσως μετά από απαιτητικά γυρίσματα.
  • Η Johansson αστειεύτηκε για την κατάστασή της, λέγοντας ότι "έβλεπε παραισθήσεις" λόγω της διαφοράς ώρας.
  • Η παρουσία της στο φεστιβάλ ανέδειξε τις προκλήσεις των ηθοποιών που ισορροπούν πολλαπλά projects.
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Η ζωή μιας κορυφαίας πρωταγωνίστριας του Hollywood μπορεί να φαντάζει γεμάτη λάμψη, κόκκινα χαλιά και πολυτέλεια, όμως πίσω από τα φωτογραφικά φλας κρύβεται συχνά ένα εξαντλητικό πρόγραμμα που αγγίζει τα όρια της σωματικής αντοχής. Κάθε φορά που παρακολουθείς τις αγαπημένες σου σταρ να χαμογελούν μπροστά στις κάμερες στις λαμπερές πρεμιέρες, είναι εύκολο να ξεχάσεις τις ατελείωτες ώρες γυρισμάτων, τις υπερατλαντικές πτήσεις και το αδιάκοπο jet lag που συνοδεύουν τη δουλειά τους. Αυτήν ακριβώς τη σκληρή πραγματικότητα βίωσε πρόσφατα η Scarlett Johansson, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στο New York Film Festival.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η δημοφιλής ηθοποιός χρειάστηκε να κάνει ένα διάλειμμα-αστραπή από τα απαιτητικά γυρίσματα της νέας ταινίας «The Batman: Part 2» στο Λονδίνο, προκειμένου να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για την έναρξη της 64ης διοργάνωσης του φεστιβάλ. Εκεί επανενώθηκε με τους συμπρωταγωνιστές της, Adam Driver και Miles Teller, για την επίσημη προβολή της ταινίας «Paper Tiger» σε σκηνοθεσία James Gray, η οποία σήκωσε την αυλαία του φεστιβάλ στο Lincoln Center. Η παρουσία της ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ίδια είχε αναγκαστεί να απουσιάζει από την παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ στο Festival de Cannes τον περασμένο Μάιο, επειδή βρισκόταν στα γυρίσματα μιας άλλης παραγωγής, του «The Exorcist: Martyrs».

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Ανεβαίνοντας στη σκηνή του Alice Tully Hall για τη συζήτηση μετά την προβολή, η Scarlett Johansson δεν έκρυψε την ακραία εξάντληση που αισθανόταν από το ταξίδι, κλέβοντας την παράσταση με το αφοπλιστικό της χιούμορ. Παραδεχόμενη ανοιχτά ότι για την ίδια ήταν σαν να πήγαινε 5 το πρωί λόγω της διαφοράς ώρας, αστειεύτηκε για την κατάστασή της, ενώ οι συντελεστές της ταινίας μοιράστηκαν με το κοινό λεπτομέρειες για το κλίμα στα γυρίσματα. Η βραδιά προσέφερε μια σπάνια και πολύ ενδιαφέρουσα ματιά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί όταν καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε πολλαπλά μεγάλα projects.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η αφοπλιστική εξομολόγηση της Scarlett Johansson για την εξάντληση και το «Paper Tiger»

«Βλέπω παραισθήσεις», δήλωσε η Scarlett Johansson μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο, εξηγώντας στο κοινό ότι η ώρα της συνέντευξης αντιστοιχούσε σε βαθιά χαράματα για το βιολογικό της ρολόι. Η ηθοποιός, που υποδύεται τη Linda, σύζυγο του χαρακτήρα που υποδύεται ο Miles Teller στο εγκληματικό δράμα «Paper Tiger», παρακολουθούσε ουσιαστικά την ταινία για πρώτη φορά μαζί με το κοινό. Όταν έγινε αναφορά στην απουσία της από τις Κάννες, η ίδια απάντησε γελώντας «Μην μου το θυμίζετε!», δείχνοντας πως παρά την κούραση, απολάμβανε τη συνάντηση με τους συνεργάτες της.

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Paper Tiger Scarlett Johansson The Batman Part II
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