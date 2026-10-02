Cinema 02.10.2026

Ο Johnny Depp μεταμορφώνεται σε έναν εφιαλτικό Scrooge στο «Ebenezer» – Δες το trailer

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Ο Johnny Depp επιστρέφει στη mainstream κινηματογραφική σκηνή ως ένας τρομακτικός Ebenezer Scrooge στο σκοτεινό θρίλερ «Ebenezer»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Johnny Depp επιστρέφει στο Hollywood με τον ρόλο του Ebenezer Scrooge σε μια σκοτεινή εκδοχή του κλασικού παραμυθιού.
  • Η ταινία «Ebenezer» είναι μια υπερφυσική ταινία εκδίκησης, βασισμένη στο «A Christmas Carol» του Charles Dickens.
  • Το καστ περιλαμβάνει τους Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Ian McKellen και Rupert Grint.
  • Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση του Depp στο Hollywood μετά το 2018.
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Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Johnny Depp στη μεγάλη οθόνη γίνεται με έναν ρόλο που τον μεταμορφώνει ριζικά: αυτόν του Ebenezer Scrooge. Στο επίσημο trailer της ταινίας «Ebenezer», μιας υπερφυσικής ταινίας εκδίκησης από την Paramount, ο Johnny Depp εμφανίζεται αγνώριστος, υποδυόμενος έναν αλαζονικό και στοιχειωμένο άνδρα, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του.

Ο Johnny Depp ως Ebenezer Scrooge με καπέλο και μπλε παλτό στέκεται μπροστά από μια ξύλινη πόρτα.
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου, υπόσχεται μια ανατριχιαστική εκδοχή του κλασικού «A Christmas Carol» του Charles Dickens.

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Μια σκοτεινή ματιά σε ένα γνωστό παραμύθι

Ο σκηνοθέτης Ti West παρουσιάζει μια νέα, σκοτεινή προσέγγιση στην αφήγηση του Dickens. Στο trailer, ο Johnny Depp, επιστρέφοντας στο Hollywood μετά από μια έντονη δικαστική διαμάχη, διακρίνεται για την απότομη και αδιάλλακτη στάση του απέναντι σε αιτήματα βοήθειας. Ωστόσο, η ζωή του παίρνει μια τρομακτική τροπή όταν τρία πνεύματα κάνουν την εμφάνισή τους, οδηγώντας τον σε έναν εφιαλτικό κόσμο.

«Μπορείς να ρισκάρεις έξω», ακούγεται να λέει ένα από τα πνεύματα, ενώ στο πλάνο εμφανίζονται πλάσματα που θυμίζουν ζόμπι. Ένας τρεμάμενος Scrooge, με μια υποψία της γνωστής αίσθησης του Jack Sparrow, απαντά: «Θα προτιμούσα να μην το κάνω», καθώς τα πνεύματα επιμένουν να τον ωθήσουν προς την αλλαγή της σκοτεινής του συμπεριφοράς.

Ο Johnny Depp ως Ebenezer Scrooge κρατά ένα κερί και ένα μπαστούνι, προκαλώντας το πνεύμα των Χριστουγέννων.
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Ένα συναρπαστικό καστ συμπληρώνει το «Ebenezer»

Στο πλευρό του Johnny Depp, ένα εντυπωσιακό καστ συμπληρώνει το «Ebenezer». Η Andrea Riseborough ενσαρκώνει το Φάντασμα των Χριστουγέννων του Παρελθόντος, ο Tramell Tillman το Φάντασμα των Χριστουγέννων του Παρόντος, ενώ ο θρυλικός Ian McKellen αναλαμβάνει τον ρόλο του Jacob Marley, του συνεργάτη του Scrooge. Ο Rupert Grint, γνωστός από το Harry Potter, θα υποδυθεί τον Bob Cratchit. Το σύνολο συμπληρώνουν οι Daisy Ridley, Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti και Ellie Bamber. Ο Ti West βρίσκεται πίσω από τις σκηνοθετικές οδηγίες, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Nathaniel Halpern, ο οποίος προσαρμόζει την κλασική νουβέλα του Charles Dickens του 1843.

Η επιστροφή του Johnny Depp στο Hollywood

Η ταινία «Ebenezer» σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση του Johnny Depp σε ταινία του Hollywood μετά το «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» το 2018. Πρόσφατα, ο ηθοποιός έχει επικεντρωθεί σε διεθνείς παραγωγές, με πιο χαρακτηριστική την εμφάνισή του στην ταινία εποχής «Jeanne du Barry».

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Johnny Depp Scrooge
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