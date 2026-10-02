Cinema 02.10.2026

Ben Affleck: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη νέα του ταινία «Animals» – Τι κρατά μυστικό

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Ο Ben Affleck παραδέχτηκε τη χρήση AI στην επερχόμενη ταινία του Netflix, τονίζοντας παράλληλα την σημασία της διατήρησης της «ψευδαίσθησης της πραγματικότητας» για το κοινό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Ben Affleck χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη στην ταινία του «Animals» στο Netflix.
  • Ο σκηνοθέτης κρατά μυστική τη χρήση AI για να μην επηρεάσει την εμπειρία του θεατή.
  • Ο Affleck θεωρεί την AI ως μια τεχνολογική πρόοδο, όχι ως απειλή.
  • Διέψευσε την αντίληψη ότι το Netflix πιέζει για επαναλαμβανόμενες πλοκές στις ταινίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ben Affleck, γνωστός για την προσέγγισή του στον κινηματογράφο, αποκάλυψε ότι έκανε χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε «πολλά πράγματα» για την επερχόμενη ταινία του στο Netflix, «Animals». Ωστόσο, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός τόνισε ότι δεν σκοπεύει να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ακριβώς ενσωματώθηκε η τεχνολογία, επισημαίνοντας την κρίσιμη σημασία της διατήρησης της «ψευδαίσθησης της πραγματικότητας» για την εμπειρία του θεατή.

Ο Matt Damon και ο Ben Affleck σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Bloomberg’s 2026 Screentime event, ο Affleck εξήγησε την προσέγγισή του, παρομοιάζοντας την αποκάλυψη της χρήσης AI με την αποκάλυψη ενός ταχυδακτυλουργού κατά τη διάρκεια μιας παράστασης. «Είναι σαν να πηγαίνεις σε μια μαγική παράσταση και ο μάγος βγαίνει και λέει: «Λίγο πριν ξεκινήσω, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει άλλο ένα κουνέλι από κάτω. Και αυτός ο τύπος είναι συνεργός». Ξέρεις, αυτό καταστρέφει την εμπειρία, σωστά;» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, επιβεβαίωσε τη χρήση της τεχνολογίας, προσθέτοντας ότι η ταινία «Animals» αποτελεί ένα καλό παράδειγμα ηθικής χρήσης της AI, καθώς είναι μια «πολύ ανθρώπινη ταινία».

Στην ταινία «Animals», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 9 Οκτωβρίου, συμπρωταγωνιστούν επίσης οι Gillian Anderson, Steven Yeun και Kerry Washington. Η σχέση του Affleck με το Netflix, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή, δεδομένου ότι ο σκηνοθέτης πούλησε την εταιρεία του που ασχολείται με την AI, την InterPositive, στον streamer για σχεδόν 600 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η συμφωνία τον καθιστά πιο αισιόδοξο για τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε σύγκριση με άλλους κινηματογραφικούς αστέρες.

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Ο Affleck εξέφρασε την άποψη ότι ο φόβος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη σταδιακά υποχωρεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόλις ένας δημιουργός ταινιών αφιερώσει χρόνο με τα εργαλεία AI και αποκτήσει αίσθηση ελέγχου πάνω τους, η τεχνολογία παύει να είναι ένα “αόριστο, αφηρημένο, τρομακτικό εξωγήινο” και γίνεται κάτι πιο κατανοητό. «Είναι απλώς μια άλλη μορφή υπολογισμού… μια τεχνολογική πρόοδος που είναι πραγματικά σύμφωνη με τη μακροχρόνια σειρά τεχνολογικών βελτιώσεων που έχουμε κάνει στον κινηματογράφο και την τηλεόραση», δήλωσε.

Ο Ben Affleck σε επίσημη εμφάνιση, ιδρυτής της AI εταιρείας που εξαγοράζει το Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης, ο Affleck διέψευσε την αντίληψη ότι το Netflix πίεζε τον ίδιο και τον Matt Damon να επαναλαμβάνουν συνεχώς την πλοκή των ταινιών τους. Ο Affleck ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Damon είχαν δηλώσει στο podcast του Joe Rogan ότι η εμπειρία τους με τον streaming γίγαντα ήταν «εντελώς αντίθετη» από τα λόγια του Damon που έγιναν γρήγορα viral.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Κάποιος έκανε μια αποκοπή απόσπασμα, πήρε δημοσιότητα μία φορά, και ήταν, «Ο Matt Damon λέει ότι το Netflix σε αναγκάζει να πεις την πλοκή στα πρώτα πέντε λεπτά»», θυμήθηκε ο Affleck. «Αν το σκεφτείτε λίγο, είμαι σε αυτή την ταινία, σκηνοθετώ. Ακόμα κι αν αυτό ήταν αλήθεια, πιστεύετε ότι θα πήγαινα στον Joe Rogan και θα έλεγα: «Με ανάγκασαν να βάλω όλα αυτά τα προφανή πράγματα στην ταινία μου»; Δεν βγάζει καν νόημα».

Ben Affleck
https://www.instagram.com/benaffleckkofficial

Ο Affleck επανέλαβε ότι το Netflix δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, τονίζοντας ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ κάποιον που να έχει λάβει τόσο «ηλίθια και απρόκλητη» σημείωση, παρά το γεγονός ότι έχει ακούσει πολλές ηλίθιες συμβουλές από στούντιο. «Οι ηλίθιες συμβουλές των στούντιο προηγούνται κατά πολύ του Netflix», πρόσθεσε. «Αυτή είναι μια επιχείρηση με μακρά ιστορία στελεχών που σου λένε να κάνεις ακριβώς το λάθος πράγμα που θα καταστρέψει την ταινία σου».

Μέσα από αυτή την τοποθέτηση, ο Ben Affleck υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στον κινηματογράφο, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την καλλιτεχνική ακεραιότητα και την εμπειρία του κοινού.

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BEN AFFLECK νέα ταινία Τεχνητή Νοημοσύνη
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