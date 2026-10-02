Μακρυπούλια – Τσιμιτσέλης ξανά μαζί! Επιστρέφουν με το «Μόλις Ξαναχώρισα»

Σχεδόν 20 χρόνια μετά την επιτυχία του «Μόλις Χώρισα», οι αγαπημένοι ηθοποιοί πρωταγωνιστούν σε νέα ρομαντική κομεντί με τίτλο «Μόλις Ξαναχώρισα»

Με μια ματιά Ζέτα Μακρυπούλια και Γιάννης Τσιμιτσέλης επιστρέφουν με τη νέα ταινία «Μόλις Ξαναχώρισα».

Η ταινία είναι συνέχεια της επιτυχημένης «Μόλις Χώρισα» μετά από 18 χρόνια.

Η πλοκή αφορά ένα ζευγάρι 48 ετών που, λίγο πριν τον γάμο του γιου τους, αποφασίζει να χωρίσει.

Συμμετέχουν ηθοποιοί από την πρώτη ταινία, καθώς και νέα πρόσωπα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σχεδόν 20 χρόνια αφότου έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο με την ταινία «Μόλις Χώρισα», η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους. Το αγαπημένο κινηματογραφικό δίδυμο ετοιμάζεται να κατακτήσει ξανά τις αίθουσες, αυτή τη φορά με μια ολοκαίνουργια ρομαντική κωμωδία που φέρει τον τίτλο «Μόλις Ξαναχώρισα». Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ήδη ξεκινήσει, σηματοδοτώντας την επιστροφή μιας ιστορίας που αγαπήθηκε από το κοινό, με μια σύγχρονη προσέγγιση.

Η πρώτη ταινία, «Μόλις Χώρισα», αποτέλεσε μια τεράστια εμπορική επιτυχία, προσελκύοντας περισσότερους από 400.000 θεατές και αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι της στο ελληνικό σινεμά. Τώρα, 18 χρόνια μετά, ο σκηνοθέτης Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο οποίος υπέγραψε και την αρχική επιτυχία, επιστρέφει πίσω από την κάμερα. Συνυπογράφει επίσης το σενάριο μαζί με τον Αλέξανδρο Καγιάφα, για μια παραγωγή που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το MagentaTV της Telekom.

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Μια νέα εποχή για τις σχέσεις: η ιστορία του «Μόλις ξαναχώρισα»

Η νέα ταινία εστιάζει, όπως και η προηγούμενη, στις πολυπλοκότητες των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά με μια πιο ώριμη οπτική. Η Ηλέκτρα και ο Πέτρος, οι χαρακτήρες που ενσαρκώνουν η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, είναι πλέον ένα ζευγάρι 48 ετών, έχοντας περάσει μαζί 25 ολόκληρα χρόνια. Έχουν δημιουργήσει μια κοινή ζωή, έχουν αποκτήσει έναν γιο, αλλά ο γάμος, για κάποιο λόγο, δεν έγινε ποτέ.

Η πλοκή κορυφώνεται στα 18α γενέθλια του γιου τους. Ενώ ο Πέτρος ετοιμάζει την πρόταση γάμου, η Ηλέκτρα παίρνει μια απροσδόκητη απόφαση: θέλει να χωρίσουν. Αυτή η ανατροπή πυροδοτεί μια σειρά από απρόβλεπτες καταστάσεις, που αναμένεται να καθηλώσουν το κοινό.

Περιπέτειες, παρεξηγήσεις και γνώριμα πρόσωπα

Η ιστορία εξελίσσεται με ένα ταξίδι στο Πόρτο Χέλι, μια απρόσμενη ομηρία σε κοσμηματοπωλείο και μια παρέα φίλων που, αντί να βοηθήσει, φαίνεται να κάνει τα πάντα πιο χαοτικά. Το αποτέλεσμα είναι μια αφήγηση γεμάτη ανατροπές, ξεκαρδιστικές στιγμές και αστείες παρεξηγήσεις.

Στην ταινία συμμετέχουν και πολλά γνώριμα πρόσωπα από την πρώτη ταινία, όπως η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Μαρία Λεκάκη, η Άννα Μονογιού και ο Σήφης Πολυζωίδης, προσθέτοντας μια αίσθηση συνέχειας και οικειότητας. Το νέο καστ ενισχύεται από τους Μαρία Αλιφέρη, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο και Κωνσταντίνο Λιάρο, φέρνοντας φρέσκες πινελιές και νέες δυναμικές στην οθόνη.

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