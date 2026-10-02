Cinema 02.10.2026

Μακρυπούλια – Τσιμιτσέλης ξανά μαζί! Επιστρέφουν με το «Μόλις Ξαναχώρισα»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Σχεδόν 20 χρόνια μετά την επιτυχία του «Μόλις Χώρισα», οι αγαπημένοι ηθοποιοί πρωταγωνιστούν σε νέα ρομαντική κομεντί με τίτλο «Μόλις Ξαναχώρισα»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ζέτα Μακρυπούλια και Γιάννης Τσιμιτσέλης επιστρέφουν με τη νέα ταινία «Μόλις Ξαναχώρισα».
  • Η ταινία είναι συνέχεια της επιτυχημένης «Μόλις Χώρισα» μετά από 18 χρόνια.
  • Η πλοκή αφορά ένα ζευγάρι 48 ετών που, λίγο πριν τον γάμο του γιου τους, αποφασίζει να χωρίσει.
  • Συμμετέχουν ηθοποιοί από την πρώτη ταινία, καθώς και νέα πρόσωπα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σχεδόν 20 χρόνια αφότου έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο με την ταινία «Μόλις Χώρισα», η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους. Το αγαπημένο κινηματογραφικό δίδυμο ετοιμάζεται να κατακτήσει ξανά τις αίθουσες, αυτή τη φορά με μια ολοκαίνουργια ρομαντική κωμωδία που φέρει τον τίτλο «Μόλις Ξαναχώρισα». Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ήδη ξεκινήσει, σηματοδοτώντας την επιστροφή μιας ιστορίας που αγαπήθηκε από το κοινό, με μια σύγχρονη προσέγγιση.

Η Ζέτα Μακρυπούλια ξαπλωμένη σε καναπέ με γαλάζιο πουκάμισο
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/

Η πρώτη ταινία, «Μόλις Χώρισα», αποτέλεσε μια τεράστια εμπορική επιτυχία, προσελκύοντας περισσότερους από 400.000 θεατές και αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι της στο ελληνικό σινεμά. Τώρα, 18 χρόνια μετά, ο σκηνοθέτης Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο οποίος υπέγραψε και την αρχική επιτυχία, επιστρέφει πίσω από την κάμερα. Συνυπογράφει επίσης το σενάριο μαζί με τον Αλέξανδρο Καγιάφα, για μια παραγωγή που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το MagentaTV της Telekom.

Διάβασε επίσης: Ζέτα Μακρυπούλια: Το καλοκαιρινό break που έκανε μετά την περιοδεία της

Μια νέα εποχή για τις σχέσεις: η ιστορία του «Μόλις ξαναχώρισα»

Η νέα ταινία εστιάζει, όπως και η προηγούμενη, στις πολυπλοκότητες των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά με μια πιο ώριμη οπτική. Η Ηλέκτρα και ο Πέτρος, οι χαρακτήρες που ενσαρκώνουν η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, είναι πλέον ένα ζευγάρι 48 ετών, έχοντας περάσει μαζί 25 ολόκληρα χρόνια. Έχουν δημιουργήσει μια κοινή ζωή, έχουν αποκτήσει έναν γιο, αλλά ο γάμος, για κάποιο λόγο, δεν έγινε ποτέ.

Γιάννης Τσιμιτσέλης
https://www.instagram.com/gtsimitselis/

Η πλοκή κορυφώνεται στα 18α γενέθλια του γιου τους. Ενώ ο Πέτρος ετοιμάζει την πρόταση γάμου, η Ηλέκτρα παίρνει μια απροσδόκητη απόφαση: θέλει να χωρίσουν. Αυτή η ανατροπή πυροδοτεί μια σειρά από απρόβλεπτες καταστάσεις, που αναμένεται να καθηλώσουν το κοινό.

Περιπέτειες, παρεξηγήσεις και γνώριμα πρόσωπα

Η ιστορία εξελίσσεται με ένα ταξίδι στο Πόρτο Χέλι, μια απρόσμενη ομηρία σε κοσμηματοπωλείο και μια παρέα φίλων που, αντί να βοηθήσει, φαίνεται να κάνει τα πάντα πιο χαοτικά. Το αποτέλεσμα είναι μια αφήγηση γεμάτη ανατροπές, ξεκαρδιστικές στιγμές και αστείες παρεξηγήσεις.

«Μόλις Χώρισα»
«Μόλις Χώρισα»

Στην ταινία συμμετέχουν και πολλά γνώριμα πρόσωπα από την πρώτη ταινία, όπως η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Μαρία Λεκάκη, η Άννα Μονογιού και ο Σήφης Πολυζωίδης, προσθέτοντας μια αίσθηση συνέχειας και οικειότητας. Το νέο καστ ενισχύεται από τους Μαρία Αλιφέρη, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο και Κωνσταντίνο Λιάρο, φέρνοντας φρέσκες πινελιές και νέες δυναμικές στην οθόνη.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Hilary Duff κάνει δυναμικό comeback με το νέο της τραγούδι «CATastrophe»

Η Hilary Duff κάνει δυναμικό comeback με το νέο της τραγούδι «CATastrophe»

02.10.2026
Επόμενο
Ο Johnny Depp μεταμορφώνεται σε έναν εφιαλτικό Scrooge στο «Ebenezer» – Δες το trailer

Ο Johnny Depp μεταμορφώνεται σε έναν εφιαλτικό Scrooge στο «Ebenezer» – Δες το trailer

02.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ben Affleck: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη νέα του ταινία «Animals» – Τι κρατά μυστικό
Cinema

Ben Affleck: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη νέα του ταινία «Animals» – Τι κρατά μυστικό

02.10.2026
Ο Johnny Depp μεταμορφώνεται σε έναν εφιαλτικό Scrooge στο «Ebenezer» – Δες το trailer
Cinema

Ο Johnny Depp μεταμορφώνεται σε έναν εφιαλτικό Scrooge στο «Ebenezer» – Δες το trailer

02.10.2026
BTS: Το «Run BTS!» επιστρέφει και οι fans έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν – Δες το teaser
Cinema

BTS: Το «Run BTS!» επιστρέφει και οι fans έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν – Δες το teaser

01.10.2026
Tom Cruise: Η πρώτη του πτήση για το «Top Gun» δεν πήγε όπως περίμενε – Τι αποκάλυψε για το «Top Gun 3»
Cinema

Tom Cruise: Η πρώτη του πτήση για το «Top Gun» δεν πήγε όπως περίμενε – Τι αποκάλυψε για το «Top Gun 3»

01.10.2026
Ο Arnold Schwarzenegger είναι ο πιο απρόβλεπτος Άγιος Βασίλης της χρονιάς – Η νέα ταινία που θα συζητηθεί
Cinema

Ο Arnold Schwarzenegger είναι ο πιο απρόβλεπτος Άγιος Βασίλης της χρονιάς – Η νέα ταινία που θα συζητηθεί

01.10.2026
«Spiritual World»: Η Kristen Stewart επιστρέφει στο μεταφυσικό σύμπαν του Olivier Assayas
Cinema

«Spiritual World»: Η Kristen Stewart επιστρέφει στο μεταφυσικό σύμπαν του Olivier Assayas

01.10.2026
Η Jennifer Lawrence επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το σκοτεινό sci-fi θρίλερ «The Flood»
Cinema

Η Jennifer Lawrence επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το σκοτεινό sci-fi θρίλερ «The Flood»

01.10.2026
7 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Έρχεται το πολυαναμενόμενο «Digger» με τον Tom Cruise
Cinema

7 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Έρχεται το πολυαναμενόμενο «Digger» με τον Tom Cruise

01.10.2026
«Ο Μικρός Πρίγκιπας»: Η εμβληματική ιστορία γίνεται live-action ταινία
Cinema

«Ο Μικρός Πρίγκιπας»: Η εμβληματική ιστορία γίνεται live-action ταινία

30.09.2026
Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…