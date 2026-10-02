Celeb World 02.10.2026

Dakota Johnson και Turnstile: Η πιο απρόβλεπτη μουσική συνάντηση στο SNL

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Δες τη Ντακότα Τζόνσον να ετοιμάζεται για το "wall of death" με τους Turnstile στο SNL – η πιο εκρηκτική εμφάνιση!
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dakota Johnson θα παρουσιάσει το Saturday Night Live με καλεσμένους τους Turnstile.
  • Οι Turnstile είναι η πρώτη hardcore μπάντα στο SNL μετά τους Fear το 1981.
  • Η Johnson εκφράζει τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη εμφάνιση.
  • Οι Turnstile έχουν πρόσφατα κερδίσει δύο βραβεία Grammy.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dakota Johnson ετοιμάζεται να επιστρέψει στο αμερικανικό σόου Saturday Night Live (SNL), αυτή τη φορά με τους hardcore rockers Turnstile ως καλεσμένους μουσικούς. Η ηθοποιός, γνωστή από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο franchise «Fifty Shades», θα παρουσιάσει το επεισόδιο, ενώ η μπάντα από τη Βαλτιμόρη αναμένεται να εντυπωσιάσει με τις εκρηκτικές της ερμηνείες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Johnson, η οποία έχει ξαναβρεθεί στο παρελθόν στη θέση της οικοδέσποινας το 2015 και το 2020, εμφανίζεται σε ένα νέο, χαρούμενο promo βίντεο, μαζί με τον κωμικό Ben Marshall και τα πέντε μέλη των Turnstile. Στο βίντεο, η Johnson δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη εμφάνιση, δηλώνοντας με έμφαση ότι είναι έτοιμη να δημιουργήσει ένα «wall of death» για να γιορτάσει την performance. Ο Marshall, από την πλευρά του, εκφράζει την επιθυμία του να συμμετάσχει, αλλά αναφέρει ότι ο γιατρός του δεν του το επιτρέπει, καθώς «ανατρέπεται πολύ εύκολα», ένα πρόβλημα κέντρου βάρους που μοιράζεται, όπως λέει, με λάμπες Ikea.

Διάβασε επίσης: Dakota Johnson: «Ο πατέρας μου με άφησε χωρίς χρήματα στα 19, δεν είχα ούτε για το ενοίκιο»

Οι Turnstile γράφουν ιστορία, καθώς είναι η πρώτη hardcore μπάντα που εμφανίζεται στο SNL μετά την θρυλική και χαοτική εμφάνιση των Fear το 1981. «Ναι, κατέστρεψαν εντελώς το σκηνικό», σχολιάζει η Johnson, αναφερόμενη στην εμφάνιση των Fear. «Πέταξαν πράγματα παντού και είπαν πράγματα που δεν επιτρέπονται στην τηλεόραση. Ήταν ένα χάος. Δεν σκοπεύετε να κάνετε κάτι τέτοιο, σωστά, Turnstile;», ρωτάει, προκαλώντας αμήχανες ματιές από τα μέλη της μπάντας: Brendan Yates (φωνητικά/synth/πλήκτρα), Franz Lyons (μπάσο), Pat McCrory (κιθάρα), Daniel Fang (ντραμς) και Meg Mills (κιθάρα).

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ένα άλλο απόσπασμα του promo, ο Marshall μοιράζει μερικές αμήχανες αγκαλιές, ενώ δίνει συγχαρητήρια στους rockers για τις επιτυχίες τους στα Grammy Awards. Η Johnson σχολιάζει: «Ουάου, μιλάτε πάντα όλοι μαζί σαν ένα;», προσθέτοντας: «Γιατί αυτό θα ήταν περίεργο». Η απάντηση, όπως φαίνεται, είναι ναι, μιλούν όλοι μαζί.

Η εμφάνιση των Turnstile στο SNL έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης αναγνώρισης για το συγκρότημα. Στα 68α Grammy Awards, η μπάντα απέσπασε δύο βραβεία από τέσσερις υποψηφιότητες, κερδίζοντας στην κατηγορία «Καλύτερο Rock Album» για το Never Enough και «Καλύτερη Metal Ερμηνεία» για το κομμάτι «Birds».

Η Dakota Johnson ποζάρει στο κόκκινο χαλί με μπλε ρούχο, με φόντο γράμματα από φεστιβάλ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Dakota Johnson προωθεί παράλληλα την ταινία Verity, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Επίσης, συμμετείχε στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού “Patient Zero” της Taylor Swift, μαζί με τον ηθοποιό Colin Farrell, το οποίο έκανε πρεμιέρα στα MTV Video Music Awards.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Dakota Johnson Turnstile
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Presley Gerber: Η απώλεια που σημάδεψε τον George Clooney – Η αδελφική φιλία του με τον Rande Gerber

Presley Gerber: Η απώλεια που σημάδεψε τον George Clooney – Η αδελφική φιλία του με τον Rande Gerber

02.10.2026
Επόμενο
Τα αγαπημένα παιδικά σνακ που φτιάχνω στο σπίτι ως νέα μαμά

Τα αγαπημένα παιδικά σνακ που φτιάχνω στο σπίτι ως νέα μαμά

02.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Presley Gerber: Η απώλεια που σημάδεψε τον George Clooney – Η αδελφική φιλία του με τον Rande Gerber
Celeb News

Presley Gerber: Η απώλεια που σημάδεψε τον George Clooney – Η αδελφική φιλία του με τον Rande Gerber

02.10.2026
«Ο όρος nepo baby είναι φρικτός»: Η Catherine Zeta-Jones σπάει τη σιωπή της για τα παιδιά της
Celeb News

«Ο όρος nepo baby είναι φρικτός»: Η Catherine Zeta-Jones σπάει τη σιωπή της για τα παιδιά της

02.10.2026
Ακόμα και η Kate Middleton πλένει πιάτα – Τι αναλαμβάνει ο Prince William
Celeb News

Ακόμα και η Kate Middleton πλένει πιάτα – Τι αναλαμβάνει ο Prince William

02.10.2026
Halle Berry: Ο πρώην σύζυγός της την κατηγορεί για κακοποίηση του 12χρονου γιο τους
Celeb News

Halle Berry: Ο πρώην σύζυγός της την κατηγορεί για κακοποίηση του 12χρονου γιο τους

02.10.2026
«Αισθάνομαι ότι γεννήθηκα γι’αυτό»: Στα «κόκκινα» η Megan Fox για διαφήμιση φαρμάκου
Celeb News

«Αισθάνομαι ότι γεννήθηκα γι’αυτό»: Στα «κόκκινα» η Megan Fox για διαφήμιση φαρμάκου

02.10.2026
Ηλίας Βρεττός: «Είναι κάτι πρωτόγνωρο» – Η σύζυγός του βρίσκεται στον 6ο μήνα
Celeb News

Ηλίας Βρεττός: «Είναι κάτι πρωτόγνωρο» – Η σύζυγός του βρίσκεται στον 6ο μήνα

02.10.2026
Η Victoria Beckham έκανε «γυμναστική» με 10ποντες γόβες και έγινε viral
Celeb News

Η Victoria Beckham έκανε «γυμναστική» με 10ποντες γόβες και έγινε viral

02.10.2026
Mariah Carey: Εντυπωσιακή εμφάνιση με κοσμήματα εκατομμυρίων για τα 25 χρόνια από το «Glitter»
Celeb News

Mariah Carey: Εντυπωσιακή εμφάνιση με κοσμήματα εκατομμυρίων για τα 25 χρόνια από το «Glitter»

02.10.2026
Bye bye Milan, hello chaos! Η Cardi B επέστρεψε απότομα στον ρόλο της μαμάς μετά την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Celeb News

Bye bye Milan, hello chaos! Η Cardi B επέστρεψε απότομα στον ρόλο της μαμάς μετά την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

02.10.2026
Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…