Dakota Johnson και Turnstile: Η πιο απρόβλεπτη μουσική συνάντηση στο SNL

Δες τη Ντακότα Τζόνσον να ετοιμάζεται για το "wall of death" με τους Turnstile στο SNL – η πιο εκρηκτική εμφάνιση!

Με μια ματιά Η Dakota Johnson θα παρουσιάσει το Saturday Night Live με καλεσμένους τους Turnstile.

Οι Turnstile είναι η πρώτη hardcore μπάντα στο SNL μετά τους Fear το 1981.

Η Johnson εκφράζει τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη εμφάνιση.

Οι Turnstile έχουν πρόσφατα κερδίσει δύο βραβεία Grammy. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dakota Johnson ετοιμάζεται να επιστρέψει στο αμερικανικό σόου Saturday Night Live (SNL), αυτή τη φορά με τους hardcore rockers Turnstile ως καλεσμένους μουσικούς. Η ηθοποιός, γνωστή από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο franchise «Fifty Shades», θα παρουσιάσει το επεισόδιο, ενώ η μπάντα από τη Βαλτιμόρη αναμένεται να εντυπωσιάσει με τις εκρηκτικές της ερμηνείες.

Η Johnson, η οποία έχει ξαναβρεθεί στο παρελθόν στη θέση της οικοδέσποινας το 2015 και το 2020, εμφανίζεται σε ένα νέο, χαρούμενο promo βίντεο, μαζί με τον κωμικό Ben Marshall και τα πέντε μέλη των Turnstile. Στο βίντεο, η Johnson δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη εμφάνιση, δηλώνοντας με έμφαση ότι είναι έτοιμη να δημιουργήσει ένα «wall of death» για να γιορτάσει την performance. Ο Marshall, από την πλευρά του, εκφράζει την επιθυμία του να συμμετάσχει, αλλά αναφέρει ότι ο γιατρός του δεν του το επιτρέπει, καθώς «ανατρέπεται πολύ εύκολα», ένα πρόβλημα κέντρου βάρους που μοιράζεται, όπως λέει, με λάμπες Ikea.

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Οι Turnstile γράφουν ιστορία, καθώς είναι η πρώτη hardcore μπάντα που εμφανίζεται στο SNL μετά την θρυλική και χαοτική εμφάνιση των Fear το 1981. «Ναι, κατέστρεψαν εντελώς το σκηνικό», σχολιάζει η Johnson, αναφερόμενη στην εμφάνιση των Fear. «Πέταξαν πράγματα παντού και είπαν πράγματα που δεν επιτρέπονται στην τηλεόραση. Ήταν ένα χάος. Δεν σκοπεύετε να κάνετε κάτι τέτοιο, σωστά, Turnstile;», ρωτάει, προκαλώντας αμήχανες ματιές από τα μέλη της μπάντας: Brendan Yates (φωνητικά/synth/πλήκτρα), Franz Lyons (μπάσο), Pat McCrory (κιθάρα), Daniel Fang (ντραμς) και Meg Mills (κιθάρα).

Σε ένα άλλο απόσπασμα του promo, ο Marshall μοιράζει μερικές αμήχανες αγκαλιές, ενώ δίνει συγχαρητήρια στους rockers για τις επιτυχίες τους στα Grammy Awards. Η Johnson σχολιάζει: «Ουάου, μιλάτε πάντα όλοι μαζί σαν ένα;», προσθέτοντας: «Γιατί αυτό θα ήταν περίεργο». Η απάντηση, όπως φαίνεται, είναι ναι, μιλούν όλοι μαζί.

Η εμφάνιση των Turnstile στο SNL έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης αναγνώρισης για το συγκρότημα. Στα 68α Grammy Awards, η μπάντα απέσπασε δύο βραβεία από τέσσερις υποψηφιότητες, κερδίζοντας στην κατηγορία «Καλύτερο Rock Album» για το Never Enough και «Καλύτερη Metal Ερμηνεία» για το κομμάτι «Birds».

Η Dakota Johnson προωθεί παράλληλα την ταινία Verity, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Επίσης, συμμετείχε στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού “Patient Zero” της Taylor Swift, μαζί με τον ηθοποιό Colin Farrell, το οποίο έκανε πρεμιέρα στα MTV Video Music Awards.

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