City Guide 01.10.2026

KINO Athens 2027: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου

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Το KINO Athens ανακοινώνει τις ημερομηνίες της διοργάνωσης του 2027 και ετοιμάζεται να φέρει ξανά τον ανεξάρτητο κινηματογράφο στην Αθήνα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το KINO Athens 2027 θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 21 έως 29 Μαΐου 2027.
  • Το φεστιβάλ θα διαρκέσει εννέα ημέρες, φέρνοντας κοντά κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες και κοινό.
  • Θα παρουσιαστεί πρόγραμμα με ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και πειραματικά έργα.
  • Στόχος είναι η ενίσχυση της Αθήνας ως τόπου συνάντησης κινηματογραφιστών και κοινού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Tο Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας KINO Athens ανακοινώνει με χαρά ότι η διοργάνωση του 2027 θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 29 Μαΐου 2027 στην Αθήνα. Οι νέες ημερομηνίες σηματοδοτούν το επόμενο κεφάλαιο του KINO Athens ως σημείου συνάντησης για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τη διεθνή πολιτιστική ανταλλαγή. Για εννέα ημέρες, το φεστιβάλ θα φέρει κοντά κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες, επιμελητές, επαγγελματίες του κινηματογραφικού κλάδου και κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στον κινηματογράφο ως χώρο ανακάλυψης, διαλόγου και νέων οπτικών.

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Με ιδρυτική δέσμευση στην ανεξάρτητη και καλλιτεχνικά ξεχωριστή κινηματογραφική δημιουργία, το KINO Athens συνεχίζει να αναδεικνύει αναδυόμενες και καταξιωμένες φωνές, των οποίων το έργο διευρύνει τη γλώσσα του κινηματογράφου και αμφισβητεί τις συμβατικές μορφές αφήγησης και κινηματογραφικής παρουσίασης.

Η διοργάνωση του 2027 θα παρουσιάσει ένα προσεκτικά επιμελημένο πρόγραμμα ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, πειραματικών και υβριδικών έργων, πλαισιωμένο από συζητήσεις, ειδικές προβολές, συναντήσεις με κινηματογραφιστές και εκδηλώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν την ουσιαστική ανταλλαγή μεταξύ καλλιτεχνών και κοινού.

Μια γιορτή κινηματογράφου στην Αθήνα, ανοιχτή στον κόσμο

Στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Μεσογείου, η Αθήνα αποτελεί ένα ξεχωριστό σκηνικό για μια διεθνή γιορτή του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το KINO Athens επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της πόλης ως ενός δυναμικού τόπου συνάντησης κινηματογραφιστών και κοινού, συνδέοντας τις τοπικές δημιουργικές κοινότητες με το ευρύτερο διεθνές κινηματογραφικό τοπίο.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ για το 2027 θα συνεχίσει να διερευνά τη διαρκώς εξελισσόμενη σχέση μεταξύ κινηματογράφου και σύγχρονου πολιτισμού, δημιουργώντας ευκαιρίες για καλλιτεχνικό διάλογο και επαγγελματικές συναντήσεις, ενώ παράλληλα θα προσφέρει στο κοινό πρόσβαση σε ξεχωριστές φωνές και νέες οπτικές από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.

Περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα του 2027, το Open Call, τις προθεσμίες υποβολής, τους συμμετέχοντες κινηματογραφιστές, τους χώρους διεξαγωγής, τις δράσεις για επαγγελματίες του κλάδου και τις ειδικές εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.

 

KINO Athens – Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας

21–29 Μαΐου 2027

Αθήνα, Ελλάδα

Εννέα ημέρες ανεξάρτητου κινηματογράφου.
Μία πόλη.
Ένας τόπος συνάντησης για νέες φωνές, νέες οπτικές και νέους τρόπους θέασης.

Το KINO Athens ανυπομονεί να υποδεχθεί κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες, επαγγελματίες του κλάδου, συνεργάτες και κοινό στην Αθήνα τον Μάιο του 2027.

Χορηγοί επικοινωνίας: MAD TV, Mad Radio 106,2

 

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KINO Athens 2027 Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου
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