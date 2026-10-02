Θέατρο 02.10.2026

«Κομπλεξικό»: Όταν οι λέξεις γίνονται εκρηκτικοί μηχανισμοί στη νέα παράσταση της Νοητής Γραμμής

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η νέα παράσταση της Ολγας Ποζέλη και της Νοητής Γραμμής επαναπροσδιορίζει τις λέξεις και την πραγματικότητα με τη συνοδεία του Σπύρου Γραμμένου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «Κομπλεξικό» της Νοητής Γραμμής χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως εκρηκτικό μηχανισμό.
  • Μέσα από σουρεαλισμό και παράλογο χιούμορ, η παράσταση προκαλεί αμφισβήτηση κοινωνικών αντιλήψεων.
  • Η μουσική και ο χορός αποτελούν την καρδιά της παράστασης, χορεύοντας πάνω στα ερείπια της λογικής.
  • Το χιούμορ λειτουργεί ως καθρέφτης, κάνοντας τους θεατές να γελούν με τον εαυτό τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ομάδα θεάτρου ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, και η σκηνοθέτης, Όλγα Ποζέλη πιστές στην αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας, επιστρέφουν στη σκηνή με μια παράσταση που σκοπό δεν έχει να σας καθησυχάσει, αλλά να σας ξεβολέψει. Με όχημα το βιβλίο του Αχιλλέα ΙΙΙ «Κομπλεξικό» και τα τραγούδια του Σπύρου Γραμμένου, στήνεται ένα παράλληλο σύμπαν όπου η γλώσσα αποσυντίθεται και επανασυνδέεται με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

press_4_1

Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας κώδικας που συμφωνήσαμε να τηρούμε για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Τι συμβαίνει όμως όταν τα «κλειδιά» των λεξικών παύουν να ξεκλειδώνουν την αλήθεια;

Διάβασε επίσης: Ανακοινώθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για το 2026/27 -Όλα όσα θα δούμε τη νέα θεατρική σεζόν

«Μπορείς να γκρεμίσεις έναν κόσμο, αλλάζοντας απλώς μια λέξη;»

Στην παράσταση αυτή, οι λέξεις σταματούν να είναι επίσημοι ορισμοί και γίνονται εκρηκτικοί μηχανισμοί. Μέσα από έναν καταιγισμό από παραδοξολογίες, σουρεαλισμό και παράλογο χιούμορ, οι θεατές καλούνται να αμφισβητήσουν τα πάντα: από τις παγιωμένες κοινωνικές αντιλήψεις και την πολιτική ορθότητα, μέχρι τις ίδιες τους τις καθημερινές συνήθειες.

Poster_Komblexiko_Oct2026

Η μουσική και ο χορός δεν συνοδεύουν απλώς τη δράση, αλλά αποτελούν την καρδιά ενός κόσμου που «χορεύει» πάνω στα ερείπια της λογικής. Το χιούμορ λειτουργεί ως καθρέφτης: θα γελάσετε δυνατά, συνειδητοποιώντας λίγο αργότερα ότι γελάτε με τον ίδιο σας τον εαυτό.

Ευδαιμοναξιά: Κατάσταση την οποία βιώνει κάποιος ο οποίος έχει στη διάθεσή του όλα όσα χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένος, εκτός από κάποιον για να τα μοιραστεί.

Εκτρωμάντσο: Ιστορία αγάπης που περιέχει τόσα κλισέ και τόσες χλιαρώς βιωμένες σκηνές υποκριτικού πάθους που προκαλεί αποστροφή.

Αραχτιβισμός: Η δημοφιλής πρακτική της, από τον καναπέ, άσκησης κριτικής επί των δράσεων άλλων ανθρώπων.

Συντελεστές:

Δραματουργία/Σκηνοθεσία/Μουσική επιμέλεια: Όλγα Ποζέλη
Κείμενα: Αχιλλέας ΙΙΙ & κείμενα της ομάδας
Κίνηση/Χορογραφίες: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος
Τραγούδια: Σπύρος Γραμμένος
Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς
Σκηνικός χώρος: Όλγα Ποζέλη & Κωστής Δάβαρης
Βοηθοί σκηνοθέτη: Αγγελιάννα Σαρρή, Κλειώ Τσιάνα, Αθηνά Ραφτοπούλου, Μαρκέλλα Αλατσά
Παίζουν: Στρατής Νταλαγιώργος, Γιώργος Ντούσης και Όλγα Ποζέλη
Παραγωγή: Ομάδα Θεάτρου ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ – www.noitigrammi.gr
Η παράσταση Το Κομπλεξικό, την περίοδο 2025-26, πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026
Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή στις 21:15 & Κάθε Σάββατο στις 18:15
Τοποθεσία: Θέατρο Αλκμήνη – Σκηνή Intermedia (Αλκμήνης 8-12 Αθήνα), 5’ λεπτά από το Μετρό Κεραμεικός
Τιμές εισιτηρίων: 17€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητικό, ατέλειες ηθοποιών, άνεργοι)
Προπώληση εισιτηρίων: Ticket Services και στο ταμείο του Θεάτρου Αλκμήνη
https://www.ticketservices.gr/event/theatro-alkmini-to-koblexiko-tou-achillea-iii/

Χορηγοί επικοινωνίας: MAD TV, Mad Radio 106,2

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Κομπλεξικό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Halle Berry: Ο πρώην σύζυγός της την κατηγορεί για κακοποίηση του 12χρονου γιο τους

Halle Berry: Ο πρώην σύζυγός της την κατηγορεί για κακοποίηση του 12χρονου γιο τους

02.10.2026
Επόμενο
«Ένα Κουκλόσπιτο»: Η παράσταση της ομάδας Loxodox επιστρέφει για 2η χρονιά στη Σκηνή Μπέκετ

«Ένα Κουκλόσπιτο»: Η παράσταση της ομάδας Loxodox επιστρέφει για 2η χρονιά στη Σκηνή Μπέκετ

02.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Titanic: An Immersive Voyage»: Η Αθήνα επιβιβάζεται στο πιο διάσημο πλοίο της ιστορίας
City Guide

«Titanic: An Immersive Voyage»: Η Αθήνα επιβιβάζεται στο πιο διάσημο πλοίο της ιστορίας

02.10.2026
«Ένα Κουκλόσπιτο»: Η παράσταση της ομάδας Loxodox επιστρέφει για 2η χρονιά στη Σκηνή Μπέκετ
City Guide

«Ένα Κουκλόσπιτο»: Η παράσταση της ομάδας Loxodox επιστρέφει για 2η χρονιά στη Σκηνή Μπέκετ

02.10.2026
Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Όλες οι δράσεις και τα νέα προγράμματα για μικρούς και μεγάλους
City Guide

Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Όλες οι δράσεις και τα νέα προγράμματα για μικρούς και μεγάλους

01.10.2026
«Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά»: Δες τις πρώτες φωτογραφίες από τη νέα παράσταση στο Θέατρο Ιλίσια
City Guide

«Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά»: Δες τις πρώτες φωτογραφίες από τη νέα παράσταση στο Θέατρο Ιλίσια

01.10.2026
KINO Athens 2027: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου
City Guide

KINO Athens 2027: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου

01.10.2026
«Titanic: An Immersive Voyage»: Ο Τιτανικός επιστρέφει μέσα από μία εντυπωσιακή immersive εμπειρία στο Γουδί
City Guide

«Titanic: An Immersive Voyage»: Ο Τιτανικός επιστρέφει μέσα από μία εντυπωσιακή immersive εμπειρία στο Γουδί

01.10.2026
Η «Οδύσσεια» ζωντανεύει στο Village Shopping & More του Ρέντη: Μια συναρπαστική βιωματική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους
City Guide

Η «Οδύσσεια» ζωντανεύει στο Village Shopping & More του Ρέντη: Μια συναρπαστική βιωματική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους

01.10.2026
Ανακοινώθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για το 2026/27 -Όλα όσα θα δούμε τη νέα θεατρική σεζόν
City Guide

Ανακοινώθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για το 2026/27 -Όλα όσα θα δούμε τη νέα θεατρική σεζόν

30.09.2026
«Να ζει κανείς ή να μη ζει;»: Η εκρηκτική κωμωδία του Nick Whitby έρχεται στο Θέατρο Λαμπέτη
City Guide

«Να ζει κανείς ή να μη ζει;»: Η εκρηκτική κωμωδία του Nick Whitby έρχεται στο Θέατρο Λαμπέτη

29.09.2026
Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…