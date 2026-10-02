«Κομπλεξικό»: Όταν οι λέξεις γίνονται εκρηκτικοί μηχανισμοί στη νέα παράσταση της Νοητής Γραμμής

Η νέα παράσταση της Ολγας Ποζέλη και της Νοητής Γραμμής επαναπροσδιορίζει τις λέξεις και την πραγματικότητα με τη συνοδεία του Σπύρου Γραμμένου

Με μια ματιά Η παράσταση «Κομπλεξικό» της Νοητής Γραμμής χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως εκρηκτικό μηχανισμό.

Μέσα από σουρεαλισμό και παράλογο χιούμορ, η παράσταση προκαλεί αμφισβήτηση κοινωνικών αντιλήψεων.

Η μουσική και ο χορός αποτελούν την καρδιά της παράστασης, χορεύοντας πάνω στα ερείπια της λογικής.

Το χιούμορ λειτουργεί ως καθρέφτης, κάνοντας τους θεατές να γελούν με τον εαυτό τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ομάδα θεάτρου ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, και η σκηνοθέτης, Όλγα Ποζέλη πιστές στην αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας, επιστρέφουν στη σκηνή με μια παράσταση που σκοπό δεν έχει να σας καθησυχάσει, αλλά να σας ξεβολέψει. Με όχημα το βιβλίο του Αχιλλέα ΙΙΙ «Κομπλεξικό» και τα τραγούδια του Σπύρου Γραμμένου, στήνεται ένα παράλληλο σύμπαν όπου η γλώσσα αποσυντίθεται και επανασυνδέεται με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας κώδικας που συμφωνήσαμε να τηρούμε για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Τι συμβαίνει όμως όταν τα «κλειδιά» των λεξικών παύουν να ξεκλειδώνουν την αλήθεια;

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«Μπορείς να γκρεμίσεις έναν κόσμο, αλλάζοντας απλώς μια λέξη;»

Στην παράσταση αυτή, οι λέξεις σταματούν να είναι επίσημοι ορισμοί και γίνονται εκρηκτικοί μηχανισμοί. Μέσα από έναν καταιγισμό από παραδοξολογίες, σουρεαλισμό και παράλογο χιούμορ, οι θεατές καλούνται να αμφισβητήσουν τα πάντα: από τις παγιωμένες κοινωνικές αντιλήψεις και την πολιτική ορθότητα, μέχρι τις ίδιες τους τις καθημερινές συνήθειες.

Η μουσική και ο χορός δεν συνοδεύουν απλώς τη δράση, αλλά αποτελούν την καρδιά ενός κόσμου που «χορεύει» πάνω στα ερείπια της λογικής. Το χιούμορ λειτουργεί ως καθρέφτης: θα γελάσετε δυνατά, συνειδητοποιώντας λίγο αργότερα ότι γελάτε με τον ίδιο σας τον εαυτό.

Ευδαιμοναξιά: Κατάσταση την οποία βιώνει κάποιος ο οποίος έχει στη διάθεσή του όλα όσα χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένος, εκτός από κάποιον για να τα μοιραστεί.

Εκτρωμάντσο: Ιστορία αγάπης που περιέχει τόσα κλισέ και τόσες χλιαρώς βιωμένες σκηνές υποκριτικού πάθους που προκαλεί αποστροφή.

Αραχτιβισμός: Η δημοφιλής πρακτική της, από τον καναπέ, άσκησης κριτικής επί των δράσεων άλλων ανθρώπων.

Συντελεστές:

Δραματουργία/Σκηνοθεσία/Μουσική επιμέλεια: Όλγα Ποζέλη

Κείμενα: Αχιλλέας ΙΙΙ & κείμενα της ομάδας

Κίνηση/Χορογραφίες: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Τραγούδια: Σπύρος Γραμμένος

Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς

Σκηνικός χώρος: Όλγα Ποζέλη & Κωστής Δάβαρης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Αγγελιάννα Σαρρή, Κλειώ Τσιάνα, Αθηνά Ραφτοπούλου, Μαρκέλλα Αλατσά

Παίζουν: Στρατής Νταλαγιώργος, Γιώργος Ντούσης και Όλγα Ποζέλη

Παραγωγή: Ομάδα Θεάτρου ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ – www.noitigrammi.gr

Η παράσταση Το Κομπλεξικό, την περίοδο 2025-26, πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή στις 21:15 & Κάθε Σάββατο στις 18:15

Τοποθεσία: Θέατρο Αλκμήνη – Σκηνή Intermedia (Αλκμήνης 8-12 Αθήνα), 5’ λεπτά από το Μετρό Κεραμεικός

Τιμές εισιτηρίων: 17€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητικό, ατέλειες ηθοποιών, άνεργοι)

Προπώληση εισιτηρίων: Ticket Services και στο ταμείο του Θεάτρου Αλκμήνη

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-alkmini-to-koblexiko-tou-achillea-iii/

Χορηγοί επικοινωνίας: MAD TV, Mad Radio 106,2

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