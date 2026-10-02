«Ένα Κουκλόσπιτο»: Η παράσταση της ομάδας Loxodox επιστρέφει για 2η χρονιά στη Σκηνή Μπέκετ

Η ομάδα Loxodox παρουσιάζει το «Ένα Κουκλόσπιτο» του Ίψεν στη Σκηνή Μπέκετ από τις 24 Οκτωβρίου, σε μια παράσταση για την ελευθερία και την ενηλικίωση

Με μια ματιά Η ομάδα Loxodox παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά το «Ένα Κουκλόσπιτο» της Σκηνής Μπέκετ από 24 Οκτωβρίου 2026.

Το έργο του Ίψεν εξερευνά την πορεία προς την ανακάλυψη του αληθινού εαυτού, την ισότητα και την αλλαγή.

Η παράσταση εστιάζει στην εσωτερική αφύπνιση και την απελευθέρωση της Νόρας από αόρατα δεσμά.

Ζωντανή μουσική, μεταβαλλόμενος σκηνικός χώρος και κίνηση αναδεικνύουν τις εσωτερικές διαδρομές των ηρώων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ομάδα Loxodox παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στη Σκηνή Μπέκετ, την παράσταση «Ένα Κουκλόσπιτο» στη Σκηνή Μπέκετ, από τις 24 Οκτωβρίου 2026. Η ιστορία του έργου εκτυλίσσεται μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Ίψεν αριστοτεχνικά τοποθετεί τον μεγεθυντικό του φακό εντός των τεσσάρων τοίχων ενός μεσοαστικού σπιτιού της Β. Ευρώπης. Οι μορφές των ανθρώπων στο Κουκλόσπιτο φέρουν τις πληγές που αφήνει πάνω τους η ζωή, ο χρόνος και η καθημερινότητα.

Στο κατώφλι του 20ου αιώνα, την εποχή που η χειραφέτηση της γυναίκας περνά μια θεωρητική συζήτηση σε κοινωνική πράξη, ο Ίψεν δημιουργεί θεατρικά πρόσωπα που διανύουν μια πορεία προς την ανακάλυψη του αληθινού τους εαυτού. Το Κουκλόσπιτο θεωρείται η αρχή του ρεαλιστικού δράματος στο σύγχρονο θέατρο. Ο Ίψεν, ως ένας πρωτομάστορας της θεατρικής τέχνης γράφει για την πανανθρώπινη ισότητα, την πίστη στην αλλαγή, την αγάπη και την γνώση.

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Πλοκή: Αφίξεις, σχέδια για το μέλλον, μυστικά από το παρελθόν, συνταράσσουν την γιορτινή ατμόσφαιρα στο σπίτι των Χέλμερ. Παρακολουθούμε τα πρόσωπα να περνούν μέσα από την αίσθηση αυτοπεποίθησης και δύναμης, σε κάτι άγνωστο πέρα από τον έλεγχό τους. Αόρατες δυνάμεις στροβιλίζουν τον άνθρωπο-κούκλα μέσα σε κάτι απέραντο και αχαρτογράφητο, ενώ ο ίδιος παλεύει να συγκροτήσει το μεγάλο του Εγώ.

Σημείωμα ομάδας Loxodox: Δημιουργήσαμε έναν σκηνικό χώρο που μεταμορφώνεται διαρκώς όπως μεταμορφώνονται και τα δραματικά πρόσωπα στην πορεία του έργου. Η ζωντανή μουσική στην παράσταση εκφράζει ό,τι δεν μπορεί να ειπωθεί με τις λέξεις, ενώ η κίνηση σχηματοποιεί τις εσωτερικές διαδρομές των ηρώων.

Δουλέψαμε πάνω στο έργο Ένα Κουκλόσπιτο με σκοπό να βγάλουμε στην επιφάνεια μια ιστορία ενηλικίωσης και εσωτερικής αφύπνισης. Θέλαμε να φτιάξουμε μια παράσταση που αφηγείται μια ιστορία μέσα από τα βιογραφικά όλων των δραματικών προσώπων. Η Νόρα είναι μια εγκλωβισμένη ψυχή που σπάει κάποια αόρατα δεσμά. Είναι κάτι πιο μεγάλο. Είναι η μισή καρδιά των άλλων. Είναι η σύζυγος, η φίλη, η αγαπημένη, η συνωμότρια. Ένα αόρατο νήμα φέρνει κοντά της όλα τα πρόσωπα στο κέντρο της σκηνής. Οι ανθρώπινες κούκλες θέλουν πια να ονομάζονται άνθρωποι που πιστεύουν και ονειρεύονται μια ζωή γεμάτη πραγματικότητα, συναισθήματα και πάθη.

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: Henrik Ibsen

Σκηνοθεσία-Μετάφραση: Αλκίνοος Δωρής

Παίζουν: Γιάννης Ιωάννου, Μαρίτσα Θεοφυλακτοπούλου, Αλέξανδρος Λυκούρας, Μελισσάνθη Μαυρίδου , Νεκτάριος Σμυρνάκης

Σκηνογραφία: Δημήτρης Ταμπάκης

Μουσική: Στέλλα Γαδέδη

Κοστούμια: Κρίτων Δωρής

Επιμέλεια Κίνησης: Αγγελική Τσούπρα

Σχεδιασμός φωτισμών: Θωμάς Οικονομάκος

Βοηθός Σκηνογράφου: Νατάσσα Ντάβου

Πίνακας ζωγραφικής/αφίσα- Κατασκευή σκηνικού αντικειμένου: Ισμήνη Ασημάκη

Χορογραφία Ταραντέλας: Tia Williams

Φωτογραφίες παράστασης-τρέιλερ: Μίκλος Γκαραγκάι- Σιδέρης Νανούδης

Επικοινωνία: Κατερίνα Π. Τριχιά – True Colours Comms

Παραγωγή: Loxodox AMKE

Η παράσταση Ένα Κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού για το έτος 2025-2026.

Πληροφορίες:

Τοποθεσία: ΣΚΗΝΗ ΜΠΕΚΕΤ, Ζαϊμη 38, Αθήνα

Τηλ. 6948199103

Ημέρες: Κάθε Σάββατο στις 9 μ.μ και Κυριακή στις 7:30 μ.μ από τις 25 Οκτωβρίου

Διάρκεια παράστασης: 110 λεπτά

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6948199103 και ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ena-kouklospito-tou-xenrik-ipsen-loxodox/

Τιμές εισιτηρίων: Γενική Είσοδος 15€, Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ) 12€

Ατέλειες εκδίδονται στο ταμείο του θεάτρου στην τιμή των 10 ευρώ

Χορηγοί επικοινωνίας: MAD TV, Mad Radio 106,2

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