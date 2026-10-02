Apple Martin: Η κόρη της Gwyneth Paltrow έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα

Η 22χρονη Apple Martin, κόρη της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin, έκανε το πρώτο της catwalk στο show της Chloé στο Παρίσι

Με μια ματιά Η Apple Martin, κόρη της Gwyneth Paltrow, έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στο Παρίσι.

Περιπατήσε για τον οίκο Chloé στην επίδειξη μόδας για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Η 22χρονη είναι ήδη ambassador της Chloé και έχει παρουσία στον χώρο της μόδας.

Η εμφάνισή της εντάσσεται στο ευρύτερο φαινόμενο της νέας γενιάς celebrity offspring στις πασαρέλες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Apple Martin έκανε το μεγάλο της βήμα στον κόσμο της μόδας, αφήνοντας για λίγο πίσω της τον ρόλο της κόρης 2 παγκόσμιων σταρ και ανεβαίνοντας για πρώτη φορά σε πασαρέλα. Η 22χρονη κόρη της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin έκανε το runway debut της στο Παρίσι, συμμετέχοντας στο show του οίκου Chloé για τη σεζόν Spring/Summer 2027.

Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη. Με ένα αέρινο λευκό φόρεμα με λεπτομέρειες από broderie anglaise, ρομαντικά βολάν και ψηλά boho wedges, η Apple Martin ταίριαξε απόλυτα με τη χαρακτηριστική, ανέμελη αισθητική του γαλλικού οίκου, σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα fashion moments της σεζόν.

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Η Apple Martin περπάτησε στην πασαρέλα της Chloé στο Παρίσι, στο show της creative director Chemena Kamali, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ολοένα και πιο στενή σχέση της με τη μόδα. Η 22χρονη έχει ήδη συνεργαστεί με τη Chloé ως ambassador από τον περασμένο Μάιο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία της στον χώρο της μόδας. Το συγκεκριμένο runway debut έμοιαζε, λοιπόν, περισσότερο με φυσική συνέχεια παρά με μια εντελώς απρόσμενη κίνηση.

Από τα front rows… στην πασαρέλα

Η Apple Martin έχει ήδη αποκτήσει τη δική της θέση στον κόσμο της μόδας. Το 2023 βρέθηκε στην πρώτη σειρά του couture show της Chanel, ενώ το 2024 έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην κοσμική σκηνή του Παρισιού, συμμετέχοντας στο περίφημο Le Bal des Débutantes.

Για την περίσταση είχε επιλέξει μια custom δημιουργία Valentino του Alessandro Michele, κερδίζοντας τότε τα βλέμματα για την εμφάνισή της. Παράλληλα, πέρυσι πρωταγωνίστησε σε καμπάνια του βρετανικού brand Self-Portrait, επιβεβαιώνοντας πως το ενδιαφέρον της για τη μόδα δεν περιορίζεται στις εμφανίσεις της στα fashion shows. Αυτή τη φορά, όμως, δεν ήταν αρκετό να κάθεται στην πρώτη σειρά. Η Apple βρέθηκε στο επίκεντρο του show.

Η νέα γενιά των celebrity kids

Η Apple Martin δεν ήταν η μοναδική γνωστή κόρη που βρέθηκε στις πασαρέλες της φετινής Fashion Month. Η νέα γενιά των celebrity offspring έχει κάνει δυναμικά την εμφάνισή της στα μεγαλύτερα fashion shows, με αρκετά γνωστά ονόματα να ακολουθούν τα βήματα των διάσημων γονιών τους.

Η Lila Moss και η Iris Law περπάτησαν για τον Conner Ives, ενώ η Kai Schreiber, κόρη της Naomi Watts, συμμετείχε στο show του Thom Browne. Την ίδια στιγμή, οι front rows γέμισαν με γνώριμα πρόσωπα, ανάμεσά τους η Lily-Rose Depp και ο Brooklyn Beckham.

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