Life 02.10.2026

Η εύκολη fitness ρουτίνα για τις μέρες που δεν προλαβαίνεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Εύκολη δεκάλεπτη fitness ρουτίνα στο σπίτι για τις ημέρες που δεν προλαβαίνεις να γυμναστείς με απλές ασκήσεις για όλο το σώμα
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ακόμη και 10 λεπτά άσκησης στο σπίτι είναι εφικτά όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος.
  • Ξεκινήστε με προθέρμανση, καθίσματα, προβολές και push-ups (με ή χωρίς γόνατα).
  • Συμπεριλάβετε ασκήσεις για τον κορμό, όπως η σανίδα, και κλείστε με ήπιες διατάσεις.
  • Η τακτική κίνηση, ακόμη και για λίγα λεπτά, είναι σημαντική για την ευεξία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ημέρες που το πρόγραμμά σου είναι τόσο γεμάτο, ώστε η γυμναστική μοιάζει αδύνατη. Δουλειά, υποχρεώσεις, σπίτι και καθημερινές εκκρεμότητες δεν σου αφήνουν πάντα τον χρόνο που θα ήθελες.

Pexels
Pexels

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις την κίνηση. Ακόμη και 10 λεπτά στο σπίτι μπορούν να γίνουν μια μικρή ευκαιρία για να κινηθείς και να ενεργοποιήσεις το σώμα σου.

Διάβασε επίσης: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε το workout της – 5 ασκήσεις που βοηθούν να κάψεις λίπος πιο γρήγορα

Ξεκίνα με προθέρμανση

Πριν ξεκινήσεις, αφιέρωσε λίγα λεπτά σε ήπιες κινήσεις για να προετοιμάσεις το σώμα σου. Μπορείς να περπατήσεις επιτόπου, να κινήσεις τα χέρια και τους ώμους σου και να κάνεις μερικές ήπιες κινήσεις των ποδιών. Η προθέρμανση σε βοηθά να περάσεις σταδιακά στην άσκηση.

Γυναίκα εκτελεί άσκηση με μπάλα για γραμμωμένα χέρια, προετοιμασία για τις διακοπές.
Pexels

Κάνε καθίσματα

Τα καθίσματα είναι μια απλή άσκηση που μπορείς να κάνεις χωρίς εξοπλισμό. Στάσου με τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων και λύγισε τα γόνατα σαν να θέλεις να καθίσεις σε μια καρέκλα. Κάνε τις κινήσεις ελεγχόμενα και σταμάτα αν νιώσεις πόνο ή έντονη ενόχληση.

Πρόσθεσε προβολές

Οι προβολές μπορούν να ενταχθούν εύκολα σε μια σύντομη ρουτίνα. Κάνε ένα βήμα μπροστά και λύγισε τα γόνατα, επιστρέφοντας στη συνέχεια στην αρχική θέση. Εναλλάσσεις τα πόδια και διατηρείς έναν ρυθμό που σου επιτρέπει να εκτελείς σωστά την κίνηση.

Γυναίκα εκτελεί άσκηση για γραμμωμένα χέρια σε στρώμα γυμναστικής, προετοιμάζοντας το σώμα της για τις διακοπές.
Pexels

Δοκίμασε push ups

Αν τα κλασικά push ups σου φαίνονται δύσκολα, μπορείς να ξεκινήσεις με μια πιο εύκολη παραλλαγή, στηρίζοντας τα γόνατά σου στο έδαφος. Στόχος δεν είναι να κάνεις όσο περισσότερες επαναλήψεις μπορείς, αλλά να εκτελείς την άσκηση με σωστή τεχνική και στον δικό σου ρυθμό.

Μην ξεχνάς τον κορμό

Μπορείς να προσθέσεις μια απλή άσκηση για τον κορμό, όπως η σανίδα. Ξεκίνα με λίγα δευτερόλεπτα και προσπάθησε να κρατήσεις το σώμα σου σταθερό. Αν δυσκολεύεσαι, κάνε ένα μικρότερο χρονικό διάστημα και αύξησέ το σταδιακά.

Pexels
Pexels

Κλείσε με ήπιες διατάσεις

Στο τέλος της μικρής σου προπόνησης, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να χαλαρώσεις. Κάνε ήπιες διατάσεις στα πόδια, στα χέρια και στην πλάτη, χωρίς απότομες κινήσεις. Πάρε μερικές βαθιές αναπνοές και άφησε σταδιακά τους παλμούς σου να επανέλθουν.

Το σημαντικότερο είναι να μην πιστεύεις ότι η γυμναστική αξίζει μόνο όταν έχεις μία ολόκληρη ώρα διαθέσιμη. Μερικά λεπτά κίνησης μπορούν να γίνουν μια καλή αφορμή για να αφήσεις για λίγο την καρέκλα, να κινηθείς και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Ξεκίνα με ό,τι μπορείς και αύξησε σταδιακά τη διάρκεια και την ένταση, ανάλογα με το επίπεδό σου.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

fitness γυμναστική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί οι μικρές πράξεις μετράνε περισσότερο από τις μεγάλες δηλώσεις αγάπης

Γιατί οι μικρές πράξεις μετράνε περισσότερο από τις μεγάλες δηλώσεις αγάπης

02.10.2026
Επόμενο
Chloé SS27: Ένα ρομαντικό όνειρο από δαντέλα, διαφάνειες και 70s σιλουέτες

Chloé SS27: Ένα ρομαντικό όνειρο από δαντέλα, διαφάνειες και 70s σιλουέτες

02.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Chloé SS27: Ένα ρομαντικό όνειρο από δαντέλα, διαφάνειες και 70s σιλουέτες
Fashion

Chloé SS27: Ένα ρομαντικό όνειρο από δαντέλα, διαφάνειες και 70s σιλουέτες

02.10.2026
Γιατί οι μικρές πράξεις μετράνε περισσότερο από τις μεγάλες δηλώσεις αγάπης
Life

Γιατί οι μικρές πράξεις μετράνε περισσότερο από τις μεγάλες δηλώσεις αγάπης

02.10.2026
7 φυσικοί τρόποι να προστατεύσεις τα ρούχα και τις ντουλάπες σου από τους σκόρους
Life

7 φυσικοί τρόποι να προστατεύσεις τα ρούχα και τις ντουλάπες σου από τους σκόρους

02.10.2026
Τα αγαπημένα παιδικά σνακ που φτιάχνω στο σπίτι ως νέα μαμά
Food

Τα αγαπημένα παιδικά σνακ που φτιάχνω στο σπίτι ως νέα μαμά

02.10.2026
Apple Martin: Η κόρη της Gwyneth Paltrow έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα
Fashion

Apple Martin: Η κόρη της Gwyneth Paltrow έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα

02.10.2026
5 απλές συνήθειες για καλύτερη διάθεση μέσα στην ημέρα
Life

5 απλές συνήθειες για καλύτερη διάθεση μέσα στην ημέρα

02.10.2026
6 tips για λιγότερους πόνους και καλύτερη στάση σώματος όταν είσαι στο γραφείο
Life

6 tips για λιγότερους πόνους και καλύτερη στάση σώματος όταν είσαι στο γραφείο

02.10.2026
10 Halloween nail art trends που θα σε βάλουν αμέσως στο πιο spooky mood
Beauty

10 Halloween nail art trends που θα σε βάλουν αμέσως στο πιο spooky mood

02.10.2026
5 πράγματα που μαυρίζουν τα δόντια σου χωρίς να το καταλαβαίνεις
Life

5 πράγματα που μαυρίζουν τα δόντια σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

02.10.2026
Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…