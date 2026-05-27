Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 27.05.2026

David – Victoria Beckham: H πολυτελής οικογενειακή απόδραση στην Ibiza

Η οικογένεια Beckham απόλαυσε μια πολυτελή απόδραση στην Ibiza, σε ένα ταξίδι γεμάτο ήλιο, στυλ και οικογενειακές στιγμές
Πόπη Βασιλείου

Η οικογένεια Beckham συνεχίζει να επιβεβαιώνει ότι κάθε της δημόσια εμφάνιση μετατρέπεται αυτόματα σε lifestyle είδηση που τραβά την προσοχή των media παγκοσμίως. Αυτή τη φορά, ο David και η Victoria Beckham βρέθηκαν στην Ibiza μαζί με τα παιδιά τους, σε μια καλοκαιρινή απόδραση που συνδύαζε χαλάρωση, πολυτέλεια και οικογενειακές στιγμές πάνω σε ένα εντυπωσιακό γιοτ.

Ο David και η Victoria Beckham πέρασαν ποιοτικό χρόνο με τον γιο τους Romeo, 23 ετών, και την κόρη τους Harper, 14 ετών, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα της Μεσογείου. Η εικόνα της οικογένειας πάνω στο γιοτ αποτύπωσε για ακόμη μία φορά το ιδιαίτερο μείγμα κομψότητας και casual πολυτέλειας που τους χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν μαζί τους ήταν και η σύντροφος του Romeo Beckham, Kim Turnbull, η οποία συμμετείχε στο οικογενειακό ταξίδι και τράβηξε διακριτικά τα βλέμματα. Η παρουσία της πρόσθεσε ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο στο ήδη πολυσυζητημένο ταξίδι των Beckham στην Ibiza. Ο Brooklyn Beckham δεν βρέθηκε μαζί με την οικογένεια, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο απόστασης από το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ και ο Cruz Beckham απουσίαζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων με το μουσικό του συγκρότημα.

Η Victoria Beckham εντυπωσίασε με ένα χρυσό μπικίνι κάτω από patterned φόρεμα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αίσθηση του στιλ που τη συνοδεύει. Ο David Beckham επέλεξε ένα πιο χαλαρό summer look με μπεζ t-shirt, σορτς και bucket hat, ενώ ο Romeo εμφανίστηκε με λευκό λινό πουκάμισο, σε ένα πιο relaxed αλλά προσεγμένο outfit. Η Harper, από την άλλη, ξεχώρισε με ένα απαλό ροζ φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες και clutch τσάντα, ολοκληρώνοντας την εικόνα μιας οικογένειας που παραμένει συνώνυμο του σύγχρονου luxury lifestyle.

Το ταξίδι στην Ibiza δεν ήταν απλώς μια καλοκαιρινή απόδραση, αλλά ακόμη μία δημόσια υπενθύμιση της ισχυρής παρουσίας των Beckham στη διεθνή pop κουλτούρα. Κάθε τους εμφάνιση συνεχίζει να συνδυάζει οικογενειακή ζωή, μόδα και διαχρονικό celebrity status, δημιουργώντας εικόνες που γίνονται αμέσως αντικείμενο συζήτησης στα social media.

«Έχεις Άστρο» – Ποια είναι τα 4 πιο άπιστα ζώδια;

