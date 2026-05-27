«Έχεις Άστρο» – Ποια είναι τα 4 πιο άπιστα ζώδια;

Η νέα καθημερινή εκπομπή του MadTV, με τίτλο «Έχεις άστρο», έκανε επιτέλους τη dynamic πρεμιέρα της και ο παρουσιαστής Ιάσονας Μάρης φρόντισε να μπει κατευθείαν στο ψητό, προκαλώντας ήδη ατελείωτα group chats και breakdowns. Στο πρώτο κιόλας επεισόδιο, η εκπομπή καταπιάστηκε με το πιο spicy, hot και ταυτόχρονα «επικίνδυνο» θέμα των σχέσεων, αναλύοντας το προφίλ της απιστίας μέσα από τον αστρολογικό χάρτη.

Χωρίς περιττές εισαγωγές, ο Jason πήρε το τιμόνι της παρουσίασης με απίστευτο air και αυτοπεποίθηση, καταφέρνοντας μέσα σε λίγα μόνο highlights να προκαλέσει ήδη αμέτρητα debates ανάμεσα σε παρέες που προσπαθούσαν να αναλύσουν τα «αστρολογικά» του λεγόμενα.

Ο Ιάσονας, με το δικό του μοναδικό και απόλυτα modern στυλ, δεν μάσησε τα λόγια του και έβγαλε στη σέντρα τα τέσσερα ζώδια που έχουν τη μεγαλύτερη τάση να «παραστρατήσουν» όταν τα πράγματα ζορίσουν ή… βαρεθούν. Αν το crush σου ή το ταίρι σου ανήκει σε αυτή την τετράδα, ίσως ήρθε η ώρα να δώσεις λίγη περισσότερη προσοχή στα flags που σου ανάβουν.

1. Δίδυμος

Ο Δίδυμος είναι ο απόλυτος χαμαιλέοντας του ζωδιακού και το μυαλό του τρέχει με χίλια. Η μονοτονία και η επανάληψη είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του, καθώς έχει μια διαρκή, σχεδόν παιδική ανάγκη για πνευματική διέγερση και νέες εμπειρίες. Αν η καθημερινότητα μαζί σου μετατραπεί σε μια βαρετή ρουτίνα χωρίς εκπλήξεις, ο Δίδυμος θα αρχίσει να νιώθει εγκλωβισμένος. Με μαθηματική ακρίβεια, θα στρέψει τις κεραίες του αλλού, ψάχνοντας τον ενθουσιασμό, το ασταμάτητο φλερτ και το freshness σε ένα νέο πρόσωπο που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον. Για εκείνον, η απιστία ξεκινάει πρώτα από το μυαλό και την επικοινωνία, και μόλις ανάψει η σπίθα, δύσκολα κάνει πίσω.

2. Ζυγός

Ο Ζυγός κυβερνάται από την Αφροδίτη, πράγμα που σημαίνει ότι ζει για την αγάπη, το φλερτ και την αισθητική, αλλά έχει και ένα τεράστιο addicition: χρειάζεται επιβεβαίωση 24/7 για να νιώθει καλά με τον εαυτό του. Θέλει να ξέρει ανά πάσα στιγμή ότι είναι επιθυμητός, ελκυστικός και το κέντρο του κόσμου σου. Αν περάσει ο καιρός και νιώσει έστω και για λίγο δεδομένος ή παραγκωνισμένος μέσα στη σχέση, η αυτοπεποίθησή του δέχεται πλήγμα. Σε αυτή τη φάση, αν εμφανιστεί ένα τρίτο άτομο που θα του προσφέρει απλόχερα την προσοχή, τα κοπλιμέντα και το validation που του λείπουν, ο Ζυγός θα παρασυρθεί απίστευτα εύκολα, δικαιολογώντας μάλιστα την πράξη του στο μυαλό του.

3. Ιχθύς

Ο Ιχθύς είναι ένα ζώδιο του νερού που λειτουργεί καθαρά και απόλυτα με το συναίσθημα, ζώντας συχνά σε έναν δικό του, ρομαντικό κόσμο. Δεν πρόκειται να απατήσει ποτέ ψυχρά ή για λόγους καθαρής σωματικής έλξης, αλλά επειδή νιώθει συναισθηματικά κενός ή παραμελημένος. Αν νιώσει ότι η σχέση έχει παγώσει και ότι δεν υπάρχει πια αυτή η βαθιά, soulmate σύνδεση που ονειρεύεται, θα αρχίσει να απομακρύνεται νοητικά. Όταν βρεθεί κάποιος άλλος που θα τον κάνει να νιώσει ξανά μοναδικός, θα κοιτάξει αλλού χωρίς να σκεφτεί καθόλου τη λογική ή τις συνέπειες, ακολουθώντας τυφλά αυτό που του λέει η καρδιά του εκείνη τη στιγμή.

4. Κριός

Ο Κριός είναι η φωτιά του ζωδιακού, ένας άνθρωπος που κινείται με βάση τα ένστικτα και την απόλυτη παρορμητικότητα. Ζει αποκλειστικά για το «τώρα», κυνηγάει το thrill της κατάκτησης και σιχαίνεται τα μπερδέματα και τις βαθιές αναλύσεις. Αν βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου προκύψει ένας έντονος πειρασμός, ο Κριός δεν θα κάτσει να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά, ούτε θα σκεφτεί πώς θα νιώσει ο σύντροφός του. Θα λειτουργήσει παρορμητικά, θα ζήσει τη στιγμή στο maximum και θα ενδώσει στην απιστία χωρίς δεύτερη σκέψη. Το πρόβλημα μαζί του είναι ότι συνήθως καταλαβαίνει το λάθος του και τις συνέπειες των πράξεών του αφού όλα έχουν ήδη γίνει, όταν είναι πια πολύ αργά για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Το πρώτο επεισόδιο του «Έχεις άστρο» άνοιξε έναν τεράστιο κύκλο συζητήσεων στα social media και σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμα μέσα από τη συχνότητα του MadTV. Ο Ιάσονας Μάρης κατάφερε να δώσει focus σε αλήθειες που πονάνε, κάνοντας το astrology talk πιο fun, relatable και interactive από ποτέ. Είτε πιστεύεις στα άστρα είτε όχι, οι συμπεριφορές αυτές είναι checked και καλό θα ήταν να κρατήσεις τις σημειώσεις σου για το επόμενο date σου. Μην χάνεις χρόνο, τρέξε να δεις ολόκληρο το επεισόδιο για να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες και γράψε μας στα σχόλια αν έχεις βιώσει κι εσύ την απιστία από αυτά τα ζώδια!

