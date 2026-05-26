Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Tech News 26.05.2026

MAD Tech News: Αλλαγές στο Teams και η άνοδος του Codex της OpenAI

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι τελευταίες τεχνολογικές ειδήσεις αλλαγές στο Microsoft Teams επέκταση του Codex της OpenAI αναβάθμιση Samsung και νέα gaming modes
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εκπομπή Mad Tech News επέστρεψε με ακόμη ένα επεισόδιο γεμάτο τεχνολογικές εξελίξεις, gaming updates και ειδήσεις από τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, αποτυπώνοντας με καθαρό τρόπο τις αλλαγές που συμβαίνουν σε μια ψηφιακή εποχή που εξελίσσεται συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς. Το νέο επεισόδιο συγκέντρωσε τα πιο σημαντικά νέα από μεγάλες εταιρείες και τον χώρο του gaming, παρουσιάζοντας ένα σύνολο ειδήσεων που δείχνουν τις τρέχουσες τάσεις της βιομηχανίας.

Screenshot 2026-05-26 174351

Τέλος εποχής για το Together Mode στο Microsoft Teams

Η Microsoft προχωρά στην κατάργηση της λειτουργίας «Together Mode» από το Microsoft Teams. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια πιο απλοποιημένη και αποδοτική εμπειρία χρήσης, αφαιρεί σταδιακά το συγκεκριμένο toggle από το μενού προβολής. Παράλληλα, διακόπτεται η υποστήριξη για custom scenes, τη δυνατότητα ανάθεσης θέσεων (seat assignments) και τα branded virtual περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνταν σε εταιρικές εκδηλώσεις.

MAD Tech News: Από τη μήνυση της Dua Lipa, στην απόλυτη AI μεταμόρφωση των iPhone

Το Codex της OpenAI έρχεται στα smartphones

Η OpenAI επεκτείνει τη λειτουργικότητα του Codex στην εφαρμογή ChatGPT για iOS και Android, διαθέτοντάς το σε μορφή preview ακόμα και για δωρεάν χρήστες. Η νέα δυνατότητα επιτρέπει τη διαχείριση AI εργασιών προγραμματισμού από το κινητό, την παρακολούθηση projects, την έγκριση εντολών και τη λήψη ζωντανών ενημερώσεων από το Codex που εκτελείται στον υπολογιστή. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη στρατηγική της OpenAI για τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας παραγωγικότητας που συνδέει desktop και mobile AI εργαλεία.

Διαθέσιμο το One UI 8.5 για τη σειρά Samsung Galaxy S24

Η ενημέρωση λογισμικού One UI 8.5 είναι πλέον διαθέσιμη για τα Samsung Galaxy S24, S24+ και S24 Ultra. Το update περιλαμβάνει νέες δυνατότητες του Galaxy AI, αναβαθμισμένες λειτουργίες για την Bixby μέσω του Perplexity API, καθώς και τη δυνατότητα απευθείας σάρωσης εγγράφων (document scan) μέσα από την εφαρμογή της κάμερας. Οι κάτοχοι των συσκευών μπορούν να αναζητήσουν την αναβάθμιση μέσω των ρυθμίσεων συστήματος.

Νέο «Build & Battle» mode στο Pokémon Trading Card Game Live

Το Pokémon Trading Card Game Live υποδέχεται το «Build & Battle», ένα νέο game mode βασισμένο στα φυσικά pre-release events. Οι παίκτες ξεκινούν με ένα deck 40 καρτών και τέσσερα booster packs, τα οποία ανοίγουν για να διαμορφώσουν το τελικό τους deck πριν τη συμμετοχή σε σειρά αγώνων. Το mode στοχεύει να μεταφέρει πιστά την εμπειρία των τουρνουά του φυσικού παιχνιδιού στον ψηφιακό κόσμο, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική δημιουργίας τράπουλας.

Mad Tech News: Apple, OpenAI και Meta αλλάζουν το παιχνίδι

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

mad tech news
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ελένη Βουλγαράκη στο OK!: «Δεν έχω ρίξει μαύρη πέτρα στην Αθήνα, η βάση μου είναι εκεί»

Η Ελένη Βουλγαράκη στο OK!: «Δεν έχω ρίξει μαύρη πέτρα στην Αθήνα, η βάση μου είναι εκεί»

26.05.2026
Επόμενο
Τι ετοιμάζει η Olivia Rodrigo; Το μυστικό videoclip με τους χορευτές μπαλέτου στη Νέα Υόρκη

Τι ετοιμάζει η Olivia Rodrigo; Το μυστικό videoclip με τους χορευτές μπαλέτου στη Νέα Υόρκη

27.05.2026

Δες επίσης

Talk 2 MAD: Οι curators του TEDxPanteionUniversity μας μυούν στον κόσμο του φοιτητικού εθελοντισμού
Mad TV News

Talk 2 MAD: Οι curators του TEDxPanteionUniversity μας μυούν στον κόσμο του φοιτητικού εθελοντισμού

27.05.2026
Ο Leroybroughtflowers στο Talk 2 MAD: «Η Eurovision πρέπει να σου βγει, δεν μπορείς να την πιέσεις»
Mad TV News

Ο Leroybroughtflowers στο Talk 2 MAD: «Η Eurovision πρέπει να σου βγει, δεν μπορείς να την πιέσεις»

27.05.2026
Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok
Social & Tech

Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok

27.05.2026
«Έχεις Άστρο» – Ποια είναι τα 4 πιο άπιστα ζώδια;
Mad TV News

«Έχεις Άστρο» – Ποια είναι τα 4 πιο άπιστα ζώδια;

27.05.2026
Η Ελένη Βουλγαράκη στο OK!: «Δεν έχω ρίξει μαύρη πέτρα στην Αθήνα, η βάση μου είναι εκεί»
Mad TV News

Η Ελένη Βουλγαράκη στο OK!: «Δεν έχω ρίξει μαύρη πέτρα στην Αθήνα, η βάση μου είναι εκεί»

26.05.2026
Η Σταματία Κυπαρίσση στο Fitness O’ Clock: «Ήρθα στο βόλεϊ εντελώς από σπόντα ακολουθώντας την αδερφή μου»
Mad TV News

Η Σταματία Κυπαρίσση στο Fitness O’ Clock: «Ήρθα στο βόλεϊ εντελώς από σπόντα ακολουθώντας την αδερφή μου»

26.05.2026
Η Μορφούλα στο Unplugged Stories: «Θα ήταν για μένα ό,τι πιο όμορφο να είχα τραγουδήσει δίπλα στη Μαρινέλλα»
Mad TV News

Η Μορφούλα στο Unplugged Stories: «Θα ήταν για μένα ό,τι πιο όμορφο να είχα τραγουδήσει δίπλα στη Μαρινέλλα»

26.05.2026
Η Φρόσω Τρούσα αποκαλύπτει τι φέρνει το φετινό Arc Dance Festival στο Talk 2 MAD
Mad TV News

Η Φρόσω Τρούσα αποκαλύπτει τι φέρνει το φετινό Arc Dance Festival στο Talk 2 MAD

25.05.2026
Η Ελίνα Παπίλα στο OK!: «Έχω πάει σε ψυχοθεραπεία γιατί δεν μπορώ να χάνω στα παιχνίδια»
Mad TV News

Η Ελίνα Παπίλα στο OK!: «Έχω πάει σε ψυχοθεραπεία γιατί δεν μπορώ να χάνω στα παιχνίδια»

25.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή