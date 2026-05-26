MAD Tech News: Αλλαγές στο Teams και η άνοδος του Codex της OpenAI

Η εκπομπή Mad Tech News επέστρεψε με ακόμη ένα επεισόδιο γεμάτο τεχνολογικές εξελίξεις, gaming updates και ειδήσεις από τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, αποτυπώνοντας με καθαρό τρόπο τις αλλαγές που συμβαίνουν σε μια ψηφιακή εποχή που εξελίσσεται συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς. Το νέο επεισόδιο συγκέντρωσε τα πιο σημαντικά νέα από μεγάλες εταιρείες και τον χώρο του gaming, παρουσιάζοντας ένα σύνολο ειδήσεων που δείχνουν τις τρέχουσες τάσεις της βιομηχανίας.

Τέλος εποχής για το Together Mode στο Microsoft Teams

Η Microsoft προχωρά στην κατάργηση της λειτουργίας «Together Mode» από το Microsoft Teams. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια πιο απλοποιημένη και αποδοτική εμπειρία χρήσης, αφαιρεί σταδιακά το συγκεκριμένο toggle από το μενού προβολής. Παράλληλα, διακόπτεται η υποστήριξη για custom scenes, τη δυνατότητα ανάθεσης θέσεων (seat assignments) και τα branded virtual περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνταν σε εταιρικές εκδηλώσεις.

Το Codex της OpenAI έρχεται στα smartphones

Η OpenAI επεκτείνει τη λειτουργικότητα του Codex στην εφαρμογή ChatGPT για iOS και Android, διαθέτοντάς το σε μορφή preview ακόμα και για δωρεάν χρήστες. Η νέα δυνατότητα επιτρέπει τη διαχείριση AI εργασιών προγραμματισμού από το κινητό, την παρακολούθηση projects, την έγκριση εντολών και τη λήψη ζωντανών ενημερώσεων από το Codex που εκτελείται στον υπολογιστή. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη στρατηγική της OpenAI για τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας παραγωγικότητας που συνδέει desktop και mobile AI εργαλεία.

Διαθέσιμο το One UI 8.5 για τη σειρά Samsung Galaxy S24

Η ενημέρωση λογισμικού One UI 8.5 είναι πλέον διαθέσιμη για τα Samsung Galaxy S24, S24+ και S24 Ultra. Το update περιλαμβάνει νέες δυνατότητες του Galaxy AI, αναβαθμισμένες λειτουργίες για την Bixby μέσω του Perplexity API, καθώς και τη δυνατότητα απευθείας σάρωσης εγγράφων (document scan) μέσα από την εφαρμογή της κάμερας. Οι κάτοχοι των συσκευών μπορούν να αναζητήσουν την αναβάθμιση μέσω των ρυθμίσεων συστήματος.

Νέο «Build & Battle» mode στο Pokémon Trading Card Game Live

Το Pokémon Trading Card Game Live υποδέχεται το «Build & Battle», ένα νέο game mode βασισμένο στα φυσικά pre-release events. Οι παίκτες ξεκινούν με ένα deck 40 καρτών και τέσσερα booster packs, τα οποία ανοίγουν για να διαμορφώσουν το τελικό τους deck πριν τη συμμετοχή σε σειρά αγώνων. Το mode στοχεύει να μεταφέρει πιστά την εμπειρία των τουρνουά του φυσικού παιχνιδιού στον ψηφιακό κόσμο, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική δημιουργίας τράπουλας.

