Τι ετοιμάζει η Olivia Rodrigo; Το μυστικό videoclip με τους χορευτές μπαλέτου στη Νέα Υόρκη

Η Olivia Rodrigo μετατρέπει τους δρόμους του Μανχάταν σε σκηνικό για το επόμενο καλλιτεχνικό της βήμα, προκαλώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές της. Η 23χρονη pop star εντοπίστηκε την Τρίτη, 26 Μαΐου, να πρωταγωνιστεί σε γυρίσματα μουσικού βίντεο στο uptown της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένη από μια ομάδα χορευτών μπαλέτου, γεγονός που αναζωπύρωσε τις συζητήσεις για την αισθητική κατεύθυνση της νέας της δισκογραφικής δουλειάς.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης προωθητικής δραστηριότητας, καθώς η δημοφιλής τραγουδοποιός προετοιμάζει το κοινό για την κυκλοφορία του τρίτου της άλμπουμ, you seem pretty sad for a girl so in love. Μετά την πρόσφατη επιτυχία της ειδικής εκδήλωσης στο The Metrograph και την κυκλοφορία του single «The Cure», η Rodrigo επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της γενιάς της, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσικές εξελίξεις.

Η αναμονή για το νέο άλμπουμ κορυφώνεται

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά την κυκλοφορία του music video για το τραγούδι «The Cure», το οποίο αποτελεί μέρος του πολυαναμενόμενου 3ου άλμπουμ της. Η Olivia βρίσκεται σε πυρετώδεις ρυθμούς προώθησης, έχοντας πραγματοποιήσει ήδη μια ειδική προβολή και ένα ιδιαίτερο Q&A στο The Metrograph την περασμένη Πέμπτη, 22 Μαΐου. Οι θαυμαστές σχημάτισαν ουρές γύρω από το τετράγωνο για να εξασφαλίσουν μια θέση στην εκδήλωση, όπου απόλαυσαν ειδικά διαμορφωμένα κοκτέιλ και εδέσματα εμπνευσμένα από τη θεματολογία της καλλιτέχνιδας.

Τι κρύβεται πίσω από το «The Cure»;

Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, η Rodrigo αποκάλυψε τη σημασία του νέου της κομματιού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τη «δήλωση θέσεων» του άλμπουμ, καθώς ήταν το κομμάτι που βοήθησε να αποκτήσει συνοχή ολόκληρη η δισκογραφική δουλειά. Σε δηλώσεις της στο iHeartRadio, η καλλιτέχνιδα εμβάθυνε στο νόημα του τραγουδιού, εξηγώντας ότι το κεντρικό του θέμα είναι η αναμέτρηση με την πραγματικότητα του έρωτα. Η ίδια σημείωσε πως, ενώ στη νεαρή ηλικία συχνά πιστεύουμε ότι ο έρωτας μπορεί να λύσει όλα μας τα προβλήματα, η πραγματικότητα μας διαψεύδει, καθώς αυτό δεν ισχύει. Με αυτόν τον τρόπο, το κομμάτι περιγράφει μια πορεία αυτογνωσίας και αποδοχής του εαυτού, αναδεικνύοντας την κατανόηση ότι ο έρωτας δεν αποτελεί τη μαγική λύση που πολλοί φαντάζονται.

Σημείωσε την ημερομηνία

Το τρίτο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, you seem pretty sad for a girl so in love, αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 12 Ιουνίου. Για τους θαυμαστές που ανυπομονούν να δουν τη νέα δουλειά της live, η επερχόμενη περιοδεία της είναι ήδη sold out, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την τεράστια επιρροή της στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.