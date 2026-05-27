Mad Video Music Awards 2026: Η μάχη για το «Τραγούδι της Χρονιάς Λαϊκό» κορυφώνεται

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή της μουσικής έχει ξεκινήσει, με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ να ετοιμάζονται να φωτίσουν τη σκηνή του Tae Kwon Do στις 17 Ιουνίου. Με τη ΔΕΗ να δίνει τον ρυθμό ως Μεγάλος Χορηγός για 6η συνεχόμενη χρονιά, ο πιο ανατρεπτικός θεσμός επιστρέφει για να βραβεύσει τα κομμάτια που καθόρισαν τα trends και «τερμάτισαν» τα charts. Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος βρίσκεται, όπως πάντα, η κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς Λαϊκό», εκεί όπου χτυπά ο αυθεντικός παλμός της ελληνικής μουσικής, αναδεικνύοντας τις επιτυχίες που έγιναν ο απόλυτος ύμνος στα νυχτερινά κέντρα και τα ραδιοφωνικά μας ηχεία.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, το συναίσθημα και οι λαϊκές μελωδίες συναντούν την εμπορική κυριαρχία, με τον ανταγωνισμό να χτυπά «κόκκινο». Οι υποψήφιοι δεν είναι απλώς οι αγαπημένοι καλλιτέχνες του είδους, αλλά οι ερμηνευτές που κατάφεραν να μετατρέψουν τα singles τους σε απόλυτα streams και να συνδεθούν με το κοινό όσο λίγοι, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και κυριαρχώντας αδιαφιλονίκητα στα airplays. Πάμε να δούμε ποιοι διεκδικούν φέτος το μεγάλο βραβείο, τις ιστορίες πίσω από τις επιτυχίες τους, αλλά και πού μπορείτε να απολαύσετε live τις φωνές που έκαναν τη φετινή χρονιά να… «πονέσει» με τον πιο μελωδικό τρόπο.

Αχ Καρδιά Μου – Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση με το «Αχ Καρδιά Μου», μια επιτυχία που επιβεβαίωσε τη δυναμική της από τις πρώτες κιόλας ημέρες, με προβολές που ξεπερνούν τις 220.000 στο YouTube. Ακόμη, ενίσχυσε το διεθνές του προφίλ πραγματοποιώντας μια ιστορική sold-out συναυλία στο Barclays Center της Νέας Υόρκης, όπου αποθεώθηκε από 17.000 θεατές. Η εμφάνιση αυτή σημείωσε μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές παραγωγές στη Βόρεια Αμερική, έχοντας μάλιστα ως guest τον Αμερικανό τραγουδιστή A Boogie Wit da Hoodie.

Πιο πρόσφατα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Καμπάνες», ένα σύγχρονο νησιώτικο συρτό σε δική του μουσική, το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς μεταφέροντας τον αυθεντικό ήχο του Αιγαίου και την ελληνική παράδοση τόσο στις νεότερες γενιές όσο και στο παγκόσμιο κοινό.

Τέλεια – Πέτρος Ιακωβίδης

Το τραγούδι «Τέλεια» του Πέτρου Ιακωβίδη κυκλοφόρησε στις 27 Φεβρουαρίου 2024 από την Minos EMI / Universal. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το κομμάτι κατέγραψε εντυπωσιακά νούμερα στις ψηφιακές πλατφόρμες, έχοντας ξεπεράσει πλέον τα 25 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το επίσημο music video στο YouTube έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 30 εκατομμύρια προβολές, επιβεβαιώνοντας τη σαρωτική του πορεία στα charts και την τεράστια απήχησή του στο κοινό.

Και επειδή δεν σταματάει πουθενά, ο Πέτρος Ιακωβίδης ετοιμάζεται ήδη για το επόμενο «χτύπημα». Στις 11 Μαΐου κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Έτσι έχει μάθει». Είναι μια δική του μουσική σύνθεση σε στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου, που μπλέκει τον φρέσκο λαϊκό ήχο με balkan στοιχεία. Το κομμάτι αναμένεται να συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό music video, με τον Ιακωβίδη να δείχνει πως «έτσι έχει μάθει» να πρωταγωνιστεί στη διασκέδαση.

Βιογραφικό – Νίκος Οικονομόπουλος

Το «Βιογραφικό» του Νίκου Οικονομόπουλου, που κυκλοφόρησε στις 26 Ιουλίου 2025, αποτελεί μια από τις πιο εξομολογητικές και δυναμικές στιγμές της φετινής δισκογραφικής πορείας του καλλιτέχνη. Το τραγούδι κατάφερε να ξεχωρίσει από τις πρώτες κιόλας ημέρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 8 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το εντυπωσιακό music video στο YouTube έχει ήδη ξεπεράσει τις 9 εκατομμύρια προβολές. Με τον χαρακτηριστικό, γεμάτο συναίσθημα ερμηνευτικό τρόπο του Νίκου Οικονομόπουλου, το «Βιογραφικό» κέρδισε αμέσως τις καρδιές του κοινού, καταλαμβάνοντας περίοπτη θέση στα ραδιοφωνικά airplay charts και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ικανότητα του καλλιτέχνη να δημιουργεί διαχρονικά hits που ταυτίζονται με τις προσωπικές ιστορίες των ακροατών του.

Αυτή την περίοδο, ο Νίκος Οικονομόπουλος συνεχίζει να βρίσκεται στην απόλυτη κορυφή, εξαργυρώνοντας την τεράστια αγάπη του κοινού με ακόμη μία σπουδαία καλλιτεχνική κίνηση. Μετά τη σαρωτική πορεία του στα ραδιοφωνικά και ψηφιακά charts, ο κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής στρέφει όλα τα βλέμματα πάνω του με την οπτικοποίηση της μεγάλης του επιτυχίας «Με Λίγα Λόγια». Η συγκλονιστική αυτή μπαλάντα απέκτησε πλέον το δικό της πολυαναμενόμενο music video, μια παραγωγή υψηλής αισθητικής και έντονης συναισθηματικής φόρτισης, που ντύνει ιδανικά τη γεμάτη πάθος ερμηνεία του και επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τον ηγετικό του ρόλο στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ίσως ήσουν κυρία – Παντελής Παντελίδης

Το «Ίσως Ήσουν Κυρία» του Παντελή Παντελίδη κυκλοφόρησε το 2012 και περιλαμβάνεται στον πολυπλατινένιο δίσκο «Αλκοολικές Οι Νύχτες». Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του αλησμόνητου καλλιτέχνη, το οποίο, ακόμα και πολλά χρόνια μετά την κυκλοφορία του, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές, κατακτώντας συχνά την κορυφή των digital charts και των τάσεων στο TikTok. Η διαχρονικότητα του τραγουδιού αποδεικνύει την επιρροή που ασκεί η μουσική κληρονομιά του Παντελή Παντελίδη, ο οποίος συνεχίζει να συντροφεύει το κοινό με τις μελωδίες και τους στίχους του.

Ο Παντελής Παντελίδης παραμένει το απόλυτο μουσικό φαινόμενο της ελληνικής σκηνής, με τη μουσική του κληρονομιά να διατηρείται ακλόνητη στις κορυφές των charts και στις καρδιές των ακροατών. Η πρόσφατη και εντυπωσιακή επιστροφή του «Ίσως ήσουν Κυρία» στο #1 των Spotify Top 50 και Apple Music Top 100, σε συνδυασμό με την κυριαρχία του στο Viral 50 του TikTok, επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιρροή του, ενώ η παράλληλη επιτυχία των tracks «Παραμυθιάζομαι» και «Πάμε Στοίχημα Θα Ξαναρθείς» αποδεικνύει πως η δισκογραφία του, ξεκινώντας από τον εμβληματικό δίσκο «Αλκοολικές Οι Νύχτες», παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ. Παράλληλα, η κυκλοφορία του συλλεκτικού άλμπουμ «Live από το Fantasia» από τη Minos EMI, A Universal Music Company, λειτουργεί ως μια συγκινητική παρακαταθήκη, αποτυπώνοντας την απαράμιλλη ενέργεια και το αυθεντικό πάθος που χαρακτήριζαν τον χαρισματικό ερμηνευτή, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία ως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο τόπος.

Κατάματα – Θοδωρής Φέρρης

Το «Κατάματα» του Θοδωρή Φέρρη είναι ένα από τα πιο δυναμικά και αισθαντικά λαϊκά κομμάτια που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την ικανότητα του καλλιτέχνη να ερμηνεύει με απόλυτο πάθος τις μεγάλες ερωτικές απογοητεύσεις. Κυκλοφόρησε από την Panik Records και κέρδισε αμέσως μια σταθερή θέση στις ραδιοφωνικές συχνότητες, με το κοινό να το ξεχωρίζει για τον έντονο ρυθμό και την ατμοσφαιρική του παραγωγή. Η επιτυχία του αποτυπώνεται ανάγλυφα και στους ψηφιακούς δείκτες, καθώς το single έχει ξεπεράσει ήδη τα 1,4 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το προσεγμένο και γεμάτο συναίσθημα music video στο YouTube μετρά περισσότερες από 2,7 εκατομμύρια προβολές, αποδεικνύοντας ότι ο Θοδωρής Φέρρης ξέρει καλά πώς να υπογράφει τα πιο αγαπημένα «κολλήματα» της νυχτερινής Αθήνας.

Το νέο του album «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» από την Panik Platinum ήρθε για να ταράξει τα νερά! Με 11 κομμάτια που το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, ο δίσκος έχει ήδη δώσει viral hits, όπως το «Είπες» που έγινε χρυσό σε χρόνο dt, αλλά και το νέο focus track «Αφού Σε Ξεπέρασα» που παίζει παντού. Μαζί με τα ήδη αγαπημένα και πλατινένια «Κατάματα» και «24 Ώρες», ο Θοδωρής αποδεικνύει πως ό,τι αγγίζει γίνεται επιτυχία!

Η τρέλα για τον Θοδωρή Φέρρη δεν έχει σταματημό και το διπλό sold-out στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας είναι η καλύτερη απόδειξη. Τα εισιτήρια για την πρώτη βραδιά έγιναν καπνός σε λιγότερο από 10 μέρες, οπότε η νέα ημερομηνία για τις 25 Ιουνίου είναι το απόλυτο must-see. Το καλοκαίρι του ανήκει δικαιωματικά και με το tour του ετοιμάζεται να φέρει τον ερωτικό και αυθεντικό του ήχο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας!

