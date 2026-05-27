«Summer personality test»: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 περνάνε από το πιο fun καλοκαιρινό τεστ προσωπικότητας!

Το καλοκαίρι πλησιάζει και οι αγαπημένες φωνές του Mad Radio 106,2 αφήνουν για λίγο τα μικρόφωνα του studio για να υποβληθούν στο πιο fun και αποκαλυπτικό summer personality test. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί που μας κρατούν συντροφιά καθημερινά, ντύνοντας μουσικά τις στιγμές μας, μπαίνουν στο μικροσκόπιο και κατηγοριοποιούνται με βάση τις καλοκαιρινές τους συνήθειες, τις μουσικές τους εμμονές αλλά και τα… μόνιμα σαμποτάζ που κάνουν στον ίδιο τους τον εαυτό κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Μέσα από ένα απολαυστικό ερωτηματολόγιο γεμάτο χιούμορ και αυθορμητισμό, ανακαλύπτουμε τις κρυφές πτυχές της προσωπικότητάς τους όταν σβήνουν τα Air Conditions της πόλης και ανάβουν τα φώτα των beach bars.

Ποιος κρύβει μέσα του έναν ασταμάτητο party animal και ποιος αναζητά την απόλυτη γαλήνη με φόντο το Αιγαίο; Οι απαντήσεις τους προσφέρουν το απόλυτο inside info για το πώς βιώνει η ομάδα του Mad Radio το ελληνικό καλοκαίρι.

Κατερίνα Ψύχα

Σύμφωνα με την Κατερίνα Ψύχα, ο τίτλος του απόλυτου «Beach DJ» ανήκει δικαιωματικά και χωρίς δεύτερη σκέψη στον Πέτρο Τριανταφύλλου, τον άνθρωπο που έχει το μαγικό χάρισμα να μετατρέπει ακόμα και το πιο ήσυχο beach bar σε ένα εκρηκτικό sunset party της Ίμπιζα. Με το που αναλαμβάνει τα decks, η διασκέδαση είναι εγγυημένη, παρασύροντας τους πάντες σε έναν ασταμάτητο ρυθμό όπου το «ένα τελευταίο cocktail» δεν είναι ποτέ το τελευταίο. Στην ίδια κατηγορία, η Κατερίνα τοποθετεί τη Φαίη Βώκου και την Αντιγόνη Βιντιάδη, δύο παρουσίες που λειτουργούν σαν instant καλοκαιρινό πάρτι· με την ενέργειά τους στο κόκκινο και το τρελό τους vibe, εκμηδενίζουν κάθε πιθανότητα να μείνει κανείς χαλαρός στην ξαπλώστρα του.

Όταν ο ήλιος αρχίζει να δύει, τον ρόλο του «Sunset Romantic DJ» αναλαμβάνει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο οποίος μέσα από τις ατμοσφαιρικές μουσικές του επιλογές δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για γλυκιά μελαγχολία, κάνοντάς σε να αναπολείς πρώην, περασμένα καλοκαίρια και να φλερτάρεις με την ιδέα του «μήπως να στείλω ένα μήνυμα;». Καθώς η νύχτα προχωρά, το σκηνικό αλλάζει δραματικά με τον Γιάννη Τουμπάνο να στέφεται ο απόλυτος «After Hours Chaos DJ». Με εκείνον στο τιμόνι της μουσικής, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η βραδιά θα εξελιχθεί σε ένα απρόβλεπτο χάος, από εκείνα που την επόμενη μέρα κανείς δεν θυμάται με ακρίβεια τις λεπτομέρειες, αλλά όλοι συμφωνούν στο «τι ζήσαμε πάλι απόψε!». Το ιδανικό κλείσιμο αυτού του καλοκαιρινού σκηνικού έρχεται με το απόλυτο plot twist της παρέας: την Κάτια Νεκταρίου να ψάχνει πανικόβλητη το χαμένο της κινητό στην άμμο, την ίδια ώρα που η Κατερίνα Πεφτίτση και η Βρισηίδα Ανδριώτου προσπαθούν μάταια να της εξηγήσουν ότι ο φακός που ανάβει για να το βρει, είναι της ίδιας της συσκευής που νομίζει ότι έχασε.

Φαίη Βώκου

Για τη Φαίη Βώκου, ο τίτλος του απόλυτου «Beach DJ» ανήκει δικαιωματικά σε ένα αχτύπητο γυναικείο δίδυμο: την Αντιγόνη Βιντιάδη και την Κατερίνα Ψύχα. Με την υπέρμετρη τρέλα, τη ζωντάνια και την ομορφιά τους, οι δύο παραγωγοί δημιουργούν ένα άχαστο hype, ικανό να απογειώσει τη διάθεση στην παραλία και να μετατρέψει κάθε ξαπλώστρα σε ένα non-stop dance floor. Όταν όμως το φως αρχίζει να χαμηλώνει, τη σκυτάλη του «Sunset Romantic DJ» παίρνουν ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ο Πέτρος Τριανταφύλλου. Αν και για πολλούς αυτός ο ρόλος μοιάζει με απόλυτο «κόντρα ρόλο», η Φαίη αποκαλύπτει πως στο βάθος πρόκειται για δύο άκρως ρομαντικά αγόρια, τα άτιμα, που ξέρουν ακριβώς πώς να ντύσουν μουσικά την πιο ατμοσφαιρική ώρα της ημέρας.

Καθώς η νύχτα προχωρά και τα πράγματα ξεφεύγουν, ο Γιάννης Τουμπάνος ανακηρύσσεται ο αδιαμφισβήτητος «After Hours Chaos DJ». Με εκείνον στα decks, είναι μοιραίο η βραδιά να οδηγηθεί σε ένα απόλυτο, ελεγχόμενο χάος, με το «afterάδικο» να γκρεμίζεται κυριολεκτικά από την ενέργεια και τον ρυθμό. Το επικό κλείσιμο της βραδιάς, ωστόσο, επιφυλάσσει την πιο αστεία σκηνή του καλοκαιριού στην άμμο: η Κάτια Νεκταρίου ψάχνει πανικόβλητη το χαμένο της κινητό, ενώ η Κατερίνα Πεφτίτση και η Βρισηίδα Ανδριώτου προσπαθούν μάταια να της εξηγήσουν ότι ο φακός που χρησιμοποιεί για την αναζήτηση ανήκει στην ίδια τη συσκευή που ψάχνει. Το κερασάκι στην τούρτα; Η Κάτια, πιστή στο καλοκαιρινό της mood, δεν θα φοράει καν τους φακούς επαφής της, κάνοντας την όλη κατάσταση ακόμα πιο σουρεαλιστική και ξεκαρδιστική!

Αντιγόνη Βιντιάδη

Στο δικό της, άκρως απολαυστικό καλοκαιρινό test προσωπικότητας, η Αντιγόνη Βιντιάδη μοιράζει τους ρόλους με βάση το αστείρευτο κέφι και τις σταθερές αξίες της ομάδας του Mad. Για τη θέση του «Beach DJ», η Αντιγόνη ψηφίζει ένα εκρηκτικό δίδυμο: τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα, οι οποίοι με την ενέργειά τους μπορούν να ξεσηκώσουν κάθε παραλία από νωρίς το μεσημέρι. Όταν όμως η μέρα αρχίζει να παραχωρεί τη θέση της στη νύχτα, ο απόλυτος «Sunset Romantic» δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, ο οποίος αναλαμβάνει να ντύσει το ηλιοβασίλεμα με τις πιο ατμοσφαιρικές και συναισθηματικές μελωδίες της ημέρας.

Το σκηνικό, ωστόσο, ανατρέπεται πλήρως τις μεταμεσονύχτιες ώρες, εκεί όπου τον ρόλο της «After-Hours Chaos Selector» κερδίζει επάξια η Φαίη Βώκου. Με μια χαρακτηριστική «τρέλα στο μάτι», η Φαίη είναι έτοιμη να φέρει το απόλυτο χορευτικό χάος στα decks, έχοντας μάλιστα ως επίσημο support group «Τα κορίτσια στην πόλη» να δίνουν τον ρυθμό και να απογειώνουν το party. Και επειδή καλοκαιρινές διακοπές χωρίς ένα καλό plot twist δεν γίνονται, η Αντιγόνη αποκαλύπτει τον άνθρωπο που χάνει το κινητό του κάθε χρόνο: αυτός είναι ο Γιάννης Τουμπάνος, ο οποίος σταθερά κάθε καλοκαίρι καταφέρνει να αποσυνδεθεί από τον ψηφιακό κόσμο με τον πιο επεισοδιακό τρόπο!

