Οι Iron Maiden «έγραψαν» ιστορία στο ΟΑΚΑ – Η Αθήνα «υποκλίθηκε» στους θεούς της heavy metal

Οι Iron Maiden επέστρεψαν στην Αθήνα για μια επετειακή συναυλία-υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ, με χιλιάδες fans να ζουν μια αυθεντική metal βραδιά

Η Αθήνα μόλις έζησε μία από τις μεγαλύτερες metal βραδιές των τελευταίων ετών, καθώς οι Iron Maiden επέστρεψαν στο ΟΑΚΑ και παρέδωσαν ένα live αντάξιο του θρύλου τους. Η επετειακή περιοδεία «Run For Your Lives», με αφορμή τα 50 χρόνια πορείας του συγκροτήματος, μετατράπηκε σε μια τεράστια γιορτή για χιλιάδες οπαδούς που κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο από νωρίς το απόγευμα, αποφασισμένοι να ζήσουν κάθε λεπτό αυτής της ιστορικής συναυλίας.

Παρά την πρωινή βροχή, την αυξημένη κίνηση που είχε δημιουργηθεί από νωρίς στους δρόμους και τις αυστηρές οδηγίες πρόσβασης και ασφαλείας που είχαν ανακοινωθεί από τους διοργανωτές, τίποτα δεν φάνηκε ικανό να «ηχήσει» τον παλμό μιας βραδιάς, που από τις πρώτες κιόλας ώρες έδειχνε πως θα εξελιχθεί σε μία από τις πιο ιστορικές συναυλιακές στιγμές της Αθήνας.

Η Αθήνα μπήκε από νωρίς σε ρυθμούς heavy metal

Από το πρωί, το κλίμα στην πόλη είχε αλλάξει εντελώς. Fans των Iron Maiden από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό κατέκλυσαν το Μαρούσι, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν μεγάλο ευρωπαϊκό festival. Το ΟΑΚΑ, που πριν λίγες ημέρες είχε φιλοξενήσει και τους Metallica, συνέχισε να γράφει συναυλιακή ιστορία μέσα σε μια χρονιά γεμάτη μουσικά milestones.

Η θρυλική μασκότ Eddie έκανε την «εμφάνισή» της σε διάφορα σημεία της Αθήνας, από το Μοναστηράκι μέχρι στιγμές με ελληνικό φραπέ και σουβλάκι, προκαλώντας ενθουσιασμό στα social media και δίνοντας ακόμη πιο γιορτινό χαρακτήρα στην παρουσία της μπάντας στην Ελλάδα.

Σημειώνεται, ότι τις προηγούμενες ημέρες, η Ηλιούπολη είχε μετατραπεί στο απόλυτο σημείο συνάντησης της παγκόσμιας Maiden κοινότητας μέσα από το επίσημο Eddie’s Dive Bar. Στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, εκατοντάδες fans συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία αφιερωμένη στο metal σύμπαν των Iron Maiden.

Το ειδικά διαμορφωμένο merch tent και το θεματικό μπαρ συγκέντρωσαν ουρές από οπαδούς κάθε ηλικίας, που έσπευσαν να αποκτήσουν συλλεκτικά προϊόντα του συγκροτήματος και να συμμετάσχουν στα μουσικά happenings που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της περιοδείας «Run For Your Lives».

Παρά τη βροχή, το ΟΑΚΑ γέμισε ασφυκτικά από χιλιάδες metal fans

Παρότι οι προβλέψεις για τον καιρό έκαναν λόγο για έντονες βροχοπτώσεις στο Μαρούσι, η συναυλία πραγματοποιήθηκε κανονικά και χωρίς προβλήματα. Οι διοργανωτές είχαν ενημερώσει εγκαίρως το κοινό να έχει μαζί του αδιάβροχα και poncho, καθώς οι ομπρέλες απαγορεύονταν για λόγους ασφαλείας, όπως και οι τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4.

Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν στις 17:00 και από νωρίς δημιουργήθηκαν τεράστιες ουρές έξω από το ΟΑΚΑ. Οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας εισέρχονταν κυρίως μέσω της Πύλης ΣΤ επί της λεωφόρου Σπύρου Λούη, ενώ ελεύθερος χώρος στάθμευσης είχε προβλεφθεί από τη λεωφόρο Κύμης.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπήρξε και για τους θεατές ΑμεΑ, με ειδικές θέσεις parking, οργανωμένα meeting points κοντά στο Box Office και προσωπικό υποστήριξης που συνόδευε τους επισκέπτες μέχρι τις θέσεις τους.

Οι Anthrax «άναψαν τη φωτιά» πριν τη μεγάλη εμφάνιση των Iron Maiden

Στις 19:00 ακριβώς, οι Anthrax ανέβηκαν στη σκηνή και έδωσαν το ιδανικό ξεκίνημα για τη μεγάλη βραδιά. Το θρυλικό συγκρότημα του thrash metal ξεσήκωσε αμέσως το κοινό, προετοιμάζοντας ιδανικά το έδαφος για την εμφάνιση των Iron Maiden.

Η ενέργεια μπροστά στη σκηνή ανέβηκε κατακόρυφα, με χιλιάδες fans να τραγουδούν, να φωνάζουν και να δημιουργούν από νωρίς την αίσθηση ότι η βραδιά αυτή θα μείνει στην ιστορία.

Το ΟΑΚΑ «παραδόθηκε» στους Iron Maiden

Λίγο πριν τις 21:00, τα φώτα χαμήλωσαν και το ΟΑΚΑ άρχισε να δονείται από τις πρώτες κραυγές ενθουσιασμού του κοινού. Οι Iron Maiden εμφανίστηκαν στη σκηνή μέσα σε αποθέωση, με περισσότερους από 50.000 θεατές να έχουν κατακλυσει το Ολυμπιακό Στάδιο για να παρακολουθήσουν από κοντά μία από τις μεγαλύτερες rock και metal συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα επέλεξε να ανοίξει τη βραδιά με το εμβληματικό «Murders in the Rue Morgue», προκαλώντας αμέσως έκρηξη ενθουσιασμού στο κοινό. Από τις πρώτες κιόλας νότες, το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε μια τεράστια ανθρώπινη θάλασσα από φωνές, καπνούς και υψωμένα χέρια, με τους fans να τραγουδούν δυνατά κάθε στίχο και να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε μεγάλο ευρωπαϊκό festival.

Μία από τις στιγμές που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη συγκίνηση στους παλιούς οπαδούς της μπάντας ήταν όταν οι Iron Maiden έπαιξαν το «Infinite Dreams», ένα κομμάτι που επέστρεψε στο setlist έπειτα από 38 ολόκληρα χρόνια. Η επιλογή του τραγουδιού θεωρήθηκε από πολλούς μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της βραδιάς, με το κοινό να ξεσπά σε παρατεταμένο χειροκρότημα μόλις ακούστηκαν οι πρώτες νότες.

Η μπάντα παρουσίασε ένα setlist αφιερωμένο αποκλειστικά στα πρώτα δέκα άλμπουμ της, σε μια συναυλία με έντονο επετειακό και νοσταλγικό χαρακτήρα. Οι fans είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά τραγούδια που καθόρισαν την ιστορία του heavy metal και μεγάλωσαν ολόκληρες γενιές.

Τα visual effects που «απογείωσαν» τη συναυλιακή εμπειρία

Για ακόμη μία φορά, οι Iron Maiden απέδειξαν γιατί θεωρούνται ένα από τα κορυφαία live συγκροτήματα όλων των εποχών. Τα εντυπωσιακά σκηνικά, οι θεατρικές αλλαγές, τα visual effects και η παρουσία του Eddie δημιούργησαν μια εμπειρία τεράστιας παραγωγής που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Κάθε τραγούδι συνοδευόταν από διαφορετικές εικόνες, φωτισμούς και σκηνικές παρεμβάσεις, δίνοντας στη συναυλία τον χαρακτήρα μιας ολοκληρωμένης θεατρικής παράστασης heavy metal αισθητικής.

Οι Iron Maiden απέδειξαν γιατί παραμένουν ασταμάτητοι μετά από 50 χρόνια

Η αποψινή εμφάνιση στο ΟΑΚΑ δεν ήταν απλώς άλλη μία στάση μιας παγκόσμιας περιοδείας. Ήταν μια υπενθύμιση του γιατί οι Iron Maiden συνεχίζουν να θεωρούνται σημείο αναφοράς για τη rock και metal μουσική, ακόμη και πέντε δεκαετίες μετά την ίδρυσή τους.

Η ενέργεια της μπάντας πάνω στη σκηνή, η επαφή με το κοινό και η δύναμη των τραγουδιών επιβεβαίωσαν πως οι Iron Maiden εξακολουθούν να διαθέτουν τη σπάνια ικανότητα να μετατρέπουν μια συναυλία σε βιωματική εμπειρία.

Όταν τα φώτα έσβησαν και οι τελευταίες νότες χάθηκαν μέσα στο στάδιο, ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι η Αθήνα είχε μόλις ζήσει μία από τις σημαντικότερες rock και metal βραδιές των τελευταίων ετών.

Οι Iron Maiden δεν επέστρεψαν απλώς στην Ελλάδα για μία ακόμη συναυλία. Επέστρεψαν για να θυμίσουν γιατί το όνομά τους παραμένει συνώνυμο των μεγάλων live εμπειριών. Και το ΟΑΚΑ, για μία ολόκληρη νύχτα, ανήκε ολοκληρωτικά σε εκείνους

