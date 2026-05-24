Η Jenna Ortega πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Leos Carax «Lily May B»

Η κινηματογραφική κοινότητα έχει ήδη αρχίσει να «βράζει» από ενθουσιασμό μετά την ανακοίνωση της επόμενης μεγάλης ταινίας του θρυλικού σκηνοθέτη Leos Carax. Ο οραματιστής δημιουργός πίσω από έργα όπως το «Holy Motors» επανέρχεται με ένα νέο, μυστηριώδες πρότζεκτ με τίτλο «Lily May B», και την κορυφαία σταρ της γενιάς της, Jenna Ortega, στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι θαυμαστές της ηθοποιού αλλά και οι σινεφίλ σε όλο τον κόσμο ανυπομονούν ήδη για το αποτέλεσμα, καθώς η συνεργασία αυτή μοιάζει με δημιουργική «έκρηξη» που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2027, ενώ η παραγωγή αναλαμβάνεται από τον Hugo Sélignac μέσω της εταιρείας του Chi-Fou-Mi Productions, που ανήκει στον όμιλο Mediawan. Η ταινία έχει ήδη γίνει αντικείμενο συζήτησης στα κινηματογραφικά κυκλώματα λόγω της μοναδικής αισθητικής του Καράξ και της εκρηκτικής παρουσίας της Ortega, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο μεγάλων παραγωγών.

Η επίσημη σύνοψη δίνει μια πρώτη γεύση από τον κόσμο του «Lily May B», που μοιάζει βγαλμένος από σύγχρονο παραμύθι σκοτεινό, ποιητικό και βαθιά συναισθηματικό: «Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα κορίτσι και ένα αγόρι που ο καθένας τους κουβαλούσε ένα ασήκωτο μυστικό. Συναντήθηκαν σε μια στιγμή που έμοιαζε με το «τέλος του κόσμου» και μαζί ξεκίνησαν να ταξιδεύουν πάνω σε μια μοτοσικλέτα διασχίζοντας έρημες πόλεις, άδειους αυτοκινητόδρομους και την άγρια φύση. Στο ταξίδι τους βρέθηκαν μπροστά σε πολλούς κινδύνους, όμως συνέχισαν να προχωρούν. Ψάχνοντας να βρουν ποιοι είναι ή ψάχνοντας, ίσως, ένα μέρος για να ριζώσουν;».

Ακόμα πιο αινιγματικός, ο Carax συμπλήρωσε: «Μια φορά κι έναν καιρό, αυτό ήταν που μας κατέστρεψε κι αυτό που μας κράτησε στη ζωή».

Ένα σχόλιο που ενισχύει ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από την ταινία και υπόσχεται ένα βαθιά συμβολικό και συναισθηματικά φορτισμένο έργο.

Ο παραγωγός Hugo Sélignac μίλησε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία: «Ο Leo Carax είναι ένας από τους λόγους που ερωτεύτηκα το σινεμά. Το «Lily May B» συνεχίζει το μοναδικό του όραμα με την ελευθερία, το ακατέργαστο συναίσθημα και την οπτική δύναμη που τον χαρακτηρίζουν. Το να βλέπεις σήμερα αυτό το σύμπαν να συναντά το τεράστιο ταλέντο της Jenna Ortega μοιάζει απλά φυσικό».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί ολόκληρο το cast, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποτελείται από μεγάλα ονόματα.

Σύμφωνα με το Deadline, η Chi-Fou-Mi συμμετέχει φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Καννών με την ταινία «Another Day» της Ζαν Ερί. Η συγκεκριμένη παρουσία υπογραμμίζει τη δυναμική της εταιρείας στον χώρο και ενισχύει τις φιλοδοξίες για το «Lily May B».

Η συνεργασία του Leos Carax με την ανερχόμενη superstar Jenna Ortega δεν είναι απλώς μια κινηματογραφική είδηση, είναι μια υπόσχεση για μια ταινία που θα συζητηθεί πολύ. Με μια ποιητικά σκοτεινή ιστορία, γυρίσματα που ξεκινούν το 2027 και μια παραγωγή υψηλών προσδοκιών, το «Lily May B» φαίνεται έτοιμο να γίνει ένα από τα πιο αναμενόμενα projects των επόμενων χρόνων.

