Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 24.05.2026

Η Bella Hadid επιστρέφει στις Κάννες και κάνει τη νοσταλγία την απόλυτη τάση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από το Y2K μποέμ στυλ μέχρι την 90s μονοχρωματική κομψότητα, το supermodel μετατρέπει το Φεστιβάλ Καννών σε μια πασαρέλα νοσταλγίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεν είναι ακριβώς Φεστιβάλ Καννών αν δεν κάνει την εμφάνισή της η Bella Hadid. Το κορυφαίο supermodel αποτελεί σταθερή αξία του θεσμού εδώ και χρόνια, όμως οι πρόσφατες εμφανίσεις της φέτος λειτούργησαν σαν ένα πραγματικό masterclass για το πώς μπορείς να συνδυάσεις τα ανάλαφρα, καλοκαιρινά neutrals με ένα απρόσμενο twist. Παράλληλα, οι επιλογές της επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την ικανότητά της να προσεγγίζει κάθε αισθητική, από το μποέμ μέχρι το κλασικό Hollywood glamour, με απόλυτη άνεση, αναμειγνύοντάς τα συχνά μεταξύ τους με τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει.

bella_hadid
Arnold Jerocki/GC Images/Getty Images

Το πρωινό της ξεκίνησε στο πολύβουο Hotel Martinez, όπου η Hadid εμφανίστηκε φορώντας ένα διάφανο, κρεμ cardigan. Αυτό το τολμηρό boho κομμάτι, το οποίο ήταν έξυπνα φορεμένο πάνω από ένα μεταξωτό σουτιέν, διέθετε περίτεχνες λεπτομέρειες από λαμπερές χάντρες, ruffles και μικροσκοπικούς φιόγκους. Για να διατηρήσει μια πιο καθαρή βάση, συνδύασε το πλεκτό της με ένα χακί παντελόνι με διπλές αγκράφες και λεοπάρ γόβες. Το look της ολοκληρώθηκε από στρογγυλά κοκάλινα γυαλιά ηλίου και ένα χρυσό μενταγιόν, ενώ μια χαλαρή καφέ δερμάτινη τσάντα ταχυδρόμου της Coach, διακοσμημένη με ένα statement charm που έμοιαζε με μίνι εκδοχή του The Book of Answers, χάρισε την τέλεια Y2K πινελιά στο ντύσιμο.

Cannes 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Bella Hadid με τον αδερφό της στο red carpet

Φυσικά, η ιστορία έχει αποδείξει πως η Hadid είναι πάντα έτοιμη να κάνει μια statement εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Την Κυριακή, για την πρεμιέρα της ταινίας Garance, επέλεξε ένα ανοιχτό γκρι σατέν φόρεμα Prada, το οποίο κοσμούσαν λαμπερά κρύσταλλα στη λαιμόκοψη. Συνδυασμένο με λευκές γόβες και μια ασορτί κάπα με όγκο στα μανίκια, το σύνολό της έφερε αμέσως στο μυαλό τις εμβληματικές μονοχρωματικές εμφανίσεις σταρ της δεκαετίας του ’90, όπως η Gwyneth Paltrow και η Uma Thurman. Τα διαμαντένια κοσμήματα Chopard πρόσθεσαν μια δόση διαχρονικής κομψότητας, ενώ η λάμψη της ολοκληρώθηκε με προϊόντα Prada Beauty, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισε το αγαπημένο της Prada Touch blush.

https://www.instagram.com/deadline/
https://www.instagram.com/deadline/

Πριν από αυτό, η Hadid είχε ήδη ξεκινήσει να πειραματίζεται με τα neutrals, δίνοντάς τους όμως έναν αέρα που θύμιζε έντονα τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η σταρ επέλεξε ένα look από τον οίκο Elie Saab, από το 2003, το οποίο αποτελούνταν από λευκό σατέν παντελόνι και ένα tank top με δαντέλα. Το ρομαντικό αυτό κομμάτι, που ήταν καλυμμένο με ροζ και λευκά λουλούδια από παγιέτες, συνοδευόταν από το ασορτί μαντήλι για έξτρα δόση vintage glamour. Ολοκλήρωσε το ηλιόλουστο σύνολό της με λευκές γόβες, κεχριμπαρένια σκουλαρίκια, γυαλιά ηλίου Oliver Peoples σε μελένιους τόνους και δύο στοίβες από χρυσά βραχιόλια.

bella_hadid
https://www.instagram.com/bellahadid/

Μέσα από έναν συνδυασμό vintage αναφορών, οι τελευταίες εμφανίσεις της Bella Hadid στις Κάννες έχουν πάρει μια έντονα νοσταλγική τροπή. Μετά την άφιξή της με ένα sporty Prada set, φαίνεται πως η αγάπη του μοντέλου για τις περασμένες δεκαετίες αποτελεί το κεντρικό θέμα της γκαρνταρόμπας της στο φετινό φεστιβάλ. Αν και τα τωρινά της looks είναι πιο ανάλαφρα από τις παλαιότερες εμφανίσεις της στις Κάννες, αποδεικνύουν πως το ταλέντο της να συνδυάζει διαφορετικές αισθητικές και σιλουέτες θα είναι πάντα στη μόδα.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

bella Hadid Fashion
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Jenna Ortega πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Leos Carax «Lily May B»

Η Jenna Ortega πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Leos Carax «Lily May B»

24.05.2026
Επόμενο
«Your Face Sounds Familiar»: Οι 5 πιο αστείες εμφανίσεις όλων των εποχών

«Your Face Sounds Familiar»: Οι 5 πιο αστείες εμφανίσεις όλων των εποχών

24.05.2026

Δες επίσης

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα
Food

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

24.05.2026
Ξενοδοχείο ή camping; Τι επιλέγει κάθε ζώδιο για τις διακοπές του
Life

Ξενοδοχείο ή camping; Τι επιλέγει κάθε ζώδιο για τις διακοπές του

24.05.2026
Θέλεις να δοκιμάσεις τα bleached brows; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πρώτα
Beauty

Θέλεις να δοκιμάσεις τα bleached brows; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πρώτα

24.05.2026
«Μικρές κινήσεις, μεγάλη αλλαγή» – 5 έξυπνα hacks για να ανανεώσεις τον χώρο σου
Life

«Μικρές κινήσεις, μεγάλη αλλαγή» – 5 έξυπνα hacks για να ανανεώσεις τον χώρο σου

23.05.2026
Μήπως είσαι τοξικός; Αυτοί είναι 5 τρόποι να το καταλάβεις
Life

Μήπως είσαι τοξικός; Αυτοί είναι 5 τρόποι να το καταλάβεις

23.05.2026
Μετακομίζεις; Μην υπογράψεις το νέο συμβόλαιο αν δεν κάνεις πρώτα αυτά τα 3 πράγματα
Life

Μετακομίζεις; Μην υπογράψεις το νέο συμβόλαιο αν δεν κάνεις πρώτα αυτά τα 3 πράγματα

23.05.2026
5 λάθη που κάνεις με τον σκύλο σου και πώς να τα διορθώσεις
Life

5 λάθη που κάνεις με τον σκύλο σου και πώς να τα διορθώσεις

23.05.2026
Οι 8 ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού
Life

Οι 8 ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού

23.05.2026
Τα 3 πιο εγωκεντρικά ζώδια: Θέλουν πάντα να είναι στο επίκεντρο
Life

Τα 3 πιο εγωκεντρικά ζώδια: Θέλουν πάντα να είναι στο επίκεντρο

23.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Προκαλεί, απειλεί και αμφισβητεί η Άγκυρα

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Προκαλεί, απειλεί και αμφισβητεί η Άγκυρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα

Δεν κρατιέται ο Ολυμπιακός! Πέρασε «αέρας» από τη Φενέρ και πάει για την κούπα!

Δεν κρατιέται ο Ολυμπιακός! Πέρασε «αέρας» από τη Φενέρ και πάει για την κούπα!