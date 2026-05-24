Η Bella Hadid επιστρέφει στις Κάννες και κάνει τη νοσταλγία την απόλυτη τάση

Δεν είναι ακριβώς Φεστιβάλ Καννών αν δεν κάνει την εμφάνισή της η Bella Hadid. Το κορυφαίο supermodel αποτελεί σταθερή αξία του θεσμού εδώ και χρόνια, όμως οι πρόσφατες εμφανίσεις της φέτος λειτούργησαν σαν ένα πραγματικό masterclass για το πώς μπορείς να συνδυάσεις τα ανάλαφρα, καλοκαιρινά neutrals με ένα απρόσμενο twist. Παράλληλα, οι επιλογές της επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την ικανότητά της να προσεγγίζει κάθε αισθητική, από το μποέμ μέχρι το κλασικό Hollywood glamour, με απόλυτη άνεση, αναμειγνύοντάς τα συχνά μεταξύ τους με τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει.

Το πρωινό της ξεκίνησε στο πολύβουο Hotel Martinez, όπου η Hadid εμφανίστηκε φορώντας ένα διάφανο, κρεμ cardigan. Αυτό το τολμηρό boho κομμάτι, το οποίο ήταν έξυπνα φορεμένο πάνω από ένα μεταξωτό σουτιέν, διέθετε περίτεχνες λεπτομέρειες από λαμπερές χάντρες, ruffles και μικροσκοπικούς φιόγκους. Για να διατηρήσει μια πιο καθαρή βάση, συνδύασε το πλεκτό της με ένα χακί παντελόνι με διπλές αγκράφες και λεοπάρ γόβες. Το look της ολοκληρώθηκε από στρογγυλά κοκάλινα γυαλιά ηλίου και ένα χρυσό μενταγιόν, ενώ μια χαλαρή καφέ δερμάτινη τσάντα ταχυδρόμου της Coach, διακοσμημένη με ένα statement charm που έμοιαζε με μίνι εκδοχή του The Book of Answers, χάρισε την τέλεια Y2K πινελιά στο ντύσιμο.

Φυσικά, η ιστορία έχει αποδείξει πως η Hadid είναι πάντα έτοιμη να κάνει μια statement εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Την Κυριακή, για την πρεμιέρα της ταινίας Garance, επέλεξε ένα ανοιχτό γκρι σατέν φόρεμα Prada, το οποίο κοσμούσαν λαμπερά κρύσταλλα στη λαιμόκοψη. Συνδυασμένο με λευκές γόβες και μια ασορτί κάπα με όγκο στα μανίκια, το σύνολό της έφερε αμέσως στο μυαλό τις εμβληματικές μονοχρωματικές εμφανίσεις σταρ της δεκαετίας του ’90, όπως η Gwyneth Paltrow και η Uma Thurman. Τα διαμαντένια κοσμήματα Chopard πρόσθεσαν μια δόση διαχρονικής κομψότητας, ενώ η λάμψη της ολοκληρώθηκε με προϊόντα Prada Beauty, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισε το αγαπημένο της Prada Touch blush.

Πριν από αυτό, η Hadid είχε ήδη ξεκινήσει να πειραματίζεται με τα neutrals, δίνοντάς τους όμως έναν αέρα που θύμιζε έντονα τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η σταρ επέλεξε ένα look από τον οίκο Elie Saab, από το 2003, το οποίο αποτελούνταν από λευκό σατέν παντελόνι και ένα tank top με δαντέλα. Το ρομαντικό αυτό κομμάτι, που ήταν καλυμμένο με ροζ και λευκά λουλούδια από παγιέτες, συνοδευόταν από το ασορτί μαντήλι για έξτρα δόση vintage glamour. Ολοκλήρωσε το ηλιόλουστο σύνολό της με λευκές γόβες, κεχριμπαρένια σκουλαρίκια, γυαλιά ηλίου Oliver Peoples σε μελένιους τόνους και δύο στοίβες από χρυσά βραχιόλια.

Μέσα από έναν συνδυασμό vintage αναφορών, οι τελευταίες εμφανίσεις της Bella Hadid στις Κάννες έχουν πάρει μια έντονα νοσταλγική τροπή. Μετά την άφιξή της με ένα sporty Prada set, φαίνεται πως η αγάπη του μοντέλου για τις περασμένες δεκαετίες αποτελεί το κεντρικό θέμα της γκαρνταρόμπας της στο φετινό φεστιβάλ. Αν και τα τωρινά της looks είναι πιο ανάλαφρα από τις παλαιότερες εμφανίσεις της στις Κάννες, αποδεικνύουν πως το ταλέντο της να συνδυάζει διαφορετικές αισθητικές και σιλουέτες θα είναι πάντα στη μόδα.