Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV & Media 24.05.2026

«Your Face Sounds Familiar»: Οι 5 πιο αστείες εμφανίσεις όλων των εποχών

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τον Λευθέρη Ελευθερίου μέχρι τον Θανάση Αλευρά, συγκεντρώσαμε τις 5 πιο αστείες εμφανίσεις του «Your Face Sounds Familiar»
Ειρήνη Στόφυλα

Το Your Face Sounds Familiar υπήρξε διαχρονικά μία από τις πιο αγαπημένες ψυχαγωγικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, όχι μόνο για τις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις αλλά και για τις στιγμές απόλυτου γέλιου. Κάθε σεζόν έφερνε acts που γίνονταν viral, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν ρεσιτάλ αυτοσαρκασμού, απογειώνοντας την κωμική πλευρά του show. Πέντε από αυτές τις εμφανίσεις δεν ξεχώρισαν απλώς· χαράχτηκαν στη μνήμη του κοινού ως οι πιο ξεκαρδιστικές στην ιστορία του YFSF, χάρη στην ενέργεια, την υπερβολή και την αφοπλιστική αφέλεια με την οποία παρουσιάστηκαν.

https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/
https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/

Από την αεράτη, χαοτική παρουσία του Λευτέρη Ελευθερίου μέχρι την ασύγκριτη ικανότητα του Θανάση Αλευρά να «χάνεται» μέσα στους χαρακτήρες που ενσαρκώνει, και από τα camp performances του Κώστα Δόξα μέχρι τις cult στιγμές που δημιούργησαν ο Γιάννης Κρητικός και ο Δήμος Μπέκε, το YFSF μας χάρισε σκηνές τηλεοπτικού μεγαλείου. Εμφανίσεις που ξεπέρασαν τα όρια της μίμησης, έγιναν memes, ανέβηκαν ξανά και ξανά στα social media και απέδειξαν πως, τελικά, το χιούμορ είναι αυτό που μένει πιο έντονα στη μνήμη των τηλεθεατών.

YFSF: Το εντυπωσιακό act της Μαριλού Κατσαφάδου – Η στιγμή που η Ιουλία Καλλιμάνη εισέβαλε στο πλατό

1. Δήμος Μπέκε: «Έχω πρόβλημα υγείας»

Ο Δήμος Μπέκε πραγματικά «σάρωσε» τη σκηνή όταν μεταμορφώθηκε στον Ηλία Ψινάκη, παρουσιάζοντας το viral κομμάτι «Έχω πρόβλημα υγείας». Με τη γνωστή υπερβολική εκφορά λόγου, την χαρακτηριστική κίνηση του Ψινάκη και το αμίμητο ύφος του, ο Μπέκε παρέδωσε ένα act που έμοιαζε περισσότερο με stand-up performance παρά με απλή μίμηση. Η εμφάνιση έγινε αμέσως από τις πιο πολυσυζητημένες της χρονιάς, με τα social media να «παίζουν» την ατάκα ξανά και ξανά.

2. Κώστας Δόξας: «Δεν σου κάνω τον Άγιο»

Ο Κώστας Δόξας είναι από τους διαγωνιζόμενους που δεν φοβήθηκαν ποτέ την υπερβολή  και αυτή η εμφάνιση το αποδεικνύει στο έπακρο. Ντυμένος ως Γωγώ Τσάμπα, με το τσαχπίνικο ύφος, το παραδοσιακό χορευτικό και το ξεκαρδιστικό acting, ο Δόξας παρέδωσε μια εμφάνιση που δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητη. Οι κριτές λύγιζαν, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και η εμφάνιση πέρασε δικαιωματικά στα highlight της σειράς.

3. Λευθέρης Ελευθερίου: «Τραγίλα»

Σε μία από τις πιο cult στιγμές του YFSF, ο Λευθέρης Ελευθερίου ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε ένα act που έκτοτε αποτελεί σημείο αναφοράς. Με εκρηκτική ενέργεια, χαρακτηριστικές γκριμάτσες, φωνητικά που ισορροπούσαν ανάμεσα στο τραγούδι και την απόλυτη κωμωδία, και μία γενικότερη… οσμή χάους, ο Ελευθερίου έκανε την Ελλάδα να κλαίει από τα γέλια. Η περίφημη «τραγίλα» έγινε ατάκα-θρύλος, ενώ η εμφάνιση θεωρείται από τις πιο viral στην ιστορία του show.

4. Θανάσης Αλευράς: «Τα σφάλματά σου πέλαγα»

Ο Θανάσης Αλευράς έχει χαρίσει στο YFSF μερικές από τις πιο άρτιες και ταυτόχρονα αστείες εμφανίσεις. Η συγκεκριμένη μεταμόρφωσή του σε Στέλλα Κονιτοπούλου ανήκει στη χρυσή του λίστα. Η νησιώτικη προφορά, η κίνηση, η τσαούσα ενέργεια και ο απόλυτος συγχρονισμός με το ύφος της τραγουδίστριας έκαναν τη σκηνή να γεμίσει με έναν συνδυασμό χιούμορ και απόδοσης που μόνο ο Αλευράς θα μπορούσε να φέρει εις πέρας. Οι κριτές δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελάνε.

5. Γιάννης Κρητικός: «Νινα ναι γιαβρούμ»

Ίσως το πιο απρόσμενο act της λίστας. Ο Γιάννης Κρητικός ανέβηκε στη σκηνή ως Momo Chan σε μια εμφάνιση που ξεκινούσε ήδη από τη σύλληψη να είναι απολαυστικά περίεργη. Με εκφράσεις που θύμιζαν anime χαρακτήρα, κινήσεις που έμοιαζαν βγαλμένες από ιαπωνικό show και μία ερμηνεία που συνδύαζε τραγούδι, ελαφριά παράνοια και απίστευτο κωμικό timing, ο Κρητικός παρέδωσε μια performance που γράφτηκε στην ιστορία ως «το πιο unexpected αριστούργημα του YFSF».

 

Οι παραπάνω εμφανίσεις δεν ήταν απλώς αστείες. Ήταν στιγμές καθαρής τηλεοπτικής απόλαυσης που απέδειξαν ότι το YFSF διαθέτει μια μοναδική μαγεία: οι καλλιτέχνες τολμούν να εκτεθούν, να γελάσουν με τον εαυτό τους και να δημιουργήσουν acts που μένουν αξέχαστα. Σε μια τηλεοπτική πραγματικότητα γεμάτη σοβαρότητα, το YFSF υπενθύμιζε πάντα πως η ψυχαγωγία χρειάζεται. Αυτές οι πέντε εμφανίσεις είναι η απόδειξη ότι το γέλιο, όταν συνοδεύεται από δημιουργικότητα, μπορεί να γίνει πραγματική «τέχνη».

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Your Face Sounds Familiar
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Bella Hadid επιστρέφει στις Κάννες και κάνει τη νοσταλγία την απόλυτη τάση

Η Bella Hadid επιστρέφει στις Κάννες και κάνει τη νοσταλγία την απόλυτη τάση

24.05.2026
Επόμενο
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τα μεγάλα φαβορί που διεκδικούν το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερο ΠΟΠ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τα μεγάλα φαβορί που διεκδικούν το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερο ΠΟΠ

24.05.2026

Δες επίσης

«Το Σόι σου»: Η μυστηριώδης ξαδέρφη του Βαγγέλη φέρνει αναστάτωση στο «Χαμπέικο»
TV

«Το Σόι σου»: Η μυστηριώδης ξαδέρφη του Βαγγέλη φέρνει αναστάτωση στο «Χαμπέικο»

22.05.2026
Ο Άγγελος Πετρόπουλος Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου ΣΚΑΪ
Corporate News

Ο Άγγελος Πετρόπουλος Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου ΣΚΑΪ

22.05.2026
O Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων & Ενημέρωσης του Ομίλου Antenna
Corporate News

O Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων & Ενημέρωσης του Ομίλου Antenna

22.05.2026
«Το Σόι σου»: Η ερωτευμένη συνάδελφος που ταράζει τις ισορροπίες!
TV

«Το Σόι σου»: Η ερωτευμένη συνάδελφος που ταράζει τις ισορροπίες!

21.05.2026
Σήμερα ο ημιτελικός του «J2US»: Η αγωνία κορυφώνεται πριν τον τελικό του Σαββάτου
TV

Σήμερα ο ημιτελικός του «J2US»: Η αγωνία κορυφώνεται πριν τον τελικό του Σαββάτου

21.05.2026
Ο Θέμης Γεωργαντάς και το «After Dark» επιστρέφουν στο OPEN, με άκρως «αποκαλυπτική» διάθεση
TV

Ο Θέμης Γεωργαντάς και το «After Dark» επιστρέφουν στο OPEN, με άκρως «αποκαλυπτική» διάθεση

21.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Δημήτρης μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Δημήτρης μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του

20.05.2026
Κώστας Τσουρός: Πρόωρο τέλος για το «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ
TV

Κώστας Τσουρός: Πρόωρο τέλος για το «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ

20.05.2026
ΕΡΤ: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας στη φετινή Eurovision
EUROVISION

ΕΡΤ: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας στη φετινή Eurovision

20.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Προκαλεί, απειλεί και αμφισβητεί η Άγκυρα

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Προκαλεί, απειλεί και αμφισβητεί η Άγκυρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα

Δεν κρατιέται ο Ολυμπιακός! Πέρασε «αέρας» από τη Φενέρ και πάει για την κούπα!

Δεν κρατιέται ο Ολυμπιακός! Πέρασε «αέρας» από τη Φενέρ και πάει για την κούπα!