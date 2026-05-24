MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τα μεγάλα φαβορί που διεκδικούν το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερο ΠΟΠ

Τα μεγάλα φαβορί που διεκδικούν το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερο ΠΟΠ, με τα hit tracks που σάρωσαν τα charts και έγιναν απόλυτα viral

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή της μουσικής έχει ξεκινήσει, με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ να ετοιμάζονται να φωτίσουν τη σκηνή του Tae Kwon Do στις 17 Ιουνίου. Με τη ΔΕΗ να δίνει τον ρυθμό ως Μεγάλος Χορηγός για 6η συνεχόμενη χρονιά, ο πιο ανατρεπτικός θεσμός επιστρέφει για να βραβεύσει τα κομμάτια που καθόρισαν τα trends και «τερμάτισαν» τα charts. Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος βρίσκεται, όπως πάντα, η κατηγορία Καλύτερο Ποπ, εκεί όπου χτυπά ο παλμός των πιο δυνατών ραδιοφωνικών hits και των πιο viral ψηφιακών επιτυχιών που σιγοτραγουδάμε ασταμάτητα.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο ανταγωνισμός αναμένεται να χτυπήσει «κόκκινο». Οι υποψήφιοι δεν είναι απλώς οι αγαπημένοι pop icons της χώρας, αλλά οι καλλιτέχνες που κατάφεραν να μετατρέψουν τα singles τους σε απόλυτα streams, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και κυριαρχώντας στα airplays. Πάμε να δούμε ποιοι διεκδικούν φέτος το μεγάλο βραβείο, τα εντυπωσιακά νούμερα πίσω από τις επιτυχίες τους, αλλά και πού μπορείτε να τους απολαύσετε live αυτή την περίοδο.

Ferto – Akylas

Το «Ferto» από τον Akyla δεν είναι απλώς μια ακόμα ραδιοφωνική επιτυχία, αλλά το κομμάτι-φαινόμενο που ταξίδεψε με τα ελληνικά χρώματα στη σκηνή της Eurovision 2026. Κυκλοφόρησε επίσημα στις 12 Φεβρουαρίου και η πρώτη ζωντανή παρουσίασή του στο exclusive pre-party «Sing For Greece» στις αρχές Μαρτίου έδωσε το σύνθημα για μια σαρωτική πορεία. Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, το επίσημο music video ξεπέρασε τα 3,5 εκατομμύρια views στο YouTube, ενώ το single εκτοξεύτηκε στο Top 50 του Spotify σε χώρες-κλειδιά του θεσμού, όπως η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον εθιστικό, ethnic-pop ρυθμό του και ένα dance break που έγινε αμέσως viral στο TikTok με χιλιάδες αναπαραγωγές από ξένους Eurofans, το «Ferto» απέδειξε ότι η σύγχρονη ελληνική ποπ μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τα charts ολόκληρης της Ευρώπης.

Μετά τον θρίαμβο στη Βιέννη, ο Akylas έχει μετατραπεί στον απόλυτο star της Ευρώπης, με το απίστευτο hype γύρω από το όνομά του να του εξασφαλίζει αποκλειστικές συνεντεύξεις σε κορυφαία διεθνή περιοδικά όπως το Elle, το οποίο τον χαρακτήρισε ως το «νέο global pop icon». Αυτή την ευρωπαϊκή αύρα μεταφέρει τώρα στο στούντιο, όπου βάζει τις τελευταίες πινελιές στο ντεμπούτο προσωπικό του άλμπουμ, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το εκρηκτικό του act στα Mad VMA 2026 και τη μεγάλη του συναυλία στην Τεχνόπολη στις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο του «PRESS START: THE TOUR».

Maniatiko – Lila

Στην ίδια κατηγορία, το απόλυτο φαβορί για να βάλει «φωτιά» στα φετινά βραβεία δεν είναι άλλο από το «Maniatiko» της Lila, το οποίο σκαρφάλωσε στο #1 του ελληνικού Spotify, έγινε απόλυτα viral στο TikTok με ένα εκρηκτικό dance trend και χάρισε στην pop star μια πανάξια υποψηφιότητα για το Καλύτερο Ποπ στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η εκρηκτική performer κατάφερε να παντρέψει με μοναδικό τρόπο τους σύγχρονους urban pop ρυθμούς με παραδοσιακά ηχοχρώματα και στίχους που έγιναν αμέσως σλόγκαν.

Παράλληλα, η LILA κατέκλυσε τα social media και το TikTok με το νέο της single «Ελάττωμα», το οποίο παντρεύει σύγχρονους ήχους με αισθησιακές ανατολίτικες αναφορές. Η επιτυχία αυτή συμπληρώνει μια χρονιά-ορόσημο, κατά την οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Αποτύπωμα», καταλαμβάνοντας τις κορυφαίες θέσεις των ψηφιακών charts.

Lola – Marina Satti

Η Marina Satti συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την ελληνική pop σκηνή με το «LOLA», ένα project που επιβεβαιώνει την πειραματική της φύση και την ικανότητά της να προκαλεί αίσθηση σε κάθε της βήμα. Το music video του «LOLA» καταγράφει ήδη μια εντυπωσιακή πορεία, έχοντας ξεπεράσει τα 3,4 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ την ίδια στιγμή το album της «P.O.P. Too» συνεχίζει να σαρώνει σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Με έναν ήχο που παντρεύει την παράδοση με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά και urban στοιχεία, αποδεικνύει πως η μουσική της δεν γνωρίζει σύνορα, έχοντας χτίσει μια μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα που αποθεώνεται διεθνώς.

Η παρουσία της εκτός συνόρων επεκτείνεται πλέον δυναμικά, καθώς τον Μάιο η Μαρίνα Σάττι πραγματοποιεί εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής, όπως το Τορόντο, η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη. Παράλληλα, μετά τις επιτυχημένες στάσεις της σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως οι Βρυξέλλες, επιστρέφει για μια γεμάτη καλοκαιρινή σεζόν στην Ελλάδα. Με κεντρικούς σταθμούς σημαντικά φεστιβάλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Fwtia – Sicario

Το «Fwtia» από τον Sicario αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα breakthrough tracks της εγχώριας σκηνής, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία στα ελληνικά charts. Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε από την Panik Records, αναδείχθηκε το #1 τραγούδι σε πωλήσεις στην Ελλάδα για το 2025 σύμφωνα με το επίσημο ετήσιο IFPI Digital Singles Chart, ενώ κατέκτησε και την κορυφή ως το track της χρονιάς στο ελληνικό Spotify. Η σαρωτική του πορεία αποτυπώνεται στα νούμερα, καθώς έγινε διαμαντένιο ξεπερνώντας τα 50 εκατομμύρια streaming points, ενώ παράλληλα συμπεριλήφθηκε στο επίσης διαμαντένιο deluxe άλμπουμ του καλλιτέχνη «Χώρα Του Ποτέ» (το οποίο συγκέντρωσε συνολικά πάνω από 470 εκατομμύρια streams). Με τον ατμοσφαιρικό, alternative pop ήχο του και τον εξομολογητικό στίχο, κατάφερε να γίνει ένα διαχρονικό airplay hit, κερδίζοντας δικαιωματικά μια θέση ανάμεσα στα κορυφαία ποπ κομμάτια της περιόδου.

Ο Sicario, ο μυστηριώδης καλλιτέχνης με τη μάσκα, δικαιώνει κάθε προσδοκία, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της εγχώριας σκηνής. Το σπάνιο μουσικό του ταλέντο και η βαθιά του ευαισθησία είχαν φανεί από την παιδική του ηλικία, όταν ως μαθητής μουσικού σχολείου και πολυοργανίστας είχε συγκινήσει με τις ερμηνείες του τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά και τον Μίκη Θεοδωράκη στα «Ηράκλεια 2017». Σήμερα, ο πολυπράγμων performer, που πρόσφατα ξεχώρισε για τη συγκινητική του παρουσία στη μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο, εξαργυρώνει την αγάπη του κοινού με μια σαρωτική πορεία στα charts. Η κυριαρχία του επισφραγίστηκε στο Spotify Wrapped, όπου κατέκτησε την κορυφή της Ελλάδας με το διαμαντένιο hit «Φωτιά», τοποθετώντας συνολικά τέσσερα τραγούδια του στην πρώτη πεντάδα των streams, αποδεικνύοντας ότι, ακόμα και πίσω από τη μάσκα, η αυθεντική καλλιτεχνική του ταυτότητα παραμένει αδύνατον να κρυφτεί.

Alleluia – Ελένη Φουρέιρα

Η «Queen» της ελληνικής pop σκηνής, Ελένη Φουρέιρα, επιστρέφει δυναμικά και διαγωνίζεται στα φετινά Mad VMA με το εντυπωσιακό video clip του «Alleluia», το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,1 εκατομμύρια προβολές στο YouTube!

Η κορυφαία star όμως δεν σταματά εκεί, αφού «έσπασε» τα σύνορα και σε διεθνές επίπεδο, διεκδικώντας το βραβείο Best Performer στα παγκοσμίου φήμης Berlin Music Awards, δίπλα σε ονόματα-μεθήρια όπως η Sabrina Carpenter, η Doja Cat και ο Ed Sheeran.

Το «Alleluia» αποτελεί το απόλυτο hit της χρονιάς και περιλαμβάνεται στον νέο της δίσκο «Hybrid», ο οποίος πλέον κυκλοφορεί και σε μορφή βινυλίου. Το κομμάτι έχει γίνει ήδη πλατινένιο με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, ενώ κατέκτησε την κορυφή στο ραδιοφωνικό airplay και στα ψηφιακά charts για εβδομάδες. Παράλληλα, έγινε το απόλυτο trend στο TikTok, επιβεβαιώνοντας πως η Ελένη ξέρει πάντα πώς να γίνεται viral και να ξεσηκώνει το κοινό.

