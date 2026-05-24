Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 24.05.2026

Θέλεις να δοκιμάσεις τα bleached brows; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πρώτα

Σκέφτεσαι να αποχρωματίσεις τα φρύδια σου; Μάθε τα 5 απαραίτητα tips που θα σε σώσουν από λάθη και θα σου χαρίσουν το απόλυτο, φουτουριστικό look
Μαρία Χατζηγιάννη

Ξέχασε τα «γεμάτα», έντονα φρύδια που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον μας την τελευταία δεκαετία. Η νέα τάση που κάνει θραύση, από το κόκκινο χαλί του Met Gala μέχρι το feed κάθε fashionista στο Instagram, δεν είναι άλλη από τα bleached brows (αποχρωματισμένα φρύδια). Αυτό που κάποτε θεωρούσες extreme επιλογή για editorial φωτογραφήσεις, πλέον έχει γίνει mainstream, «μαλακώνοντας» τα χαρακτηριστικά σου και προσδίδοντας στο πρόσωπό σου μια φουτουριστική, σχεδόν αιθέρια γοητεία.

Αν βλέποντας την Kylie Jenner ή την Kendall Jenner με αυτό το look έχεις μπει στον πειρασμό να δοκιμάσεις τη λεύκανση, σταμάτα για μια στιγμή. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί στρατηγική, καθώς η περιοχή γύρω από τα μάτια σου είναι η πιο ευαίσθητη του προσώπου σου.

5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν πεις το «ναι»:

1. Μην τολμήσεις το DIY

Όσα tutorials κι αν έχεις δει, η λεύκανση στο σπίτι είναι «κόκκινη ζώνη». Η κλασική βαφή μαλλιών είναι πολύ επιθετική για το δέρμα γύρω από τα μάτια σου, ενώ οι αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς ή δακρύρροια. Ένας επαγγελματίας brow artist χρησιμοποιεί ειδικά προϊόντα που σέβονται το pH της επιδερμίδας σου, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

2. Το «πορτοκαλί» σοκ είναι πιθανό

Αν η φυσική σου απόχρωση είναι πολύ σκούρα, μην περιμένεις το αποτέλεσμα να γίνει «πλατινένιο» με την πρώτη. Είναι απόλυτα φυσιολογικό οι τρίχες σου να περάσουν από ένα στάδιο κίτρινου ή πορτοκαλί. Όπως ακριβώς και στα μαλλιά, η χρήση ενός ειδικού toner είναι απαραίτητη για να εξουδετερωθούν οι θερμοί τόνοι και να πετύχεις εκείνο το cool, σκανδιναβικό ξανθό που ονειρεύεσαι.

3. Η ενυδάτωση είναι το «κλειδί»

Η χημική επεξεργασία αλλάζει τη δομή της τρίχας, κάνοντάς την πιο άγρια και σκληρή. Για να διατηρήσεις τα φρύδια σου λαμπερά και υγιή, πρόσθεσε στη βραδινή σου ρουτίνα ένα θρεπτικό έλαιο, όπως το καστορέλαιο, ή ένα serum φρυδιών. Αυτό θα κρατήσει τις τρίχες σου μαλακές και στη θέση τους.

4. Η συντήρηση απαιτεί χρόνο και χρήμα

Τα bleached brows είναι μια δέσμευση. Οι φυσικές σου ρίζες μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και πιθανότατα θα χρειαστεί να επισκέπτεσαι τον ειδικό σου κάθε 2-3 εβδομάδες για να διορθώνεις το χρώμα. Πριν ξεκινήσεις, αναλογίσου αν το budget και το πρόγραμμά σου επιτρέπουν αυτή τη συνεχή συντήρηση.

5. Το μακιγιάζ σου θα χρειαστεί update

Αποχρωματίζοντας τα φρύδια σου, «σβήνεις» το κάδρο του προσώπου σου, γεγονός που αλλάζει τελείως την αρχιτεκτονική του. Για να μην δείχνει το πρόσωπό σου «ξεπλυμένο», θα πρέπει να παίξεις με τις αντιθέσεις. Ένα cat-eye, έντονη μάσκαρα ή ένα bold κραγιόν θα γίνουν οι καλύτεροι σύμμαχοί σου για να διατηρήσεις την ισορροπία και το στυλ σου.

 

