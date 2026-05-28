Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 28.05.2026

Summer 2026: Τα 7 κομμάτια που χρειάζεσαι για την πιο chic γκαρνταρόμπα

Τα 7 ρούχα που ορίζουν τη φετινή σου γκαρνταρόμπα, συνδυάζοντας την απόλυτη άνεση με το αξεπέραστο στυλ της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η δημιουργία μιας ισορροπημένης γκαρνταρόμπας για το καλοκαίρι του 2026 βασίζεται στη στρατηγική επιλογή κομματιών που συνδυάζουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη πρακτικότητα. Η ιδανική capsule συλλογή απαρτίζεται από επτά βασικά στοιχεία, τα οποία έχουν επιλεγεί για την ευελιξία τους, επιτρέποντας αμέτρητους συνδυασμούς που προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση, από την πρωινή καθημερινότητα έως τις βραδινές εξορμήσεις.

Εστιάζοντας σε ποιοτικά υφάσματα όπως το λινό και το μετάξι, καθώς και σε καθαρές σιλουέτες, η συγκεκριμένη γκαρνταρόμπα στοχεύει στη διαχρονικότητα. Πρόκειται για επιλογές που αναδεικνύουν τη σημασία της επένδυσης σε ρούχα τα οποία δεν περιορίζονται από τις εφήμερες τάσεις, αλλά αποτελούν σταθερές αξίες για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση, προσφέροντας άνεση και στυλ σε κάθε βήμα.

Τα 7 «must-have» κομμάτια για το φετινό καλοκαίρι:

1.Παντελόνια με κορδόνι

Ξέχνα τα τζιν για λίγο. Το παντελόνι με κορδόνι στη μέση, είτε σε μεταξωτή είτε σε λινή εκδοχή, είναι η επιλογή που κυριαρχεί. Σου προσφέρει μια αίσθηση χαλαρής πολυτέλειας, όντας ταυτόχρονα το πιο άνετο ρούχο που μπορείς να φορέσεις.

2. Σαγιονάρες με τακούνι

Αν ψάχνεις για το παπούτσι που μεταμορφώνει ένα απλό σύνολο σε μοντέρνο και chic, η σαγιονάρα με τακούνι είναι η απάντηση. Συνδυάζεται ιδανικά με μια αέρινη φούστα ή ένα απλό παντελόνι για μια πιο αναβαθμισμένη σου εμφάνιση.

3. Σορτς με δαντέλα

Η τάση με τις λεπτομέρειες δαντέλας στα τελειώματα των σορτς γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Είναι θηλυκά και απίστευτα εύκολα στο styling. Πρόσθεσε ένα απλό λευκό t-shirt και είσαι έτοιμη για κάθε καλοκαιρινή σου έξοδο.

4. Μπλούζες με λαιμόκοψη «βάρκα»

Η κομψότητα στην πιο απλή της μορφή. Μια μπλούζα με λαιμόκοψη «βάρκα» είναι διαχρονική, προσδίδοντάς σου έναν αέρα αριστοκρατικής απλότητας που κολακεύει κάθε σωματότυπο και ταιριάζει με κάθε κάτω μέρος σου.

5. Λεπτά αθλητικά παπούτσια

Τα ογκώδη αθλητικά δίνουν τη θέση τους σε πιο λεπτές, χαμηλού προφίλ σιλουέτες. Τα slim sneakers είναι η ιδανική επιλογή για τις μεγάλες σου βόλτες το καλοκαίρι, προσφέροντάς σου άνεση χωρίς να θυσιάζεις τον στυλιστικό σου χαρακτήρα.

6. Λινή μπλούζα

Ένα ποιοτικό λινό πουκάμισο είναι η επένδυση του καλοκαιριού. Είναι το ρούχο που θα σε συνοδεύσει από την παραλία μέχρι ένα βραδινό σου δείπνο, προσφέροντάς σου πάντα μια καθαρή, δροσερή και σοφιστικέ αισθητική.

7.Σατέν φούστες

Η σατέν φούστα είναι το απόλυτο ευέλικτο κομμάτι. Με ένα σακάκι και ένα μπλουζάκι γίνεται formal, ενώ με ένα πιο απλό τοπ μεταμορφώνεται στην πιο cool εκδοχή της. Είναι η βάση για ατελείωτα παιχνίδια με το στυλ σου.

Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
Η Natasha Kay παρουσιάσε το νέο της EP «Nightdose» σε μια λαμπερή βραδιά

Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό

Ξυπνάς κουρασμένος; 5 έξυπνα tips για πιο ήρεμο και βαθύ ύπνο

Πώς φεύγει το κόκκινο κρασί από τον καναπέ σου;

Fartlek: H τεχνική που θα αλλάξει για πάντα το τρέξιμό σου

Πώς θα προετοιμάσεις το κρεβάτι σου για τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού

Naomi Osaka: Η custom haute couture εμφάνιση που άλλαξε την έννοια του «tenniscore»

Bella Hadid: Το 90's αξεσουάρ μαλλιών που θα απογειώσει τους κότσους σου

Ιστορική στιγμή στην Κρήτη: Η πρώτη πινακίδα UNESCO στα Μάλια για τα Μινωικά Ανάκτορα

Αν βγεις μαζί τους, ξέχνα το «ένα ποτό και σπίτι» – Αυτά τα 6 ζώδια δεν σταματούν ποτέ

Στην τελική ευθεία – Τι να μην κάνεις ποτέ πριν από τις Πανελλήνιες

