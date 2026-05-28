Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 28.05.2026

Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό

Η Katy Perry ετοιμάζεται να χαρίσει στο κοινό της μια από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές στιγμές του καλοκαιριού στις 25 Αυγούστου
Πόπη Βασιλείου

Η Katy Perry επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή των live εμφανίσεων με μια ανακοίνωση που έκανε αίσθηση στα social media και στη διεθνή μουσική κοινότητα. Η pop superstar θα εμφανιστεί σε μια δωρεάν συναυλία στο San Luis Potosí του Μεξικού, στις 25 Αυγούστου, στο πλαίσιο της Feria Nacional Potosina (FENAPO), μιας από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις της περιοχής που συνδυάζει πολιτισμό, μουσική και ψυχαγωγία.

Η Katy Perry χαμογελάει φορώντας ένα μαύρο φόρεμα, ζώντας τον έρωτα στο πλευρό του Justin Trudeau.
https://www.instagram.com/katyperry/

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ένα προσωπικό video που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram, όπου εμφανίστηκε ενθουσιασμένη και γεμάτη ενέργεια, απευθυνόμενη απευθείας στους fans της. Η Katy Perry δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είχε υποσχεθεί την επιστροφή της στο Μεξικό και πλέον αυτή η στιγμή έφτασε, προσκαλώντας το κοινό της σε ένα «free show» που ήδη έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού.

Η σχέση της τραγουδίστριας με το μεξικανικό κοινό είναι ιδιαίτερα δυνατή, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τον τρόπο που απευθύνθηκε στους θαυμαστές της, τους γνωστούς «KatyGatos», στέλνοντας ένα μήνυμα γεμάτο χαρά και ενθουσιασμό για τη μεγάλη βραδιά που ετοιμάζεται. Το γεγονός ότι η συναυλία θα είναι δωρεάν προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση, καθώς αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές από όλη τη χώρα.

Η Katy Perry σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για την επέτειο του άλμπουμ 143.
www.instagram.com/katyperry

Η εμφάνιση της Katy Perry στο FENAPO αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κορυφαία γεγονότα της φετινής διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της ως μιας από τις πιο αγαπημένες pop καλλιτέχνιδες παγκοσμίως.

Katy Perry Μεξικό ΣΥΝΑΥΛΙΑ
