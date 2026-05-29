Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 29.05.2026

Ιστορική επιτυχία για το «Swim» των BTS που κατακτά την κορυφή του Spotify

Το Swim των BTS σημειώνει ιστορική επιτυχία ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια streams στην πλατφόρμα του Spotify
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι BTS δεν σταματούν να εκπλήσσουν τους θαυμαστές τους, αποδεικνύοντας ότι η μουσική τους διαθέτει μια αστείρευτη δυναμική. Το hit «Swim», το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησαν για το 2026, μόλις ξεπέρασε το φράγμα των 500 εκατομμυρίων streams στο Spotify. Η είδηση, που επιβεβαιώθηκε από την BigHit Music στις 27 Μαΐου, επισφραγίζει την κυριαρχία του συγκροτήματος στα παγκόσμια ψηφιακά charts.

Το «Swim» αποτελεί την αιχμή του δόρατος του 5ου ολοκληρωμένου άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «Arirang». Το συγκεκριμένο project δεν είναι απλώς μια συλλογή τραγουδιών, αλλά ένα φαινόμενο της pop κουλτούρας, αφού κατάφερε το ακατόρθωτο: να παραμείνει στην κορυφή του Billboard 200 στις ΗΠΑ για 3 συνεχόμενες εβδομάδες, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ για καλλιτέχνες της K-pop σκηνής. Παράλληλα, το «Swim» αναρριχήθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100, χαρίζοντας στους BTS την έβδομη πρωτιά τους στο εν λόγω chart.

«Game Time»: Οι Tyla και Future υπογράφουν τον απόλυτο ύμνο του FIFA World Cup 2026!

Από τον εναλλακτικό ήχο στα πειραματικά beats

Το κομμάτι «Swim», με τους στίχους που συνυπογράφει ο RM, ξεχωρίζει για τον upbeat εναλλακτικό χαρακτήρα του, προσφέροντας ένα μήνυμα ανθεκτικότητας απέναντι στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Ωστόσο, ο δίσκος «Arirang» κρύβει και άλλες εκπλήξεις: όλα τα κομμάτια του έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια streams. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το ιδιαίτερο «No. 29», ένα πειραματικό κομμάτι που χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον ήχο της Ιερής Καμπάνας του Μεγάλου Βασιλιά Seongdeok, ενώ επιτυχίες όπως τα «Body to Body» και «Hooligan» συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με πάνω από 200 εκατομμύρια streams έκαστο.

Τα μέλη των BTS ποζάρουν μαζί, αποκαλύπτοντας τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας τους στη Λατινική Αμερική.
Η αναγνώριση στο Λας Βέγκας και το μήνυμα των BTS

Η φετινή χρονιά είναι γεμάτη διακρίσεις για τα επτά μέλη του γκρουπ. Στα πρόσφατα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία στο Λας Βέγκας, οι BTS απέσπασαν 3 σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς». Κατά τη διάρκεια της βράβευσής τους, οι ίδιοι έστειλαν ένα συγκινητικό μήνυμα στους εκατομμύρια θαυμαστές τους: ελπίζουν ότι η μουσική τους θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πηγή δύναμης, παρακινώντας τον καθένα να συνεχίζει να «κολυμπά» με θάρρος, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που συναντά.

«The Gentleman's Club»: Η μεγάλη επιστροφή του YG με άλμπουμ που αλλάζει το κλίμα στο hip hop
«The Gentleman’s Club»: Η μεγάλη επιστροφή του YG με άλμπουμ που αλλάζει το κλίμα στο hip hop

Ρία Ελληνίδου: Πηγαίνει «Σαφάρι» στη Νίκαια και υπόσχεται το απόλυτο hit του καλοκαιριού!
Ρία Ελληνίδου: Πηγαίνει «Σαφάρι» στη Νίκαια και υπόσχεται το απόλυτο hit του καλοκαιριού!

Αντώνης Ρέμος: Το throwback βίντεο με τον Γιώργο Νταλάρα από το 2004
Αντώνης Ρέμος: Το throwback βίντεο με τον Γιώργο Νταλάρα από το 2004

Η Jennifer Lopez τραγούδησε το «Total Eclipse of the Heart» και έγινε viral
Η Jennifer Lopez τραγούδησε το «Total Eclipse of the Heart» και έγινε viral

Ο Νίνο γυρίζει το χρόνο πίσω με ένα TikTok – Flashback στο «Σε Παρακαλώ» του 2003
Ο Νίνο γυρίζει το χρόνο πίσω με ένα TikTok – Flashback στο «Σε Παρακαλώ» του 2003

Champions League αλά «Ελληνικά»: Ο αθλητικός ύμνος έγινε ζεϊμπέκικο
Champions League αλά «Ελληνικά»: Ο αθλητικός ύμνος έγινε ζεϊμπέκικο

«Σπάστε τα»: Το νέο λαϊκό anthem της Αναστασίας είναι εδώ
«Σπάστε τα»: Το νέο λαϊκό anthem της Αναστασίας είναι εδώ

«Τι σου χρωστάω»: To απόλυτο καλοκαιρινό hit ήρθε από την Έλλη Κοκκίνου
«Τι σου χρωστάω»: To απόλυτο καλοκαιρινό hit ήρθε από την Έλλη Κοκκίνου

Από το «Bangaranga» μέχρι το «Jalla» αυτά είναι τα τραγούδια της Eurovision που «σαρώνουν» στην Ελλάδα
Από το «Bangaranga» μέχρι το «Jalla» αυτά είναι τα τραγούδια της Eurovision που «σαρώνουν» στην Ελλάδα

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

