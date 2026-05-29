Ιστορική επιτυχία για το «Swim» των BTS που κατακτά την κορυφή του Spotify

Οι BTS δεν σταματούν να εκπλήσσουν τους θαυμαστές τους, αποδεικνύοντας ότι η μουσική τους διαθέτει μια αστείρευτη δυναμική. Το hit «Swim», το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησαν για το 2026, μόλις ξεπέρασε το φράγμα των 500 εκατομμυρίων streams στο Spotify. Η είδηση, που επιβεβαιώθηκε από την BigHit Music στις 27 Μαΐου, επισφραγίζει την κυριαρχία του συγκροτήματος στα παγκόσμια ψηφιακά charts.

Το «Swim» αποτελεί την αιχμή του δόρατος του 5ου ολοκληρωμένου άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «Arirang». Το συγκεκριμένο project δεν είναι απλώς μια συλλογή τραγουδιών, αλλά ένα φαινόμενο της pop κουλτούρας, αφού κατάφερε το ακατόρθωτο: να παραμείνει στην κορυφή του Billboard 200 στις ΗΠΑ για 3 συνεχόμενες εβδομάδες, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ για καλλιτέχνες της K-pop σκηνής. Παράλληλα, το «Swim» αναρριχήθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100, χαρίζοντας στους BTS την έβδομη πρωτιά τους στο εν λόγω chart.

Από τον εναλλακτικό ήχο στα πειραματικά beats

Το κομμάτι «Swim», με τους στίχους που συνυπογράφει ο RM, ξεχωρίζει για τον upbeat εναλλακτικό χαρακτήρα του, προσφέροντας ένα μήνυμα ανθεκτικότητας απέναντι στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Ωστόσο, ο δίσκος «Arirang» κρύβει και άλλες εκπλήξεις: όλα τα κομμάτια του έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια streams. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το ιδιαίτερο «No. 29», ένα πειραματικό κομμάτι που χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον ήχο της Ιερής Καμπάνας του Μεγάλου Βασιλιά Seongdeok, ενώ επιτυχίες όπως τα «Body to Body» και «Hooligan» συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με πάνω από 200 εκατομμύρια streams έκαστο.

Η αναγνώριση στο Λας Βέγκας και το μήνυμα των BTS

Η φετινή χρονιά είναι γεμάτη διακρίσεις για τα επτά μέλη του γκρουπ. Στα πρόσφατα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία στο Λας Βέγκας, οι BTS απέσπασαν 3 σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς». Κατά τη διάρκεια της βράβευσής τους, οι ίδιοι έστειλαν ένα συγκινητικό μήνυμα στους εκατομμύρια θαυμαστές τους: ελπίζουν ότι η μουσική τους θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πηγή δύναμης, παρακινώντας τον καθένα να συνεχίζει να «κολυμπά» με θάρρος, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που συναντά.

