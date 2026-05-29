«Game Time»: Οι Tyla και Future υπογράφουν τον απόλυτο ύμνο του FIFA World Cup 2026!

Το καλοκαίρι του 2026 αποκτά τον δικό του παλμό. Η star από τη Νότια Αφρική, Tyla, ενώνει τις δυνάμεις της με τον κορυφαίο ράπερ Future στο ολοκαίνουργιο single «Game Time», το οποίο κυκλοφορεί επίσημα σήμερα, 29 Μαΐου. Το κομμάτι αποτελεί την τελευταία προσθήκη στο επίσημο μουσικό ρεπερτόριο της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο φέτος υπόσχεται να γεφυρώσει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τον κόσμο του αθλητισμού με την παγκόσμια pop σκηνή.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού είναι μόνο η αρχή. Η Tyla και ο Future ετοιμάζονται για μια ιστορική στιγμή: στις 12 Ιουνίου, θα ανέβουν στη σκηνή του Λος Άντζελες για την επίσημη τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το line-up της βραδιάς αναμένεται να καθηλώσει, καθώς μαζί τους θα βρεθούν καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας όπως οι Rema, Anitta, LISA και Katy Perry, δημιουργώντας ένα event που θα συζητηθεί όσο λίγα.

Η αφρικανική μουσική στην κορυφή του κόσμου

Το «Game Time» δεν είναι απλώς ένα ακόμα τραγούδι, αλλά μια έμπρακτη απόδειξη της κυριαρχίας των Αφρικανών καλλιτεχνών στη διεθνή μουσική βιομηχανία. Η Tyla, μέσα από τη ραγδαία άνοδό της, αποδεικνύει ότι ο ήχος της Αφρικής αποτελεί πλέον τον κεντρικό πυλώνα στα μεγαλύτερα stages του πλανήτη, καθορίζοντας τις τάσεις της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 υπόσχεται μοναδικές συγκινήσεις, απλωμένες σε 3 χώρες που είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους φιλάθλους από κάθε γωνιά της γης. Τα βλέμματα είναι ήδη στραμμένα στην πρεμιέρα, όπου η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη στο επιβλητικό SoFi Stadium του Λος Άντζελες, σε έναν αγώνα που όλοι περιμένουν με αγωνία.

