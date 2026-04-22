Beauty 22.04.2026

Gigi Hadid: Το νέο hair look της έγινε το talk of the season

Η Gigi Hadid εγκαταλείπει το κοντό καρέ και επιστρέφει σε μακριά ξανθά μαλλιά με νέο layered look από τον Δημήτρη Γιαννέτο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Gigi Hadid φαίνεται πως δεν φοβάται καθόλου τις αλλαγές όταν πρόκειται για τα μαλλιά της. Εδώ και αρκετούς μήνες είχε υιοθετήσει ένα κοντό καρέ που έγινε σχεδόν «signature look» της, κομψό, minimal και ιδανικό για να αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της.

Κι όμως, πρόσφατα αποφάσισε να κάνει μια εντυπωσιακή στροφή, αφήνοντας πίσω το κοντό μήκος και επιστρέφοντας σε ένα πιο μακρύ, αέρινο και glam hair look που ήδη έχει αρχίσει να τραβάει τα βλέμματα.

Η αλλαγή της παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο φωτογράφισης για καμπάνια της Tommy Hilfiger μαζί με τον Travis Kelce, όπου η Gigi εμφανίστηκε με πολύ πιο μακριά μαλλιά, σε φωτεινή ξανθή μελί απόχρωση και ένα layered, «feathered» κούρεμα που δίνει έντονη κίνηση και όγκο. Το αποτέλεσμα είναι ένα soft αλλά πολυτελές καλοκαιρινό hair moment που ήδη πολλοί θεωρούν πως θα γίνει το επόμενο μεγάλο trend.

Πίσω από το νέο της look βρίσκεται ο γνωστός hairstylist των celebrities, Δημήτρης Γιαννέτος, ο οποίος δημιούργησε ένα styling που δείχνει εντυπωσιακό αλλά παραμένει πρακτικό. Όπως έχει γίνει γνωστό, το συγκεκριμένο κούρεμα δεν απαιτεί υπερβολικό styling, αφού το βασικό trick είναι ένα απλό στέγνωμα με πιστολάκι και μια στρογγυλή βούρτσα για να δοθεί κίνηση στις άκρες.

Το νέο hair look της Gigi βασίζεται στη φυσικότητα και στη «ζωντανή» υφή των μαλλιών, χωρίς έντονο ίσιωμα ή βαριά προϊόντα, κάτι που το κάνει ιδανικό για το καλοκαίρι. Σε συνδυασμό με μια φωτεινή απόχρωση όπως το butter blonde, το αποτέλεσμα δείχνει λαμπερό, υγιές και απόλυτα σύγχρονο, ακριβώς το είδος αλλαγής που έχει τη δυναμική να γίνει παντού viral μέσα στη σεζόν.

