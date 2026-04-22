Sunday Rose: Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και το designer φόρεμα που έγινε viral

Η κόρη της Nicole Kidman και του Keith Urban, η 17χρονη Sunday Rose, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας χάρη σε μια εμφάνιση που μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Σε μια εποχή όπου κάθε celebrity στιγμή γίνεται άμεσα viral, η νεαρή επέλεξε να παρουσιάσει στο Instagram ένα εντυπωσιακό designer φόρεμα, επιβεβαιώνοντας ότι το στιλ στην οικογένεια είναι… οικογενειακή υπόθεση.

Το συγκεκριμένο φόρεμα ανήκει στη συλλογή Spring 2022 του οίκου Oscar de la Renta και έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα της fashion κοινότητας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ίδια δημιουργία έχει πουληθεί σε resale πλατφόρμα για σχεδόν 6.000 δολάρια, ενώ η αρχική του τιμή άγγιζε τα 12.900 δολάρια, γεγονός που δίνει μια ακόμη πιο «λαμπερή» διάσταση στην επιλογή της.

Αν το δεις πιο προσεκτικά, η εμφάνιση αυτή δεν είναι απλώς μια στιλιστική επιλογή, αλλά και μια ξεκάθαρη δήλωση αισθητικής. Η Sunday Rose φαίνεται να κινείται ήδη σε έναν κόσμο όπου η μόδα υψηλής ραπτικής δεν είναι κάτι μακρινό, αλλά μέρος της καθημερινής της εικόνας. Και κάπου εδώ, η σύγκριση με την τεράστια καριέρα της μητέρας της έρχεται σχεδόν φυσικά.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που σχολίασαν με χιούμορ ότι, δεδομένου του οικογενειακού background, ίσως θα μπορούσε να φορέσει κάτι ακόμη πιο «ιστορικό» από τη ντουλάπα της Nicole Kidman – ακόμα και ένα εμβληματικό κομμάτι όπως ένα haute couture gown από τις πιο διάσημες στιγμές της στο κόκκινο χαλί.

Η πραγματικότητα όμως είναι πιο απλή: η Sunday Rose δείχνει να χτίζει ήδη τη δική της ταυτότητα στον χώρο της μόδας, επιλέγοντας κομμάτια που συνδυάζουν κομψότητα, πολυτέλεια και νεανική αισθητική. Και αυτό είναι που τελικά κάνει την εμφάνισή της να ξεχωρίζει – όχι μόνο το brand, αλλά ο τρόπος που το «φοράει».

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση αυτή δεν είναι απλώς μια ακόμη celebrity στιγμή. Είναι μια ένδειξη ότι η νέα γενιά του Χόλιγουντ δεν ακολουθεί απλώς τα βήματα των γονιών της, αλλά τα επαναπροσδιορίζει με τον δικό της τρόπο.

