Life 17.09.2026

Destination dupes: Οι εναλλακτικοί προορισμοί που προσφέρουν την ίδια μαγεία με τα γνωστά hotspots

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Η αποφυγή του μαζικού τουρισμού σου επιτρέπει να ζήσεις αυθεντικές τοπικές εμπειρίες και να διατηρήσεις την ηρεμία σου καθ' όλη τη διάρκεια της απόδρασης
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Οι "destination dupes" είναι εναλλακτικοί προορισμοί που προσφέρουν παρόμοια εμπειρία με τους δημοφιλείς, αλλά χωρίς τον συνωστισμό.
  • Προσφέρουν προσωπικό χώρο, χρόνο και αυθεντική επαφή με την τοπική κουλτούρα, αποφεύγοντας τις τουριστικές παγίδες.
  • Παρέχουν παρόμοια αισθητική και πολιτισμική απόλαυση με σημαντικά χαμηλότερο κόστος διαμονής, φαγητού και μετακινήσεων.
  • Η επιλογή εναλλακτικών προορισμών συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων και στην ενίσχυση τοπικών κοινωνιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις κουραστεί να σχεδιάζεις τις διακοπές των ονείρων σου μόνο για να βρεθείς στριμωγμένη ανάμεσα σε εκατοντάδες τουρίστες που προσπαθούν να τραβήξουν την ίδια ακριβώς φωτογραφία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Αν οι αδιανόητες ουρές στα αξιοθέατα, οι εξωφρενικές τιμές στη διαμονή και η αίσθηση ότι περπατάς σε ένα θεματικό πάρκο αντί για μια ζωντανή πόλη έχουν αρχίσει να σου χαλάνε τη διάθεση, τότε η τάση των destination dupes είναι η απάντηση που ψάχνεις.

Άνθρωποι με σακίδια περπατούν σε στενό δρόμο, απολαμβάνοντας τις «τυφλές» διακοπές τους.
Pexels

Η νέα αυτή φιλοσοφία στον παγκόσμιο τουρισμό προτείνει την αντικατάσταση των υπερπροβεβλημένων και κορεσμένων προορισμών με λιγότερο γνωστούς, αλλά εξίσου εντυπωσιακούς εναλλακτικούς σταθμούς. Επιλέγοντας πόλεις ή νησιά που μοιράζονται την ίδια αρχιτεκτονική αισθητική, την ίδια γαστρονομική κουλτούρα και την ίδια φυσική ομορφιά με τα μεγάλα hotspots, καταφέρνεις να γλιτώσεις ταλαιπωρία, να προστατεύσεις την τσέπη σου και, κυρίως, να ζήσεις μια αληθινά αυθεντική εμπειρία.

Διάβασε επίσης: «Τυφλές» διακοπές: Πληρώνεις το ταξίδι και μαθαίνεις τον προορισμό λίγο πριν πετάξεις

Η απόδραση από τη μέγγενη του υπερτουρισμού

Όταν επιλέγεις έναν εναλλακτικό προορισμό, το πρώτο πράγμα που κερδίζεις είναι ο προσωπικός σου χώρος και ο χρόνος σου. Αντί να σπαταλάς πολύτιμες ώρες περιμένοντας στην ουρά για ένα τραπέζι σε ένα πολυσύχναστο εστιατόριο ή για την είσοδο σε ένα μουσείο, μπορείς να περιπλανηθείς με την ησυχία σου στα γραφικά σοκάκια, να συνομιλήσεις με τους ντόπιους και να απολαύσεις την ατμόσφαιρα χωρίς το άγχος του συνωστισμού.

Άνθρωπος με βαλίτσα και σακίδιο περπατάει προς τρένο, έτοιμος για «τυφλές» διακοπές.
Pexels

Ίδια αισθητική εμπειρία με σημαντικά χαμηλότερο κόστος

Τα destination dupes προσφέρουν την ίδια ακριβώς οπτική και πολιτισμική απόλαυση με τους διάσημους «διδύμους» τους, αλλά σε ένα κλάσμα της τιμής. Από τη διαμονή σε προσεγμένα ξενοδοχεία μέχρι το καθημερινό φαγητό και τις μετακινήσεις, ο προϋπολογισμός σου αποδίδει πολύ περισσότερο, επιτρέποντάς σου να χαρείς μικρές πολυτέλειες που σε ένα υπερτιμημένο μέρος θα ήταν απλησίαστες.

Ομάδα τουριστών περπατά σε πλακόστρωτο δρόμο μιας ευρωπαϊκής πόλης, απολαμβάνοντας τις «τυφλές» διακοπές τους.
Pexels

Η ανακάλυψη της αυθεντικής τοπικής κουλτούρας

Στις πόλεις που δεν έχουν διαβρωθεί από τον μαζικό τουρισμό, η καθημερινή ζωή κυλά με τους δικούς της, φυσιολογικούς ρυθμούς. Τα μαγαζιά, τα καφέ και οι αγορές εξυπηρετούν κυρίως τους μόνιμους κατοίκους, πράγμα που σημαίνει ότι δοκιμάζεις πραγματικά τοπικές γεύσεις και έρχεσαι σε επαφή με την πραγματική κουλτούρα του τόπου, μακριά από τις τουριστικές παγίδες που στήνονται για τους ανυποψίαστους ταξιδιώτες.

Γυναίκα με βαλίτσα περιμένει σε δρόμο πόλης, έτοιμη για «τυφλές» διακοπές και απρόοπτα ταξίδια.
Pexels

Ηθική και βιώσιμη ταξιδιωτική συμπεριφορά

Η μετατόπιση του τουριστικού ενδιαφέροντος προς λιγότερο δημοφιλείς περιοχές συμβάλλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση των πιεσμένων υποδομών των μεγάλων αστικών κέντρων. Παράλληλα, ενισχύεις οικονομικά τοπικές κοινωνίες που έχουν πραγματικά ανάγκη την τουριστική ανάπτυξη, διανέμοντας τους πόρους σου με έναν πολύ πιο δίκαιο και βιώσιμο τρόπο.

Γυναίκα με κόκκινα μαλλιά και καπέλο ετοιμάζεται για «τυφλές» διακοπές εξερευνώντας ένα άνυδρο τοπίο.
Pexels

Πώς να εντοπίσεις το επόμενο κρυμμένο διαμάντι

Για να βρεις τον επόμενο εναλλακτικό προορισμό σου, αρκεί να κοιτάξεις λίγο πιο πέρα από τους κλασικούς ταξιδιωτικούς χάρτες. Ψάξε για γειτονικές πόλεις με παρόμοια αρχιτεκτονική κληρονομιά, εξερεύνησε παραθαλάσσιους οικισμούς που βρίσκονται στην ίδια ακτογραμμή με τα διάσημα θέρετρα ή εμπιστεύσου τις προτάσεις ταξιδιωτών που αναζητούν την ηρεμία και την ποιότητα στις περιπλανήσεις τους.

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