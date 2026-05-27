Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 27.05.2026

Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits

Ο Drake πέτυχε ένα από τα πιο σημαντικά milestones της καριέρας του, κατακτώντας το ρεκόρ για τα περισσότερα No.1 hits στο Billboard Hot 100
Πόπη Βασιλείου

Ο Drake συνεχίζει να γράφει ιστορία στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, κατακτώντας ένα ακόμη εντυπωσιακό επίτευγμα που τον φέρνει ακόμη πιο κοντά στην κορυφή των μεγαλύτερων καλλιτεχνών όλων των εποχών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο δημοφιλής rapper έγινε ο male solo artist με τα περισσότερα No.1 hits στην ιστορία του Billboard Hot 100, ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που για χρόνια συνδεόταν με τον Michael Jackson.

Ο Drake στη σκηνή φορώντας γαλάζιο γιλέκο και κρατώντας μικρόφωνο.
Ο Drake σε ζωντανή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.

Το νέο αυτό επίτευγμα τον τοποθετεί στην 5η θέση της συνολικής all-time λίστας, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του κυριαρχία στη μουσική σκηνή και τη σταθερή του παρουσία στα charts. Με μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες, συνεργασίες και διαδοχικά hits, ο Drake έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα μοναδικό μουσικό αποτύπωμα που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Λίγο μετά την είδηση του ρεκόρ, ο Drake μοιράστηκε τη στιγμή με τους fans του μέσω Instagram, επιλέγοντας έναν πιο προσωπικό και συμβολικό τρόπο έκφρασης. Στην ανάρτησή του συμπεριέλαβε και στίχους που σχολιάζουν τη διαδρομή και την πίεση της επιτυχίας, γράφοντας: «Neck broke from carrying the chain / Back broke from carrying the game / Records broken carry on my name / Carry on carry on». Το μήνυμα αυτό αποτυπώνει τη δική του οπτική για την πορεία του στη μουσική βιομηχανία και το βάρος της συνεχούς επιτυχίας.

Το νέο αυτό ρεκόρ δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη διάκριση, αλλά ένα σημείο καμπής στην καριέρα του Drake, ο οποίος δείχνει πως δεν περιορίζεται σε μια εποχή ή ένα συγκεκριμένο κύμα επιτυχίας, αλλά εξελίσσεται συνεχώς μαζί με τη μουσική βιομηχανία.

Drake Billboard
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κάθε νέο chart achievement λειτουργεί πλέον σαν επιβεβαίωση της σταθερής του θέσης στην παγκόσμια σκηνή, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη συζήτηση γύρω από το πού μπορεί να φτάσει συνολικά η καριέρα του τα επόμενα χρόνια.

Billboard Hot 100 Drake MICHAEL JACKSON μουσική
Νίνα Μαζάνη: Η συνεργασία με τον Κώστα Λειβαδά στο νέο της τραγούδι με τίτλο «Θαύμα της Φύσης»

