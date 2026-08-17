Celeb World 17.08.2026

Η Άννα Βίσση «εισέβαλε» στο δωμάτιο της Σοφίας Καρβέλα και έκλεψε την παράσταση

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Η Σοφία Καρβέλα πήγε να δείξει το outfit της στην κάμερα, όμως η Άννα Βίσση χτύπησε την πόρτα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πήρε πάνω της ολόκληρο το βίντεο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση εισέβαλε απρόσμενα στο δωμάτιο της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα, ενώ εκείνη βιντεοσκοπούσε.
  • Η εμφάνιση της Βίσση, με χαλαρό look, άλλαξε το περιεχόμενο του βίντεο της κόρης της.
  • Η Σοφία Καρβέλα σχολίασε χιουμοριστικά την εμφάνιση της μητέρας της, λέγοντας πως είναι πιο διάσημη.
  • Η στιγμή αυτή έδειξε την Άννα Βίσση σε μια πιο χαλαρή, καθημερινή εκδοχή της, μακριά από τη δημόσια εικόνα της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση κατάφερε για ακόμη μία φορά να κλέψει την παράσταση, αυτή τη φορά χωρίς να βρίσκεται σε σκηνή ή σε κάποιο τηλεοπτικό πλατό. Η τραγουδίστρια «εισέβαλε» απρόσμενα στο δωμάτιο της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα, τη στιγμή που εκείνη τραβούσε βίντεο με το κινητό της και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάφερε να αλλάξει εντελώς το περιεχόμενο του βίντεο. Η Σοφία στεκόταν μπροστά στην κάμερα και παρουσίαζε τα ρούχα που είχε επιλέξει για τη βόλτα της, όταν η Άννα Βίσση χτύπησε την πόρτα.

Η Άννα Βίσση με εντυπωσιακή εμφάνιση στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξης στον Μανώλη Μητσιά.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Αρχικά, η κόρη της της φώναξε πως ήταν απασχολημένη, όμως τελικά της άνοιξε και η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο πλάνο με ένα άκρως χαλαρό look, φορώντας μαύρη φόρμα, έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα και κρατώντας ένα ρόφημα στο χέρι. Η αντίδραση της Σοφίας Καρβέλα ήταν απολαυστική, καθώς βλέποντας τη διάσημη μητέρα της να της κλέβει κυριολεκτικά το πλάνο, σχολίασε με χιούμορ: «Ω Θεέ μου, είναι η μητέρα μου, είναι πιο διάσημη από μένα, πρέπει να κλείσω».

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Η αυθόρμητη αυτή οικογενειακή στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και φυσικά δεν άργησε να τραβήξει το ενδιαφέρον. Η Σοφία Καρβέλα προσπάθησε να συνεχίσει αυτό που έκανε, όμως η παρουσία της Άννας Βίσση ήταν αρκετή για να αλλάξει την ισορροπία μπροστά στην κάμερα. Άλλωστε, όπως φαίνεται, η τραγουδίστρια έχει τον δικό της τρόπο να γίνεται πρωταγωνίστρια ακόμη και όταν δεν το επιδιώκει.

Η Σοφία Καρβέλα, μάλιστα, φρόντισε να συνοδεύσει το στιγμιότυπο και με μια χαρακτηριστική λεζάντα, γράφοντας: «Η αγαπητή μου μαμά κλέβει την παράσταση ως συνήθως». Με αυτόν τον τρόπο σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη εμφάνιση της μητέρας της και έδωσε ακόμη μία γεύση από τη σχέση των δύο γυναικών.

https://www.instagram.com/thesofiakarvela/
https://www.instagram.com/thesofiakarvela/

Η συγκεκριμένη στιγμή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή παρουσιάζει την Άννα Βίσση μακριά από τη λαμπερή εικόνα που τη συνοδεύει στις δημόσιες εμφανίσεις της. Με μια απλή μαύρη φόρμα, πιασμένα μαλλιά και ένα ρόφημα στο χέρι, εμφανίστηκε εντελώς χαλαρή, σαν να έκανε μια συνηθισμένη επίσκεψη στο δωμάτιο της κόρης της. Και κάπου εκεί βρίσκεται και η γοητεία του συγκεκριμένου στιγμιότυπου, αφού δεν χρειάστηκε τίποτα περισσότερο για να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Άννα Βίσση
https://www.instagram.com/thesofiakarvela/

Η Σοφία Καρβέλα, από την πλευρά της, φαίνεται πως έχει μάθει να αντιμετωπίζει με χιούμορ τέτοιες στιγμές. Το γεγονός ότι σταμάτησε το βίντεο λέγοντας πως η μητέρα της είναι πιο διάσημη από εκείνη δείχνει και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζει τη σχέση τους. Η Άννα Βίσση είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες τραγουδίστριες και η παρουσία της είναι αρκετή για να μετατρέψει ακόμη και ένα απλό βίντεο από ένα δωμάτιο σε μια μικρή viral στιγμή.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ Σοφία Καρβέλα
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