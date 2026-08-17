Ο Karl-Anthony Towns των Knicks παντρεύτηκε τη Jordyn Woods παρουσία πλήθους διασήμων

Ο αστέρας του NBA και η γνωστή καλλονή ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας σε ένα ονειρικό σκηνικό δίπλα στον ωκεανό

Με μια ματιά Ο Karl-Anthony Towns και η Jordyn Woods παντρεύτηκαν στο Μαλιμπού με θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η νύφη φόρεσε λευκή στράπλες τουαλέτα με δαντελένια λεπτομέρεια, ενώ ο γαμπρός κλασικό μαύρο σμόκιν.

Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι, όπως η Kylie Jenner, ο Justin Bieber και ο Timothée Chalamet.

Το ζευγάρι, που γνωρίζεται από το 2020, στάθηκε δίπλα ο ένας στον άλλον σε δύσκολες στιγμές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Παντρεύτηκαν ο σταρ του NBA, Karl-Anthony Towns, και η γνωστή καλλονή και επιχειρηματίας, Jordyn Woods. Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το περασμένο Σάββατο σε μια ονειρική, star-studded τελετή στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας, η οποία έλαβε χώρα σε έναν ειδυλλιακό εξωτερικό χώρο με θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό, διακοσμημένο με αμέτρητα λευκά λουλούδια.

Η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας μια εντυπωσιακή στράπλες, λευκή τουαλέτα σε γραμμή που αγκάλιαζε το σώμα, συνοδευόμενη από ασορτί σιφόν ουρά και μια ιδιαίτερη δαντετένια λεπτομέρεια-κασκόλ γύρω από την κλείδα της, η οποία χάριζε μια Old Hollywood πινελιά στην εμφάνισή της. Ο γαμπρός εμφανίστηκε εξίσου κομψός, επιλέγοντας ένα κλασικό μαύρο σμόκιν και μαύρα επίσημα παπούτσια.

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Η λίστα των καλεσμένων θύμιζε εκδήλωση στο Hollywood, καθώς μεταξύ των A-listers που έδωσαν το παρών ήταν η Kylie Jenner, ο Timothée Chalamet, ο Justin Bieber, η Hailey Bieber, ο Michael B. Jordan, ο Ben Stiller και η Jada Pinkett-Smith. Παρόντες ήταν φυσべく και συμπαίκτες του Towns από τους New York Knicks, όπως οι Jalen Brunson και OG Anunoby, ενώ όλοι οι καλεσμένοι τήρησαν dress code σε μαύρες αποχρώσεις.

Η σχέση του ζευγαριού μετράει χρόνια βαθιάς σύνδεσης, καθώς γνωρίζονταν από κοινούς φίλους πριν γίνουν ζευγάρι το 2020. Μέσα από δύσκολες στιγμές, όπως η απώλεια γονιών και σοβαροί τραυματισμοί, οι δυο τους στάθηκαν ακράδαντα ο ένας στον άλλον, φτάνοντας τελικά στον αρραβώνα τους τον περασμένο Δεκέμβριο και τώρα στον λαμπερό τους γάμο.

Μετά την τελετή, οι καλεσμένοι διασκέδασαν με customized hoodies που έγραφαν «Married in 5» και γευστικά δώρα από γνωστή αλυσίδα burger, γιορτάζοντας την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του.

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