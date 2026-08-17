Celeb News 17.08.2026

Ο Karl-Anthony Towns των Knicks παντρεύτηκε τη Jordyn Woods παρουσία πλήθους διασήμων

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο αστέρας του NBA και η γνωστή καλλονή ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας σε ένα ονειρικό σκηνικό δίπλα στον ωκεανό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Karl-Anthony Towns και η Jordyn Woods παντρεύτηκαν στο Μαλιμπού με θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό.
  • Η νύφη φόρεσε λευκή στράπλες τουαλέτα με δαντελένια λεπτομέρεια, ενώ ο γαμπρός κλασικό μαύρο σμόκιν.
  • Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι, όπως η Kylie Jenner, ο Justin Bieber και ο Timothée Chalamet.
  • Το ζευγάρι, που γνωρίζεται από το 2020, στάθηκε δίπλα ο ένας στον άλλον σε δύσκολες στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Παντρεύτηκαν ο σταρ του NBA, Karl-Anthony Towns, και η γνωστή καλλονή και επιχειρηματίας, Jordyn Woods. Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το περασμένο Σάββατο σε μια ονειρική, star-studded τελετή στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας, η οποία έλαβε χώρα σε έναν ειδυλλιακό εξωτερικό χώρο με θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό, διακοσμημένο με αμέτρητα λευκά λουλούδια.

https://www.instagram.com/pagesix/
https://www.instagram.com/pagesix/

Η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας μια εντυπωσιακή στράπλες, λευκή τουαλέτα σε γραμμή που αγκάλιαζε το σώμα, συνοδευόμενη από ασορτί σιφόν ουρά και μια ιδιαίτερη δαντετένια λεπτομέρεια-κασκόλ γύρω από την κλείδα της, η οποία χάριζε μια Old Hollywood πινελιά στην εμφάνισή της. Ο γαμπρός εμφανίστηκε εξίσου κομψός, επιλέγοντας ένα κλασικό μαύρο σμόκιν και μαύρα επίσημα παπούτσια.

Διάβασε επίσης: Θάλεια Ματίκα – Τάσος Ιορδανίδης: Χέρι χέρι στη Λιουμπλιάνα, με φόντο ένα ταξίδι σαν παραμύθι

Η λίστα των καλεσμένων θύμιζε εκδήλωση στο Hollywood, καθώς μεταξύ των A-listers που έδωσαν το παρών ήταν η Kylie Jenner, ο Timothée Chalamet, ο Justin Bieber, η Hailey Bieber, ο Michael B. Jordan, ο Ben Stiller και η Jada Pinkett-Smith. Παρόντες ήταν φυσべく και συμπαίκτες του Towns από τους New York Knicks, όπως οι Jalen Brunson και OG Anunoby, ενώ όλοι οι καλεσμένοι τήρησαν dress code σε μαύρες αποχρώσεις.

https://www.instagram.com/pagesix/
https://www.instagram.com/pagesix/
https://www.instagram.com/pagesix/
https://www.instagram.com/pagesix/

Η σχέση του ζευγαριού μετράει χρόνια βαθιάς σύνδεσης, καθώς γνωρίζονταν από κοινούς φίλους πριν γίνουν ζευγάρι το 2020. Μέσα από δύσκολες στιγμές, όπως η απώλεια γονιών και σοβαροί τραυματισμοί, οι δυο τους στάθηκαν ακράδαντα ο ένας στον άλλον, φτάνοντας τελικά στον αρραβώνα τους τον περασμένο Δεκέμβριο και τώρα στον λαμπερό τους γάμο.

https://www.instagram.com/pagesix/
https://www.instagram.com/pagesix/

Μετά την τελετή, οι καλεσμένοι διασκέδασαν με customized hoodies που έγραφαν «Married in 5» και γευστικά δώρα από γνωστή αλυσίδα burger, γιορτάζοντας την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hollywood Jordyn Woods Karl-Anthony Towns ΓΑΜΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Βασίλης Μπισμπίκης: Χορεύει κρητικά στην ψησταριά και η Δέσποινα Βανδή τον «δίνει» στεγνά

Βασίλης Μπισμπίκης: Χορεύει κρητικά στην ψησταριά και η Δέσποινα Βανδή τον «δίνει» στεγνά

17.08.2026
Επόμενο
Η Άννα Βίσση «εισέβαλε» στο δωμάτιο της Σοφίας Καρβέλα και έκλεψε την παράσταση

Η Άννα Βίσση «εισέβαλε» στο δωμάτιο της Σοφίας Καρβέλα και έκλεψε την παράσταση

17.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο γιος του George Clooney μεγαλώνει του μοιάζει όλο και πιο πολύ
Celeb News

Ο γιος του George Clooney μεγαλώνει του μοιάζει όλο και πιο πολύ

17.08.2026
Η Άννα Βίσση «εισέβαλε» στο δωμάτιο της Σοφίας Καρβέλα και έκλεψε την παράσταση
Celeb News

Η Άννα Βίσση «εισέβαλε» στο δωμάτιο της Σοφίας Καρβέλα και έκλεψε την παράσταση

17.08.2026
Βασίλης Μπισμπίκης: Χορεύει κρητικά στην ψησταριά και η Δέσποινα Βανδή τον «δίνει» στεγνά
Celeb News

Βασίλης Μπισμπίκης: Χορεύει κρητικά στην ψησταριά και η Δέσποινα Βανδή τον «δίνει» στεγνά

17.08.2026
Το καταφύγιο ευεξίας στον Μυστρά που επέλεξε η Κατερίνα Καραβάτου για απόλυτη χαλάρωση
Celeb News

Το καταφύγιο ευεξίας στον Μυστρά που επέλεξε η Κατερίνα Καραβάτου για απόλυτη χαλάρωση

17.08.2026
Θάλεια Ματίκα – Τάσος Ιορδανίδης: Χέρι χέρι στη Λιουμπλιάνα, με φόντο ένα ταξίδι σαν παραμύθι
Celeb News

Θάλεια Ματίκα – Τάσος Ιορδανίδης: Χέρι χέρι στη Λιουμπλιάνα, με φόντο ένα ταξίδι σαν παραμύθι

17.08.2026
Η Salma Hayek κρατάει τον εγγονό της στην αγκαλιά σε ένα video γεμάτο αγάπη
Celeb News

Η Salma Hayek κρατάει τον εγγονό της στην αγκαλιά σε ένα video γεμάτο αγάπη

17.08.2026
Η Δανάη Μπάρκα και η Αννίτα Πάνια σε ξέφρενο γλέντι σε παραδοσιακό πανηγύρι
Celeb News

Η Δανάη Μπάρκα και η Αννίτα Πάνια σε ξέφρενο γλέντι σε παραδοσιακό πανηγύρι

17.08.2026
Cristiano Ronaldo – Georgina Rodríguez: Ο γάμος στο σπίτι τους που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Cristiano Ronaldo – Georgina Rodríguez: Ο γάμος στο σπίτι τους που κανείς δεν περίμενε

17.08.2026
Hayden Panettiere: Πέθανε ξαφνικά η γνωστή ηθοποιός σε ηλικία 36 ετών
Celeb News

Hayden Panettiere: Πέθανε ξαφνικά η γνωστή ηθοποιός σε ηλικία 36 ετών

17.08.2026
Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές

Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές

Από την πρώτη γουλιά καταλαβαίνεις διακοπές: 5 ποτά που «φωνάζουν» καλοκαίρι

Από την πρώτη γουλιά καταλαβαίνεις διακοπές: 5 ποτά που «φωνάζουν» καλοκαίρι

Το πιο δροσερό workout γίνεται στη θάλασσα: 3 εύκολες ασκήσεις

Το πιο δροσερό workout γίνεται στη θάλασσα: 3 εύκολες ασκήσεις

Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι

Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι

Πριν φτιάξεις την καλοκαιρινή σου σαλάτα, δες αυτό – Τα λάθη στο πλύσιμο που κάνουν σχεδόν όλοι

Πριν φτιάξεις την καλοκαιρινή σου σαλάτα, δες αυτό – Τα λάθη στο πλύσιμο που κάνουν σχεδόν όλοι

Beach, ήλιος και βιβλίο: 4 ιστορίες που θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα στην παραλία

Beach, ήλιος και βιβλίο: 4 ιστορίες που θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα στην παραλία

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση