Μουσική 14.09.2026

U2: 50 χρόνια μουσικής και μία μεγάλη τιμή που τους φέρνει ξανά στο προσκήνιο

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Οι U2 ανακηρύχθηκαν MusiCares 2027 Persons of the Year και θα τιμηθούν στη μεγάλη gala βραδιά κατά τη διάρκεια του Grammy weekend
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι U2 ανακοινώθηκαν ως MusiCares Persons of the Year 2027, τιμώμενοι για τη μουσική τους πορεία και την κοινωνική τους προσφορά.
  • Η βράβευση θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου 2027 στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια του Grammy weekend.
  • Το συγκρότημα συμπληρώνει 50 χρόνια μουσικής πορείας και έχει υποστηρίξει ζητήματα όπως η παγκόσμια υγεία και η ψυχική υγεία.
  • Είναι η πρώτη φορά που οι U2 τιμώνται ως συγκρότημα, ενώ ο Bono είχε βραβευτεί ατομικά το 2003.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι U2 ετοιμάζονται να γράψουν ακόμη μία σημαντική σελίδα στην ιστορία τους, καθώς ανακοινώθηκαν ως τα MusiCares Persons of the Year 2027. Οι Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. θα τιμηθούν για τη συνολική τους πορεία στη μουσική, αλλά και για τη διαχρονική τους προσφορά σε κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς.

https://www.instagram.com/u2/
https://www.instagram.com/u2/

Η μεγάλη βραδιά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027, κατά τη διάρκεια του Grammy weekend, στο Peacock Theater του Los Angeles. Η φετινή διοργάνωση φέρνει μάλιστα μια αλλαγή, αφού η εκδήλωση μεταφέρεται σε νέο χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους fans να βρεθούν κοντά στους U2 και να παρακολουθήσουν από κοντά τη σημαντική αυτή στιγμή.

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Η τιμή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς ότι οι U2 συμπληρώνουν περίπου 50 χρόνια κοινής μουσικής διαδρομής. Παράλληλα με τις επιτυχίες, τις περιοδείες και τα albums που σημάδεψαν διαφορετικές γενιές, το συγκρότημα έχει χρησιμοποιήσει τη φωνή και την επιρροή του για να στηρίξει σημαντικές κοινωνικές δράσεις.

https://www.instagram.com/u2/
https://www.instagram.com/u2/

Η MusiCares αναγνωρίζει τη συμβολή των U2 σε ζητήματα όπως η παγκόσμια υγεία, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η ψυχική υγεία, η απεξάρτηση και η μουσική εκπαίδευση. Ο Bono είχε ήδη τιμηθεί ατομικά ως Person of the Year το 2003, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται στους U2 ως συγκρότημα.

https://www.instagram.com/u2/
https://www.instagram.com/u2/

Και οι ίδιοι οι U2 θέλησαν να αφιερώσουν την τιμή στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε συναυλία και κάθε δίσκο. Όπως σημείωσαν, η πορεία τους δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους παραγωγούς, τους engineers, τους τεχνικούς, τους ανθρώπους που στήνουν τις σκηνές και φυσικά το κοινό που τους ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Με αυτή την τιμή, οι U2 δεν γιορτάζουν μόνο τις πέντε δεκαετίες μουσικής τους πορείας. Γιορτάζουν και όλους τους ανθρώπους που τους βοήθησαν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: να γράφουν μουσική, να γεμίζουν στάδια και να συνεχίζουν να «rock the boat» όταν κάτι αξίζει να αλλάξει.

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