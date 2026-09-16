Celeb World 16.09.2026

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το συγκινητικό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη με κρητική μαντινάδα

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Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με κρητική μαντινάδα, αναδεικνύοντας την καθαρή ψυχή του
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με κρητική μαντινάδα.
  • Τον χαρακτήρισε καλλιτέχνη με «καθαρή ψυχή» και ανέδειξε την αθέατη φιλανθρωπική του δράση.
  • Η Πρωτοψάλτη δημοσιοποίησε τον αποχαιρετισμό της μέσω Instagram, με το τραγούδι «Fragile».
  • Ο Μαζωνάκης είχε δημοσιεύσει βίντεο όπου τραγουδούσε επιτυχίες της Πρωτοψάλτη, δείχνοντας αμοιβαίο σεβασμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αποχαιρετά τον αγαπημένο της συνάδελφο, αναδεικνύοντας την καθαρή ψυχή και την αθέατη φιλανθρωπική του δράση. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μία από τις πιο αγαπητές και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, επέλεξε να αποχαιρετήσει τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη με έναν ιδιαίτερο και βαθιά συγκινητικό τρόπο. Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος θρηνεί την απώλεια ενός ξεχωριστού ανθρώπου και καλλιτέχνη, η Πρωτοψάλτη τίμησε τη μνήμη του με μια κρητική μαντινάδα, η οποία αντικατοπτρίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση που έτρεφε για εκείνον.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε κόκκινη καρέκλα κριτή.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει καθισμένος σε μια χαρακτηριστική κόκκινη καρέκλα.

Ένας καλλιτέχνης με «καθαρή ψυχή»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χαρακτηριζόταν από πολλούς συναδέλφους του, και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη δεν αποτελούσε εξαίρεση, ως ένας καλλιτέχνης με «καθαρή ψυχή». Η ικανότητά του να ερμηνεύει τραγούδια από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, σε συνδυασμό με την αθόρυβη, αλλά ουσιαστική, φιλανθρωπική του δράση, τον είχαν καταστήσει ιδιαίτερα αγαπητό. Πολλοί ήταν εκείνοι που μιλούσαν για την ανιδιοτελή του προσφορά, η οποία παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μέσα από ένα συγκινητικό story στο Instagram, δημοσιοποίησε την τελευταία της ανάμνηση για τον Μαζωνάκη. Συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το τραγούδι «Fragile» του Στινγκ, έστειλε το δικό της μήνυμα. Παρόλο που δεν είχαν μοιραστεί την ίδια σκηνή, η αμοιβαία εκτίμηση και ο σεβασμός μεταξύ τους ήταν εμφανής. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης στα social media, στο οποίο τραγουδούσε επιτυχίες της Πρωτοψάλτη, όπως η «Σωτηρία της ψυχής», αποδεικνύοντας πόσο βαθιά τον άγγιζε η μουσική της.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κρατά ένα φλιτζάνι τσάι.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε μια ήρεμη στιγμή, κρατώντας ένα φλιτζάνι τσάι.

Η κρητική μαντινάδα του αποχαιρετισμού

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια μαντινάδα που συγκίνησε: «Στον κάτω κόσμο η χαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μες τον Άδη μπαίνει». Με αυτήν την ποιητική έκφραση, η τραγουδίστρια αποτύπωσε την απώλεια και την θλίψη της, ευχόμενη «Καλό ταξίδι Γιωργάκη». Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλές άγνωστες πτυχές της ζωής του, ιδίως όσον αφορά την κρυφή του φιλανθρωπική δράση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με κλαδευτήρι στα χέρια, κόβει κλαδιά σε ένα fun post που τον δείχνει να ασχολείται με την κηπουρική.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Ανέκυψαν ιστορίες για την ανώνυμη βοήθεια που παρείχε σε εκατοντάδες οικογένειες και ανθρώπους που είχαν ανάγκη, χωρίς ποτέ να επιδιώξει την προβολή ή την αναγνώριση. Αυτή η πτυχή της προσωπικότητάς του υπογραμμίζει την αληθινή του αξία και την ουσιαστική του προσφορά στην κοινωνία. Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της ελληνικής μουσικής. Η μνήμη του, όμως, θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το πλούσιο έργο του και τις ιστορίες ανθρωπιάς που αποκαλύπτονται.

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ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Μαντινάδα
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