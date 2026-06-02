Ariana Grande: Η υπερπολυτελής κατοικία στο Λονδίνο από τα γυρίσματα του «Wicked» βγαίνει προς πώληση

Με τιμή που αγγίζει τα 16,95 εκατομμύρια λίρες, το σπίτι της Ariana Grande στο Hampstead Heath γίνεται ένα από τα πιο συζητημένα ακίνητα της αγοράς

Η αγορά πολυτελών ακινήτων στο Λονδίνο αποκτά ξανά διεθνές ενδιαφέρον, αυτή τη φορά με αφορμή την κατοικία όπου διέμεινε η Ariana Grande κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Wicked». Πρόκειται για μια υπερπολυτελή κατοικία στο συγκρότημα Buxmead, στην περίφημη λεωφόρο Bishops του Hampstead Heath, η οποία βγαίνει προς πώληση έναντι 16,95 εκατομμυρίων λιρών, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον τόσο της αγοράς ακινήτων όσο και των fans της παγκόσμιας pop star.

Αν θέλεις να πάρεις μια γεύση από το πού έζησε η Ariana Grande κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο απαιτητικά κινηματογραφικά projects της καριέρας της, το συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι απλώς μια κατοικία, αλλά ένα σύμβολο απόλυτης πολυτέλειας, ιδιωτικότητας και υψηλής αισθητικής στο Λονδίνο. Το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στο Buxmead, ένα από τα πιο αποκλειστικά και ασφαλή συγκροτήματα κατοικιών της βρετανικής πρωτεύουσας, γνωστό για το επίπεδο ιδιωτικότητας που προσφέρει. Εκεί διέμεινε η Ariana Grande κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Wicked, επιλέγοντας έναν χώρο που συνδύαζε απόλυτη ασφάλεια και εύκολη πρόσβαση στα Elstree Studios, όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα.

Η κατοικία ξεχωρίζει για την επιβλητική της αρχιτεκτονική και την έκταση που αγγίζει τα 900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας εμπειρία διαμονής που θυμίζει περισσότερο ιδιωτικό resort παρά συμβατικό σπίτι. Η υπερπολυτελής κατοικία εκτείνεται σε δύο επίπεδα και περιλαμβάνει πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια, με σχεδιασμό που δίνει έμφαση στην άνεση και την ιδιωτικότητα.

Στον κύριο όροφο θα βρεις ένα μεγάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό με τηλεόραση, μπαρ και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ενώ η κύρια κρεβατοκάμαρα-σουίτα διαθέτει δύο δωμάτια-ντουλάπες. Ένα ιδιωτικό ασανσέρ συνδέει τα επίπεδα, οδηγώντας στο κάτω μέρος όπου βρίσκονται αίθουσα κινηματογράφου, γυμναστήριο, game room, γραφείο και επιπλέον χώροι φιλοξενίας. Το υπόγειο γκαράζ έξι θέσεων ολοκληρώνει την εικόνα ενός ακινήτου σχεδιασμένου για απόλυτη άνεση.

Οι ένοικοι του Buxmead έχουν πρόσβαση σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις 1.400 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες περιλαμβάνουν εσωτερική πισίνα 25 μέτρων, spa, γυμναστήριο και αίθουσα προβολών 18 θέσεων. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Ariana Grande επέλεξε το συγκεκριμένο συγκρότημα, καθώς της προσέφερε ιδιωτικότητα και ηρεμία για τις απαιτητικές πρόβες της ταινίας Wicked, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ακίνητο αγοράστηκε το 2019 από τον επενδυτή Dean Main, ο οποίος προχώρησε σε τριετή ανακαίνιση, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σύγχρονα ακίνητα στο Βορειοδυτικό Λονδίνο. Σύμφωνα με τους μεσίτες, πρόκειται για ένα από τα πιο σπάνια διαθέσιμα ακίνητα της περιοχής, με υψηλή ζήτηση από αγοραστές που αναζητούν ιδιωτικότητα και premium παροχές.

