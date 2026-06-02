«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο Jason Maris για την εβδομάδα 1/6 – 7/6

Πότε θα σου χαμογελάσει το σύμπαν και πού κρύβονται οι παγίδες; Ο Jason Maris αναλύει τις πλανητικές όψεις και δίνει τις πιο εύστοχες συμβουλές

Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και μαζί με τη ζέστη, οι εξελίξεις στα αστρολογικά δρώμενα παίρνουν φωτιά! Ο Jason Maris, ο αγαπημένος αστρολόγος του Mad, επέστρεψε στην εκπομπή «Έχεις Άστρο» για να μας καθοδηγήσει μέσα από τα «αστρικά μονοπάτια» της εβδομάδας που ξεκινά. Αν περιμένατε το «σήμα» από το σύμπαν για να δεις επιτέλους άσπρη μέρα, ήρθε η ώρα να μάθετε τι επιφυλάσσουν οι πλανήτες για κάθε ζώδιο.

Κριός

Μια εβδομάδα έντονων οικογενειακών εξελίξεων σε περιμένει. Μια συζήτηση με συγγενικό σου πρόσωπο θα λειτουργήσει λυτρωτικά, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο, ενώ ένα μήνυμα θα ανεβάσει κατακόρυφα τη διάθεσή σου. Προσοχή όμως: μην γίνεσαι «κανάλι ειδήσεων», γιατί οι παρεξηγήσεις παραμονεύουν στις μεταφορές λόγων.

Λέων

Κράτα τα χαρτιά σου κλειστά και τον κύκλο σου περιορισμένο. Μια πληροφορία που θα φτάσει στα αυτιά σου ίσως ανατρέψει τα πλάνα σου για ένα ταξίδι ή μια προγραμματισμένη μετακίνηση. Στα θετικά, θα νιώσεις τη στήριξη από ένα πρόσωπο που βρίσκεται μακριά, ενώ μια κρυμμένη αλήθεια θα βγει επιτέλους στο φως.

Τοξότης

Ήρθε η ώρα για ξεκαθάρισμα στα ερωτικά! Μια ειλικρινής κουβέντα αρκεί για να σβήσει τις παρεξηγήσεις και να σου επιστρέψει το αίσθημα της ασφάλειας. Τα οικονομικά σου αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν, αλλά να είσαι σε εγρήγορση, καθώς κάτι «περίεργο» στο παρασκήνιο συνεχίζει να σου χτυπάει καμπανάκια.

Ταύρος

Πες ένα μεγάλο «Δόξα τω Θεώ»! Μια έξοδος που σε πίεζε βρίσκει λύση και αναπνέεις επιτέλους ελεύθερα. Θα λάβεις ευχάριστα νέα από γνωστό πρόσωπο, όμως να προσέχεις τα μηνύματα που στέλνεις· ένα μικρό λάθος στη διατύπωση μπορεί να σου προκαλέσει περιττή ταλαιπωρία.

Παρθένος

Ένας φίλος θα γίνει ο «από μηχανής θεός» σε ένα οικονομικό θέμα που σε ταλαιπωρεί, φέρνοντας την πολυπόθητη λύση. Μια νέα γνωριμία μέσα από την παρέα σου θα σε ενθουσιάσει, αλλά μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα, καθώς μια λεπτομέρεια που σου διέφυγε μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Αιγόκερως

Μετά από μια σοβαρή συζήτηση, μπαίνουν επιτέλους υγιείς βάσεις σε μια σχέση ή μια συνεργασία, με την οικογένειά σου να αποτελεί το σταθερό σου στήριγμα. Ένα επαγγελματικό deal σε απασχολεί έντονα· μελέτησε καλά τις λεπτομέρειες, γιατί κρύβεται εκεί το μυστικό.

Δίδυμοι

Μια νέα επαγγελματική πόρτα ανοίγει, δημιουργώντας προοπτικές για οικονομικές συμφωνίες. Θα κάνεις την αγορά που επιθυμούσες καιρό, αλλά πρόσεχε: οι «κρυφές χρεώσεις» μπορεί να πονέσουν την τσέπη σου. Διάβασε καλά τα ψιλά γράμματα!

Ζυγός

Οι επαγγελματικές σου συζητήσεις πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες σου. Ένας συνεργάτης θα σταθεί στο πλευρό σου, αλλά ο Jason Maris σε συμβουλεύει να κρατάς «μικρό καλάθι» με όσα ακούγονται, για να μην απογοητευτείς.

Υδροχόος

Τρέχεις με χίλια και οι υποχρεώσεις δεν έχουν τελειωμό! Η οργάνωση είναι το «κλειδί» σου αυτή την εβδομάδα. Ευτυχώς, στη δουλειά υπάρχει ένα πρόσωπο-κλειδί που θα σε βοηθήσει, αλλά πρόσεχε τα ραντεβού σου, γιατί ένα μπέρδεμα μπορεί να τινάξει το πρόγραμμά σου στον αέρα.

Καρκίνος

Δυναμική επιστροφή στα επαγγελματικά! Οι γύρω σου αρχίζουν να σε υπολογίζουν και να σε σέβονται περισσότερο. Μια πρόταση με οικονομικό ενδιαφέρον χτυπά την πόρτα σου. Δώσε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες πριν βάλεις την υπογραφή σου.

Σκορπιός

Επιτέλους, μπαίνει μια τάξη στο χάος! Μετά από μια περίοδο «overloading», το πρόγραμμά σου αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Υπάρχει θετική ανταπόκριση για ταξίδι ή αίτηση που εκκρεμούσε, αν και μια λανθασμένη πληροφορία μπορεί να προκαλέσει μια μικρή καθυστέρηση.

Ιχθύες

Ετοιμαστείτε για «ηλεκτρισμένα» μηνύματα! Το φλερτ που είχε μπει στον «πάγο» παίρνει ξανά φωτιά. Μια δημιουργική πρόταση θα σου κεντρίσει το ενδιαφέρον, ωστόσο στα οικονομικά σου μην εφησυχάζεις, γιατί το τοπίο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο δείχνει.