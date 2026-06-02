Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 02.06.2026

Sharon Stone: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της Roan

Η Sharon Stone γιορτάζει τα 26α γενέθλια του μεγαλύτερου γιου της Roan με μια σειρά από σπάνιες φωτογραφίες
Η Sharon Stone βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στα social media, αυτή τη φορά όχι για μια κινηματογραφική της εμφάνιση αλλά για μια βαθιά προσωπική στιγμή που αφορά τον γιο της, Roan. Με αφορμή τα 26α γενέθλιά του, η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε μια σειρά από σπάνιες και ιδιαίτερα συναισθηματικές φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας μια πιο τρυφερή και οικογενειακή πλευρά της ζωής της, μακριά από τα φώτα του Hollywood.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Sharon Stone δημοσίευσε φωτογραφίες που καλύπτουν διαφορετικές στιγμές από τη ζωή του Roan, από την παιδική του ηλικία μέχρι πιο πρόσφατες εμφανίσεις του στο πλευρό της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν εικόνες από οικογενειακά άλμπουμ, μια φωτογραφία από το παρελθόν όπου τον κρατά αγκαλιά όταν ήταν μικρός, αλλά και στιγμές από κόκκινα χαλιά, όπως εκείνη στο Cannes το 2021, όπου μητέρα και γιος πόζαραν μαζί.

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες φωτογραφίες, φαίνεται μια σελίδα από παλιό οικογενειακό άλμπουμ με τον τίτλο «Roan, The First Son», μια λεπτομέρεια που δίνει ακόμη πιο προσωπικό τόνο στην ανάρτηση και αναδεικνύει τη σημασία που έχει για εκείνη η οικογενειακή μνήμη και η διαδρομή του πρωτότοκου γιου της. Η Sharon Stone συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα, γράφοντας «ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ 26α ΓΕΝΕΘΛΙΑ στον γιο μου, τον άγγελό μου. Σε αγαπώ και είμαι τόσο πολύ περήφανη για σένα», εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την υπερηφάνειά της για τον Roan.

Η ηθοποιός είναι μητέρα τριών γιων, του Roan, του Laird και του Quinn, και έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τη σημασία της μητρότητας στη ζωή της. Ο Roan, τον οποίο υιοθέτησε το 2000, υπήρξε πάντα ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην προσωπική της πορεία, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν λίγα χρόνια αργότερα, όταν η ίδια αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και κατάφερε να το ξεπεράσει.

Παρά τις δυσκολίες, η σχέση μητέρας και γιου φαίνεται πως παρέμεινε δυνατή μέσα στα χρόνια, με τη Sharon Stone να μοιράζεται συχνά σκέψεις για τη μητρότητα και την εφηβεία των παιδιών της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της έχει περιγράψει με χιούμορ και ειλικρίνεια τις οικογενειακές τους στιγμές, δείχνοντας ότι η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη κατανόηση αλλά και αυθορμητισμό.

«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο Jason Maris για την εβδομάδα 1/6 – 7/6

Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles

«Soccer Aid for UNICEF»: Η ερμηνεία του «Feel» από τον Robbie Williams που απογείωσε το event
Ariana Grande: Η υπερπολυτελής κατοικία στο Λονδίνο από τα γυρίσματα του «Wicked» βγαίνει προς πώληση
Μελία Κράιλινγκ: Ο παραμυθένιος γάμος της ηθοποιού του «Emily in Paris» στη Σύρο
Η Marseaux στο After Dark: «Δεν με ένοιαζαν τα ποτέ τα κιλά μου αλλά ο έλεγχος που είχε το φαγητό στη ζωή μου»
Dua Lipa – Callum Turner: Ένας γάμος κινηματογραφικών προδιαγραφών στο Λονδίνο
Dua Lipa: Πώς να κάνεις το απόλυτο print mixing σαν επαγγελματίας
Επικό battle στο Roland Garros: Η Aryna Sabalenka χόρεψε το «Thriller» και «δίκασε» τον Novak Djokovic
Jennifer Lopez: Η εξομολόγηση για τις ερωτικές σκηνές που παραμένουν πρόκληση σε κάθε νέα ταινία
Olivia Rodrigo: Το babydoll που δίχασε τα social media
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

