Sharon Stone: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της Roan

Η Sharon Stone βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στα social media, αυτή τη φορά όχι για μια κινηματογραφική της εμφάνιση αλλά για μια βαθιά προσωπική στιγμή που αφορά τον γιο της, Roan. Με αφορμή τα 26α γενέθλιά του, η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε μια σειρά από σπάνιες και ιδιαίτερα συναισθηματικές φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας μια πιο τρυφερή και οικογενειακή πλευρά της ζωής της, μακριά από τα φώτα του Hollywood.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Sharon Stone δημοσίευσε φωτογραφίες που καλύπτουν διαφορετικές στιγμές από τη ζωή του Roan, από την παιδική του ηλικία μέχρι πιο πρόσφατες εμφανίσεις του στο πλευρό της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν εικόνες από οικογενειακά άλμπουμ, μια φωτογραφία από το παρελθόν όπου τον κρατά αγκαλιά όταν ήταν μικρός, αλλά και στιγμές από κόκκινα χαλιά, όπως εκείνη στο Cannes το 2021, όπου μητέρα και γιος πόζαραν μαζί.

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες φωτογραφίες, φαίνεται μια σελίδα από παλιό οικογενειακό άλμπουμ με τον τίτλο «Roan, The First Son», μια λεπτομέρεια που δίνει ακόμη πιο προσωπικό τόνο στην ανάρτηση και αναδεικνύει τη σημασία που έχει για εκείνη η οικογενειακή μνήμη και η διαδρομή του πρωτότοκου γιου της. Η Sharon Stone συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα, γράφοντας «ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ 26α ΓΕΝΕΘΛΙΑ στον γιο μου, τον άγγελό μου. Σε αγαπώ και είμαι τόσο πολύ περήφανη για σένα», εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την υπερηφάνειά της για τον Roan.

Η ηθοποιός είναι μητέρα τριών γιων, του Roan, του Laird και του Quinn, και έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τη σημασία της μητρότητας στη ζωή της. Ο Roan, τον οποίο υιοθέτησε το 2000, υπήρξε πάντα ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην προσωπική της πορεία, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν λίγα χρόνια αργότερα, όταν η ίδια αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και κατάφερε να το ξεπεράσει.

Παρά τις δυσκολίες, η σχέση μητέρας και γιου φαίνεται πως παρέμεινε δυνατή μέσα στα χρόνια, με τη Sharon Stone να μοιράζεται συχνά σκέψεις για τη μητρότητα και την εφηβεία των παιδιών της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της έχει περιγράψει με χιούμορ και ειλικρίνεια τις οικογενειακές τους στιγμές, δείχνοντας ότι η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη κατανόηση αλλά και αυθορμητισμό.

