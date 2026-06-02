Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 02.06.2026

Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Sabrina Carpenter εξασφάλισε προσωρινή δικαστική προστασία μετά από καταγγελίες ότι άγνωστος άνδρας παρακολουθούσε το σπίτι της στο Λος Άντζελες για περίπου έναν μήνα
Πόπη Βασιλείου

Η Sabrina Carpenter βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής υπόθεσης ασφαλείας, καθώς εξασφάλισε προσωρινή δικαστική εντολή προστασίας μετά από καταγγελίες ότι άνδρας φέρεται να παρακολουθούσε συστηματικά την κατοικία της στο Los Angeles και προσπάθησε να εισβάλει σε αυτή. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία, φέρνοντας στο προσκήνιο για ακόμη μία φορά τα ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς σταρ.

sabrina_carpenter
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Sabrina Carpenter κατέθεσε αίτηση την ίδια ημέρα που εκδόθηκε η προσωρινή εντολή, υποστηρίζοντας ότι ο 31χρονος William Applegate, τον οποίο χαρακτηρίζει «εντελώς άγνωστο», άρχισε να παρακολουθεί και να «σκανάρει» το σπίτι της από τον Απρίλιο. Όπως αναφέρεται, η συμπεριφορά του κλιμακώθηκε σταδιακά, με τον ίδιο να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο την οικία της τραγουδίστριας, μέχρι το περιστατικό της 23ης Μαΐου, το οποίο περιγράφεται ως «βίαιη και επιθετική παράνομη είσοδος».

Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»

Με απόφαση δικαστή την Παρασκευή, ορίστηκε ότι ο William Applegate πρέπει να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από την Sabrina Carpenter και την κατοικία της έως τις 17 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί πλήρης ακρόαση για να αποφασιστεί αν η εντολή προστασίας θα γίνει μόνιμη.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάσημοι καλλιτέχνες στην καθημερινότητά τους, καθώς η δημόσια έκθεση συχνά συνοδεύεται από κινδύνους παραβίασης της ιδιωτικής ζωής.

Πορτρέτο της Sabrina Carpenter από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
www.instagram.com/sabrinacarpenter

Στην περίπτωση της Sabrina Carpenter, η άμεση νομική αντίδραση δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη σημασία της προστασίας απέναντι σε συμπεριφορές που ξεπερνούν τα όρια της ασφάλειας και της προσωπικής ελευθερίας.

Ο A$AP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Sabrina Carpenter
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sharon Stone: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της Roan

Sharon Stone: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της Roan

02.06.2026
Επόμενο
«Soccer Aid for UNICEF»: Η ερμηνεία του «Feel» από τον Robbie Williams που απογείωσε το event

«Soccer Aid for UNICEF»: Η ερμηνεία του «Feel» από τον Robbie Williams που απογείωσε το event

02.06.2026

Δες επίσης

Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»
Μουσικά Νέα

Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»

02.06.2026
Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»

02.06.2026
Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»
Mad Video Music Awards

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»

02.06.2026
Ο A$AP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

02.06.2026
Ανδρομάχη: Το «Σούσουρο» κάνει θραύση και στη Νέα Υόρκη
Μουσικά Νέα

Ανδρομάχη: Το «Σούσουρο» κάνει θραύση και στη Νέα Υόρκη

02.06.2026
Charli XCX: Το νέο άλμπουμ «Music, Fashion, Film» είναι ωδή στους θρύλους της τέχνης
Μουσικά Νέα

Charli XCX: Το νέο άλμπουμ «Music, Fashion, Film» είναι ωδή στους θρύλους της τέχνης

02.06.2026
Kanye West: Η θριαμβευτική επιστροφή στις ευρωπαϊκές σκηνές μέσα από ένα στάδιο 118.000 ατόμων
Μουσικά Νέα

Kanye West: Η θριαμβευτική επιστροφή στις ευρωπαϊκές σκηνές μέσα από ένα στάδιο 118.000 ατόμων

02.06.2026
Η Taylor Swift «εισβάλλει» στο Toy Story 5 με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift «εισβάλλει» στο Toy Story 5 με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι

02.06.2026
Οι Rolling Stones «φέρνουν» πίσω στη ζωή την Amy Winehouse στο νέο τους album
Μουσικά Νέα

Οι Rolling Stones «φέρνουν» πίσω στη ζωή την Amy Winehouse στο νέο τους album

02.06.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας