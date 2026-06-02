Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles

Η Sabrina Carpenter εξασφάλισε προσωρινή δικαστική προστασία μετά από καταγγελίες ότι άγνωστος άνδρας παρακολουθούσε το σπίτι της στο Λος Άντζελες για περίπου έναν μήνα

Η Sabrina Carpenter βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής υπόθεσης ασφαλείας, καθώς εξασφάλισε προσωρινή δικαστική εντολή προστασίας μετά από καταγγελίες ότι άνδρας φέρεται να παρακολουθούσε συστηματικά την κατοικία της στο Los Angeles και προσπάθησε να εισβάλει σε αυτή. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία, φέρνοντας στο προσκήνιο για ακόμη μία φορά τα ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς σταρ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Sabrina Carpenter κατέθεσε αίτηση την ίδια ημέρα που εκδόθηκε η προσωρινή εντολή, υποστηρίζοντας ότι ο 31χρονος William Applegate, τον οποίο χαρακτηρίζει «εντελώς άγνωστο», άρχισε να παρακολουθεί και να «σκανάρει» το σπίτι της από τον Απρίλιο. Όπως αναφέρεται, η συμπεριφορά του κλιμακώθηκε σταδιακά, με τον ίδιο να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο την οικία της τραγουδίστριας, μέχρι το περιστατικό της 23ης Μαΐου, το οποίο περιγράφεται ως «βίαιη και επιθετική παράνομη είσοδος».

Με απόφαση δικαστή την Παρασκευή, ορίστηκε ότι ο William Applegate πρέπει να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από την Sabrina Carpenter και την κατοικία της έως τις 17 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί πλήρης ακρόαση για να αποφασιστεί αν η εντολή προστασίας θα γίνει μόνιμη.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάσημοι καλλιτέχνες στην καθημερινότητά τους, καθώς η δημόσια έκθεση συχνά συνοδεύεται από κινδύνους παραβίασης της ιδιωτικής ζωής.

Στην περίπτωση της Sabrina Carpenter, η άμεση νομική αντίδραση δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη σημασία της προστασίας απέναντι σε συμπεριφορές που ξεπερνούν τα όρια της ασφάλειας και της προσωπικής ελευθερίας.

