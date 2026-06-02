Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 02.06.2026

Ο A$AP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

Η Ελλάδα προστίθεται στον διεθνή χάρτη του «Don't Be Dumb World Tour», με τον A$AP Rocky να φέρνει στην Αθήνα το νέο του άλμπουμ
Πόπη Βασιλείου

Ο A$AP Rocky έρχεται στην Αθήνα και η είδηση έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους της rap και hip hop μουσικής. Ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής επιβεβαίωσε ότι θα συμπεριλάβει την Ελλάδα στο πρόγραμμα της νέας του παγκόσμιας περιοδείας «Don’t Be Dumb World Tour», φέρνοντας στην πρωτεύουσα μία συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον Αμερικανό σταρ, καθώς σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του με νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ έπειτα από οκτώ χρόνια, γεγονός που έχει αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον των θαυμαστών του σε Ευρώπη και Αμερική.

Το εξώφυλλο του νέου album του A$AP Rocky με τίτλο Don’t Be Dumb, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Tim Burton.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν παρακολουθείς τις εξελίξεις στη διεθνή μουσική σκηνή, τότε η συγκεκριμένη συναυλία αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα live events που έχουν ήδη προγραμματιστεί για το 2026 στην Ελλάδα. Ο A$AP Rocky αναμένεται να εμφανιστεί στο Telekom Center Athens την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, σε μια βραδιά που αναμένεται να συνδυάσει το νέο του μουσικό υλικό με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Η νέα περιοδεία συνοδεύει την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου άλμπουμ «Don’t Be Dumb», το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή του καλλιτέχνη στη δισκογραφία μετά από οκτώ χρόνια. Η ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών ήρθε να επιβεβαιώσει ότι ο A$AP Rocky σχεδιάζει μία από τις μεγαλύτερες περιοδείες της καριέρας του, με δεκάδες στάσεις σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Η παραγωγή του tour πραγματοποιείται από τη Live Nation, έναν από τους μεγαλύτερους διοργανωτές συναυλιών παγκοσμίως, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για το επίπεδο της παραγωγής και του θεάματος που θα παρακολουθήσεις.

https://www.instagram.com/asaprocky/

Η περιοδεία ξεκίνησε στις 27 Μαΐου με sold out εμφάνιση στο United Center του Σικάγο, αποδεικνύοντας ότι το κοινό περίμενε με ανυπομονησία την επιστροφή του καλλιτέχνη. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς σε πόλεις όπως το Τορόντο, η Βοστώνη, η Ατλάντα, το Χιούστον, το Λος Άντζελες και το Βανκούβερ. Μετά την ολοκλήρωση του αμερικανικού σκέλους της περιοδείας, ο A$AP Rocky θα μεταφέρει το «Don’t Be Dumb World Tour» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εμφανίσεις του θα περάσουν από τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Μιλάνο, το Μόναχο, το Αμβούργο, τη Στοκχόλμη, το Βερολίνο και το Παρίσι, ενώ στο πρόγραμμα προστέθηκαν επιπλέον στάσεις σε Πράγα, Βουδαπέστη, Ζάγκρεμπ, Βελιγράδι και Σόφια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Αθήνα θα αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας, κλείνοντας έναν κύκλο εμφανίσεων που αναμένεται να συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες θεατές. Αν σκοπεύεις να εξασφαλίσεις θέση στη συναυλία, καλό είναι να κινηθείς έγκαιρα. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 2 Ιουνίου, ενώ η γενική διάθεση θα αρχίσει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10:00 το πρωί τοπική ώρα.

Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμα και ειδικά VIP πακέτα, τα οποία θα προσφέρουν επιπλέον προνόμια στους πιο φανατικούς θαυμαστές του καλλιτέχνη. Όπως συμβαίνει συνήθως σε περιοδείες τέτοιου βεληνεκούς, το ενδιαφέρον αναμένεται ιδιαίτερα υψηλό από τις πρώτες κιόλας ώρες διάθεσης των εισιτηρίων.

