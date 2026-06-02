Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 02.06.2026

Ανδρομάχη: Το «Σούσουρο» κάνει θραύση και στη Νέα Υόρκη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η πολυεπιτυχημένη τραγουδίστρια στην Times Square με το Spotify Equal
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ανδρομάχη πρόσθεσε ακόμα μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό της, καθώς εκπροσωπεί την Ελλάδα στη διεθνή καμπάνια Spotify Equal με τη νέα της μεγάλη επιτυχία «Σούσουρο» και φιγουράρει στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης.

andromaxi

Το «Σούσουρο» μπήκε, μέσω της Panik Records, στην καμπάνια Equal, μία από τις σημαντικότερες μουσικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως, που έχει ως στόχο την ανάδειξη κι ενίσχυση των γυναικείων φωνών στη διεθνή μουσική σκηνή.

MAD VMA 2004: Μαριάντα Πιερίδη x Goin’ Through: Είχαμε ζήσει μία από τις πιο hot εμφανίσεις των βραβείων

Το τραγούδι, που είναι εξώφυλλο στην playlist Equal Greece και ταυτόχρονα περιλαμβάνεται στη διεθνή playlist Equal Global μαζί με τραγούδια από περισσότερες από 40 χώρες, δίνει συνέχεια στο σερί των super viral επιτυχιών της Ανδρομάχης, μετά τα hits «Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;» και «Πάρε Ρεπό».

Το «Σούσουρο» αγαπήθηκε από το κοινό πριν την επίσημη κυκλοφορία του κι αποτελεί ένα από τα μεγάλα σουξέ της χρονιάς. Μεταξύ άλλων, μέσα σε περίπου ενάμιση μήνα έχει γίνει χρυσό σε πωλήσεις μετρώντας πάνω από 5,3 εκατομμύρια streaming points, έχει ξεπεράσει τα 3,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και είναι mega viral στο TikTok με περισσότερα από 61.000 video creations, σπάζοντας μάλιστα το φράγμα των 1.000 videos το πρώτο 24ωρο της κυκλοφορίας του.

Η σαρωτική πορεία της Ανδρομάχης τους τελευταίους μήνες επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική της παρουσία στα φετινά Mad VMA. Η ταλαντούχα και πάντα λαμπερή τραγουδίστρια είναι μεταξύ των καλλιτεχνών με τις περισσότερες υποψηφιότητες και διεκδικεί 4 βραβεία (καλύτερο λαϊκό τραγούδι modern, τραγούδι της χρονιάς digital, τραγούδι της χρονιάς viral και καλλιτέχνης της χρονιάς λαϊκό modern), ενώ θα κάνει ένα act – έκπληξη στη σκηνή.

Την ίδια ώρα, η Ανδρομάχη συνεχίζει τις εμφανίσεις δίπλα στον Θοδωρή Φέρρη στη Θεσσαλονίκη που θα ολοκληρωθούν στις 6 Ιουνίου μετά και την πολύμηνη επιτυχημένη συνεργασία τους στην Αθήνα, ενώ παράλληλα κάνει solo εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και προετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία στην Αυστραλία.

Βρείτε το «Σούσουρο» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/sousouro

Mad VMA 2026: Ποιος είναι ο δικός σου νικητής στην κατηγορία Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern;

Mad VMA 2026: Οι υποψηφιότητες στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό» που αγκαλιάζουν την καρδιά μας

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

spotify Ανδρομάχη Σούσουρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η νέα καμπάνια της ΕΛΕΠΑΠ για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση με τίτλο «Το Κουβάρι»

Η νέα καμπάνια της ΕΛΕΠΑΠ για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση με τίτλο «Το Κουβάρι»

02.06.2026
Επόμενο
Ο A$AP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

Ο A$AP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

02.06.2026

Δες επίσης

Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»
Μουσικά Νέα

Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»

02.06.2026
Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles
Μουσικά Νέα

Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles

02.06.2026
Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»

02.06.2026
Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»
Mad Video Music Awards

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»

02.06.2026
Ο A$AP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

02.06.2026
Charli XCX: Το νέο άλμπουμ «Music, Fashion, Film» είναι ωδή στους θρύλους της τέχνης
Μουσικά Νέα

Charli XCX: Το νέο άλμπουμ «Music, Fashion, Film» είναι ωδή στους θρύλους της τέχνης

02.06.2026
Kanye West: Η θριαμβευτική επιστροφή στις ευρωπαϊκές σκηνές μέσα από ένα στάδιο 118.000 ατόμων
Μουσικά Νέα

Kanye West: Η θριαμβευτική επιστροφή στις ευρωπαϊκές σκηνές μέσα από ένα στάδιο 118.000 ατόμων

02.06.2026
Η Taylor Swift «εισβάλλει» στο Toy Story 5 με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift «εισβάλλει» στο Toy Story 5 με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι

02.06.2026
Οι Rolling Stones «φέρνουν» πίσω στη ζωή την Amy Winehouse στο νέο τους album
Μουσικά Νέα

Οι Rolling Stones «φέρνουν» πίσω στη ζωή την Amy Winehouse στο νέο τους album

02.06.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας