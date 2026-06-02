Η Taylor Swift «εισβάλλει» στο Toy Story 5 με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι

Η μουσική σκηνή και ο κόσμος του animation συναντιούνται σε μια αναπάντεχη συνεργασία που προκαλεί ενθουσιασμό στους θαυμαστές. Η Taylor Swift ανακοίνωσε επίσημα ότι το ολοκαίνουργιο τραγούδι της με τίτλο «I Knew It, I Knew You» θα κάνει την πρεμιέρα του στις ψηφιακές πλατφόρμες στις 5 Ιουνίου. Το κομμάτι αποτελεί μέρος του soundtrack της πολυαναμενόμενης ταινίας της Disney και της Pixar, «Toy Story 5», και σηματοδοτεί μια ενδιαφέρουσα επιστροφή της καλλιτέχνιδας στις country ρίζες της.

Η Swift, η οποία έγραψε το τραγούδι σε συνεργασία με τον επί χρόνια συνεργάτη της, Jack Antonoff, δήλωσε ότι η έμπνευση ήρθε αμέσως μετά την προβολή μιας πρώιμης εκδοχής της ταινίας. Το τραγούδι εστιάζει στην πορεία της Jessie, της αγαπημένης cowgirl της σειράς, της οποίας το ταξίδι ξεκίνησε στο «Toy Story 2». Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας, Andrew Stanton, τόνισε ότι η σύνδεση της Taylor με τον χαρακτήρα ήταν αδιαμφισβήτητη, περιγράφοντας το τραγούδι ως ένα κομμάτι που μοιάζει να ανήκει ανέκαθεν στο σύμπαν του Toy Story.

Το «κυνήγι των στοιχείων» από τους Swifties

Οι φήμες για τη συνεργασία είχαν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, καθώς οι θαυμαστές της Swift εντόπισαν διάφορα «κρυμμένα» μηνύματα. Διαφημιστικές πινακίδες με τα αρχικά «TS» εμφανίστηκαν σε μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο, ενώ οι παρατηρητικοί θαυμαστές εντόπισαν αλλαγές στο artwork του 1989 (Taylor’s Version), όπου τα σύννεφα αντικατέστησαν τα γλάρα, παραπέμποντας στην αισθητική της ταινίας. Μια αντίστροφη μέτρηση στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας είχε προετοιμάσει το έδαφος για την ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες των θαυμαστών της.

Τι να περιμένουμε από το «Toy Story 5»

Η 5η ταινία του θρυλικού franchise υπόσχεται μια σύγχρονη ιστορία με θέμα «Παιχνίδια εναντίον Τεχνολογίας». Η είσοδος του tablet Lilypad στη ζωή της Bonnie θα αλλάξει τις ισορροπίες, αποσπώντας την προσοχή της από την κλασική παρέα των παιχνιδιών. Το καστ των φωνών ενισχύεται από νέα ονόματα, όπως ο Conan O’Brien και ο Craig Robinson, ενώ ορισμένοι εμβληματικοί χαρακτήρες αποκτούν νέες φωνές, όπως ο Jeff Bergman στον ρόλο του Mr. Potato Head. Το «Toy Story 5» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 19 Ιουνίου.

